Digital Banking : डिजिटल बँकिंगचे नवे नियम 1 जानेवारीपासून लागू! तुमच्या ऑनलाइन बँकिंगमध्ये काय बदलणार?

Digital Banking Rules : डिजिटल बँकिंगचे नवे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) जुलैमध्ये जारी केलेल्या मसुद्यावर उद्योगांकडून आलेल्या सूचना आणि अभिप्राय अभ्यासल्यानंतर ही अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या नियमांमुळे बँकांची मंजुरी प्रक्रिया अधिक कडक होईल, ग्राहकांचे संरक्षण वाढेल आणि तक्रार निवारण अधिक मजबूत होईल..हे नियम का आणले?गेल्या काही महिन्यांत अनेक ग्राहकांनी तक्रारी केल्या होत्या की बँका त्यांना काही बँकिंग सेवा मिळवण्यासाठी जबरदस्तीने मोबाइल अॅप डाउनलोड करण्यास किंवा इंटरनेट बँकिंग अॅक्टिव्ह करण्यास दबाव आणत होत्या. ग्राहकांना कोणतीही सेवा जबरदस्तीने "बंडल" करून वापरायला लावू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक आता अधिक कडकपणे लक्ष ठेवत आहे..डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे काय?डिजिटल बँकिंग चॅनेल म्हणजे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवा. यात दोन प्रकारच्या सेवा येतात:व्यवहार सेवा: जसं की पैसे पाठवणं, कर्जासाठी अर्ज करणंकेवळ माहिती पाहण्याच्या सेवा: जसं की बॅलन्स पाहणं, स्टेटमेंट डाउनलोड करणं.नवे नियम कोणावर लागू होतील?उद्योगांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वे नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि फिनटेकसाठी लागू करण्याची मागणी केली होती, परंतु आरबीआयनं हे नियम फक्त बँकांपुरतं मर्यादित केले आहे. पण जर कोणती बँक त्यांच्या सेवा फिनटेक किंवा थर्ड पार्टीकडे आउटसोर्स करत असेल, तर त्या कंपन्यांनाही सर्व नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. .कोणत्या मंजुरी आवश्यक असतील?ज्या बँकेकडे चांगली आयटी प्रणाली आणि कोर बँकिंग सक्षम पायाभूत सुविधा आहे, त्या बँकांना व्ह्यू-ओन्ली सेवा (उदा. बॅलन्स तपासणं) देण्यासाठी वेगळ्या मंजुरीची गरज नाही. पण व्यवहार सेवा (उदा. पैसे हस्तांतरण, बिल पेमेंट) सुरू करण्यासाठी RBI ची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. ही परवानगी मिळण्यासाठी बँकेकडे मजबूत सायबरसुरक्षा, आर्थिक क्षमता आणि चांगली तांत्रिक प्रणाली असणं आवश्यक आहे..बँकांसाठी महत्त्वाचे नवे नियमग्राहकाकडून स्पष्ट आणि दस्तऐवजांतून संमती घेतल्याशिवाय कोणतीही डिजिटल सेवा सुरू किंवा बंद करता येणार नाही.ग्राहक लॉग इन झाल्यावर परवानगीशिवाय बँका थर्ड पार्टी उत्पादनं (जसं की इन्शुरन्स, गुंतवणूक प्लॅन) दाखवू शकत नाहीत.प्रत्येक आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक व्यवहारासाठी ग्राहकाला SMS किंवा ईमेल अलर्ट पाठवणं बँकांसाठी बंधनकारक असेल.जिथे RBI आणि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर दोघांचे नियम लागू होतात, तिथे अधिक कडक नियम लागू केले जातील..