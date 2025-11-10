Premium|online fraud : सायबर गुन्हेगारीपासून वाचण्यासाठी लक्षात ठेवा, या १० टिप्स!

शिरीष देशपांडेdeshpande.06@gmail.comविज्ञानातील वेगवेगळे शोध, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आर्थिक व्यवहारातील डिजिटल सुविधा यांनी प्रत्येक क्षेत्रात सहजता आणि गतिमानता आणली आहे. डिजिटल बँकिंग आणि इंटरनेट आधारित तंत्रज्ञान यांमुळे आपल्या कार्यपद्धतीत खूपच सोपेपणा आला आहे. कोरोनाच्या महासाथीच्या आधी तो तेवढा उपलब्ध नव्हता. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) या संस्थेमुळे रोखीचे व्यवहार अतिशय सुलभ झाले. वस्तू ऑनलाइन खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले. समाजमाध्यमांचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला. त्याचवेळी संगणक, इंटरनेट नेटवर्क आणि नेटवर्कची साधने वापरून आर्थिक लुबाडणूक करणे म्हणजे सायबर गुन्हेगारीही वाढली. याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीचा पैसा अवैधरित्या हस्तगत केला जाऊ लागला. सायबर गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. सायबर गुन्हेगार नवनव्या कल्पना लढवून, तुमच्या अज्ञानाच्या फायदा घेऊन, तुमची माहिती घेऊन, तुम्हाला घाबरवून लुबाडणूक करत आहेत. .सायबर गुन्हेगारीचा पायाभारताची लोकसंख्या १४० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. या अंदाजाने सायबर गुन्हेगारांची संख्या १५-२० कोटींपर्यंत पोहोचली असण्याची शक्यता आहे. म्हणजे राहिलेली १२० कोटी लोकसंख्या गुन्हेगारीसाठी संभाव्य ग्राहक असू शकते. शिक्षित, अज्ञानी, वयस्कर, तरुण अशा सर्वच व्यक्तींना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी हे गुन्हेगार भीती वा लोभ दाखवत असतात. याची माहिती सर्वसामान्य लोकांना नसते. जास्त पैशाची हाव, फुकटच्या वस्तूंचा लोभ, नशिबावर असलेली श्रद्धा यांमुळे जनता फसव्या योजनांना सहज बळी पडू शकते. सरकारी यंत्रणा दिवसेंदिवस अधिक सक्षम होत आहे. गुन्हेगार पकडले जात आहेत, तपास यंत्रणा तत्पर आहेत, पोलिस यंत्रणा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्हेगारांना पकडण्याचे काम करत आहे, तरीही गुन्ह्यांची वाढती संख्या आणि चोरट्यांकडून आधुनिक तंत्राचा वापर या गोष्टी भारी पडत आहेत..Premium| India soft power diplomacy: चीन अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सॉफ्ट पॉवर म्हणून भारताची धोरणे काय असतील? .स्व-संरक्षण-सजगता हवीचयामध्ये सर्वांत महत्त्व येते ते स्व-संरक्षणाला. हा मार्ग सर्वांनी अमलात आणणे गरजेचे आहे. त्याकरिता पुढील दहा गोष्टी आपण अमलात आणायचे ठरवले, तर संभाव्य धोक्यातून वाचू शकतो. आपण स्वतः त्यांत आणखी भर घालून त्याही अमलात आणाव्यात. या १० गोष्टी स्वतःला वारंवार सांगाव्यात आणि त्यांची यादी छापून भिंतीवर चिकटवावी, म्हणजे त्या विसरल्या जाणार नाहीत..ऑनलाइन व्यवहार करताना स्व-दक्षतेची १० सूत्रे१. अनोळखी माणसाचा फोन घेणार नाही.२. अनोळखी नंबरवरून अथवा ई-मेलवरून आलेल्या लिंकवर मी क्लिक करणार नाही.३. अनोळखी माणसाने पाठवलेले सोशल मीडियावरील निमंत्रण स्वीकारणार नाही.४. अनोळखी माणसाला ओटीपी किंवा तत्सम महत्त्वाची वैयक्तिक माहिती खातरजमा केल्याशिवाय देणार नाही..Premium|Climate Change: गेल्या दहा वर्षांत वादळांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ; शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा नेमका काय..?.५. आई-वडील जे देतात तेच फक्त जगात फुकट असते, बाकी सर्व गोष्टींची काही ना काही किंमत असते, हे आजन्म लक्षात ठेवेन.६. आपल्या खात्यात कमीतकमी रक्कम ठेवेन. तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करेन.७. कोणत्याही वाजवीपेक्षा जास्त परतावा देणाऱ्या योजनेच्या मागे लागणार नाही.८. माझ्या सोशल मीडिया खात्यांचे सुरक्षा सेटिंग अमलात आणेन. फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप अशा कोणत्याही सोशल मीडियावर अनोळखी व्यक्तीशी मैत्री करणार नाही, त्यांचे निमंत्रण स्वीकारणार नाही..९. माझी चौकशी करणारा, दमदाटी करणारा, घाबरवून सोडणारा कोणताही फोन आला, तरी मी घाबरणार नाही. एक मिनिट थांबून विचार करेन. तातडीने जवळच्या व्यक्तीशी बोलेन. काहीही झाले, तरी घाबरून पैसे ट्रान्स्फर करणार नाही.१०. माझ्याकडून असे काही झालेच आणि मी त्यात गुंतलो, तर मी माझ्या जवळच्या माणसांशी बोलेन आणि www.cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार दाखल करेन आणि १९३० किंवा १९४५ या नंबरवर तातडीने संपर्क साधेन.(लेखक सीए आणि सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.