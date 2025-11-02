गळ्यात साखळी (डिजिटल) सोन्याची!

- डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकसोन्यातील गुंतवणुकीने गेल्या वर्षभरात इतका जबरदस्त परतावा दिला आहे, की सोन्यातील गुंतवणूक प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या गळ्यातील ताईत झाली आहे. अर्थात, प्रत्यक्ष सोने खरेदी करण्यापेक्षा गोल्ड म्युच्युअल फंडामध्ये डिजिटल गुंतवणूक करणे अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सोपे आहे, हे अनेक गुंतवणूकदारांना आता स्वानुभवाने पटलेले आहे. त्यातही अशा गोल्ड फंडांमध्ये एकरकमी गुंतवणूक करण्यापेक्षा ‘एसआयपी’ पद्धतीने केली, तर गुंतवणुकीत नियमितता राखण्याबरोबरच सोन्याच्या भावातील चढ-उतारांचा फायदादेखील करून घेता येतो, हेसुद्धा गुंतवणूकदारांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. .उदा. सप्टेंबर २०११ मध्ये बाजारात आलेल्या ‘एसबीआय गोल्ड फंडा’च्या बाजारभावात (एनएव्ही) झालेले चढ-उतार बघू या. सप्टेंबर २०११ मध्ये दहा रुपये प्रति युनिट या भावाने उपलब्ध झालेल्या या फंडाची ‘एनएव्ही’ त्यानंतरचा काही काळ दहा रुपयांच्या आसपासच घुटमळत होती. सप्टेंबर २०१५ मध्ये तर ती मूळ किमतीच्या तुलनेत पंधरा टक्क्यांनी पडून ८.५० रुपये प्रति युनिट इतकी खाली आली होती. त्यानंतर पुन्हा ती ‘एनएव्ही’ मूळ किमतीच्या आसपास पोहोचली आणि पुन्हा तिथे रेंगाळू लागली. गेल्या दोन वर्षांत मात्र, या फंडाची ‘एनएव्ही’ वेगाने वाढू लागली आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये २३ रुपये प्रति युनिटच्या आसपास असलेली ‘एनएव्ही’ वर्षभरात तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढून आता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ३५ रुपये प्रति युनिटपर्यंत पोहोचली आहे..या पार्श्वभूमीवर, येणाऱ्या काळात सोन्याचा बाजारभाव आणि पर्यायाने या फंडांची ‘एनएव्ही’ कुठे असेल आणि त्यानुसार गुंतवणूकदारांनी काय पवित्र घ्यावा, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अर्थात, म्युच्युअल फंड ‘एसआयपी’च्या मूलभूत तत्त्वानुसार भविष्याचा अंदाज घेत वेळ घालविण्यापेक्षा योग्य गुंतवणुकीत नियमितपणे ‘एसआयपी’ करत राहावे. फंडातील ‘एनएव्ही’ येणाऱ्या वर्षभरात कशी राहील, याच्या तीन शक्यतांनुसार गुंतवणूक कशी करावी, याचा निर्णय घेता येईल..तेजीगेल्या वर्षभरातील तेजी येणाऱ्या वर्षभरातदेखील सुरू राहून सध्या ३५ रुपये प्रति युनिट या पातळीवर असलेली ‘एनएव्ही’ गेल्या वर्षाप्रमाणेच येणाऱ्या वर्षभरातदेखील ५० टक्के वाढून ऑक्टोबर २०२६ मध्ये ५२ रुपये प्रति युनिट या पातळीवर पोहचेल असे वाटत असेल, तर अशा फंडात आता एकरकमी मोठी गुंतवणूक करावी..मंदीगेल्या वर्षभरात सोन्याच्या बाजारभावामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने येणाऱ्या वर्षात त्यामध्ये मंदी पाहायला मिळेल आणि येणाऱ्या काळात सोन्याचा बाजारभाव हळूहळू कमी होईल, असा काहीजणांचा अंदाज आहे. या अंदाजाशी आपण सहमत असू, तर आपल्याकडे गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या रकमेचे दोन भाग करावेत. त्यातील निम्म्या रकमेतून दरमहा ‘एसआयपी’ सुरू करावी आणि उरलेली निम्मी रक्कम जेव्हा सोन्याचा बाजारभाव बऱ्यापैकी कमी होईल, त्यावेळी एकरकमी गुंतवावी..संमिश्र कलयेणाऱ्या काळात सोन्याचा बाजारभाव संमिश्र कल दाखवेल, असा काहीजणांचा अंदाज आहे. अशावेळी गोल्ड फंडात दीर्घकाळासाठी ‘एसआयपी’ करणे, हा उत्तम पर्याय आहे.थोडक्यात, आपली गुंतवणूक व्यूहरचना वेगवेगळी असली, तरी डिजिटल सोन्यातील गुंतवणूक येणाऱ्या काळातही सुरू ठेवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.