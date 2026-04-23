Premium|GST Rate Cut Paradox : जीएसटी कपात होऊनही महागाई का कमी होईना? आवश्यक वस्तू महाग आणि चैनीच्या वस्तू स्वस्त होण्यामागचे 'अर्थशास्त्र'

राहुल रेणावीकर - rahul@acuris.in वस्तू व सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’मधील दरकपातीमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढताना दिसत आहेत, तर काही महाग वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. या विरोधाभासामागील कारणे केवळ दरांमध्ये नसून, इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील निर्बंध, करसाखळीतील तुटकपणा आणि व्यवस्थेतील रचनात्मक मर्यादा यांत दडलेली आहेत. त्यामुळे जीएसटी सुधारणांचा पुढील टप्पा हा दरकपातीपलीकडे जाऊन संपूर्ण करसाखळी अधिक सुसंगत असणे गरजेचे आहे.गेल्या वर्षी जीएसटी परिषदेने वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) दररचनेत कपात करून ती तीन प्रमुख टप्प्यांमध्ये पाच टक्के, १८ टक्के व ४० टक्के मर्यादित केली आणि २२ सप्टेंबर २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी केली. यानंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (एनआयपीएफपी) या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका कार्यपत्रिकेत, सच्चिदानंद मुखर्जी आणि शिवानी बदोला यांनी या बदलांचा परिणाम तपासला आहे. .या अभ्यासात जीएसटी दररचनेतील बदलांपूर्वीच्या चार महिन्यांतील आणि त्यानंतरच्या चार महिन्यांतील काही निवडक वस्तूंच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकातील (सीपीआय) बदलांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून असे दिसून आले, की जीएसटी दरांतील फेरबदलांचा परिणाम सर्व वस्तूंवर समान होत नाही. बहुतेक खाद्यपदार्थ, घरगुती व वैयक्तिक वापरातील वस्तूंनी ‘सीपीआय’मध्ये वाढ दर्शवली. यावरून आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी दरकपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पूर्णपणे पोहोचलेला नाही, असे सूचित होते. याउलट, मोटार वाहने, सायकली, टायर-ट्यूब, वातानुकूलन यंत्रे (एअर कंडिशनर); तसेच काही गृहोपयोगी उपकरणांच्या किमतीत घट दिसून आली. यावरून उच्च-मूल्य व ऐच्छिक खर्चाच्या वस्तूंमध्ये जीएसटी कपातीचा प्रभाव तुलनेने अधिक प्रभावी ठरल्याचे स्पष्ट होते.या कार्यपत्रिकेतील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे, की जीएसटी दर कमी केल्याने ग्राहक किमती आपोआप आणि सातत्याने कमी होत नाहीत. काही वस्तू स्वस्त झाल्या असल्या, तरी अनेक आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. म्हणजेच, जीएसटी कपातीचा अपेक्षित लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत मर्यादित प्रमाणातच पोहोचला आहे..Premium|Long-term investing discipline : सातत्य, संयम आणि शिस्त हीच दीर्घकालीन यशाची गुरुकिल्ली.हे असे का घडते?खपावर आधारित कराचा (कन्झम्प्शन टॅक्स) दर कमी केल्यास किमती कमी होतात, हा सरळसोट निष्कर्ष नेहमीच खरा ठरत नाही. वरकरणी पाहता जीएसटी दरकपात किंवा करसवलत ग्राहकांसाठी हितकारक वाटते; परंतु प्रत्यक्षात पुरवठा साखळीतील विविध घटकांमुळे त्याचा परिणाम गुंतागुंतीचा ठरतो. भारतामधील जीएसटी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) प्रणालीवर आधारित आहे. या पद्धतीत प्रत्येक टप्प्यावर होणाऱ्या मूल्यवर्धनावर कर आकारला जातो. व्यवसायांना त्यांच्या खरेदीवरील कराची (इनपुट टॅक्स) वजावट मिळते आणि ते अंतिम विक्रीवरील कर भरतात. मात्र, या साखळीत कुठेही अडथळा निर्माण झाला, उदा. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नाकारले गेले, तर त्याचा परिणाम वस्तू व सेवांच्या अंतिम किमतीवर होतो. अंतिम ग्राहक हा आयटीसीचा लाभ घेऊ शकत नसल्यामुळे संपूर्ण करभार शेवटी त्यालाच सहन करावा लागतो. म्हणूनच, जीएसटी दर कमी करण्यापूर्वी कच्चा माल, इनपुट सेवा व भांडवली वस्तूंवरील कररचनेचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते, ज्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे (आयटीसी) प्रमाण निश्चित करून अंतिम ग्राहकाच्या हातात अधिकतम लाभ पडू शकेल.पाच टक्के दर व आयटीसीची मर्यादा२२ सप्टेंबर २०२५ नंतर लागू झालेल्या पाच टक्के व १८ टक्के दरांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की पाच टक्के दर अनेकदा इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील निर्बंधांसह लागू होतो. त्यामुळे कागदोपत्री दर कमी असला, तरी प्रत्यक्ष करभार अधिक राहू शकतो. उद्योगांना कच्चा माल, सेवा व भांडवली वस्तूंवरील भरलेला कर वजा करता येत नसल्यास, त्यांना हा खर्च उत्पादनाच्या किमतीत समाविष्ट करावा लागतो. परिणामी, जीएसटी दर कमी करूनही ग्राहकांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही..‘जीएसटी’च्या कक्षेबाहेरील घटकजीएसटी लागू होऊन नऊ वर्षांनंतरही वीज, पेट्रोल व डिझेल यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा अजूनही जीएसटीमध्ये समावेश झालेला नाही. हे घटक अनेक उद्योगांसाठी अत्यावश्यक कच्चा माल आहेत. त्यांच्या करांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिटमध्ये समावेश होत नसल्याने साखळी तुटते आणि अंतिम किमती वाढतात. त्याचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागतो.बहुराज्य नोंदणीची अडचणभारतभर कार्यरत असलेल्या व्यवसायांना प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र जीएसटी नोंदणी घ्यावी लागते. त्यासंबंधित राज्याच्या क्रेडिट लेजरमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिटची शिल्लक दाखविण्याचे जोखड मानेवर बाळगावे लागते. एखाद्या कर कालावधीत असे घडू शकते, की एका राज्यात कच्च्या मालासाठी अशी शिल्लक आहे; पण पक्क्या मालासाठी तशी जोखीम नाही, त्याचवेळी दुसऱ्या राज्यात मात्र पक्क्या मालाची जोखीम आहे आणि समायोजनासाठी आयटीसी शिल्लक नाही. या स्थितीत व्यवसायांना दुसऱ्या राज्यात जीएसटी जोखीम रोख भरणा करून मोकळी करावी लागते आणि पहिल्या राज्यात आयटीसी शिल्लक पुढे सुरू ठेवावी लागते. ही बाकी कालांतराने फुगते आणि खेळत्या भांडवलाला मोठ्या प्रमाणात अडथळा आणते. यावर उपाय म्हणजे देशभर एकच ‘जीएसटीआयएन’ क्रमांक लागू व्हावा. जीएसटी प्रक्रियांत डिजिटल प्रगती घडत असल्याने आणि ‘जीएसटीआयएन’कडून तंत्रज्ञानात्मक आधुनिकतेचा अवलंब होत असल्याने आता ही दीर्घप्रलंबित सुधारणा राबविण्यास काळ अनुकूल आहे. ‘जीएसटीआयएन’ पडद्यामागून उपभोक्ता राज्याच्या हिश्शाचे वाटप करू शकतो. हा एक बदल या व्यवसायांसाठी प्रचंड मोठा दिलासा ठरू शकतो. त्यामुळे एका राज्यातील आयटीसी दुसऱ्या राज्यातील करदायित्वाशी समायोजित करता येत नाही. यामुळे काही राज्यांत आयटीसी शिल्लक राहते, तर इतर राज्यांत कर रोख भरावा लागतो. ही विसंगती उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलावर ताण आणते. यावर उपाय म्हणून देशभरासाठी एकच ‘जीएसटीआयएन’ लागू करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.याआधीच्या सेवा कर राजवटीत भारतभरासाठी एकच नोंदणी ग्राह्य होती; तसेच आताही करता येईल. त्यातून जीएसटी लेखापरीक्षण व निर्धारणासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनास वाव मिळेल आणि केंद्रीय अथवा राज्य जीएसटी प्राधिकरणे ही प्रक्रिया सुटसुटीत करू शकतील. व्यवसायांच्या खतावणीतील आयटीसी शिलकीचा परिणाम संकलनाच्या प्रारंभीच्या वर्षांत खेळत्या भांडवलाची अधिक गरज निर्माण होण्यात होतो आणि नंतर अशा शिलकी निर्लेखित करण्यामुळे किमती वाढतात. जीएसटी हा खपावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर असल्याने तो व्यवसाय करण्याच्या खर्चाचा भाग ठरू शकत नाही. त्यामुळे किमतींचे अनुकूलन करण्यासाठी संपूर्ण तटस्थता अस्तित्वात असली पाहिजे..निष्कर्षजीएसटी सुधारणांचा पुढील टप्पा केवळ दरकपातीपुरता मर्यादित नसून, इनपुट टॅक्स क्रेडिट साखळी अखंड आणि तटस्थ ठेवण्यावर केंद्रित असायला हवा. असे केल्यास, उत्पादन खर्च कमी होईल, किंमत सुसंगती वाढेल, निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारेल आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जीएसटीचा खरा लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल.सुधारणांचा पुढचा टप्पाभारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनायचे असल्यास जीएसटी प्रणाली अधिक सुसंगत व तटस्थ असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरतील-इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील निर्बंध कमी करणे.वीज, इंधन यांसारख्या घटकांचा जीएसटीत समावेश करणे.परतावा (रिफंड) यंत्रणा कालबद्ध व पूर्णतः डिजिटल करणे.बहुराज्य नोंदणीऐवजी एकात्मिक नोंदणी प्रणाली लागू करणे.(लेखक ॲक्युरिस ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.) 