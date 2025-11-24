Sakal Money

हयातीचा दाखला द्या घरबसल्या!

निवृत्तिवेतनधारक आता घरबसल्या आधार-आधारित बायोमेट्रिक जीवन प्रमाणपत्र घेऊ शकतात. मोबाइल अँप किंवा पोस्टमन सेवा वापरून प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
Digital Life Certificate Safety Tips and Assistance

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हेमंत काळकर ( निवृत्त बँक अधिकारी )

निवृत्तिवेतनधारकांसाठी सरकारने ऑनलाइन आधार निगडित बायोमेट्रिक डिजिटल ‘जीवन प्रमाणपत्र’ सुविधा उपलब्ध केली आहे.

कालमर्यादा

८० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत व ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना एक महिना आधी म्हणजे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हयातीचा दाखला देता येतो. संरक्षण दलातून २०२३ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेनंतर १२ महिने संपले, की हा दाखला द्यावा लागतो. काही संस्था ३१ डिसेंबरपर्यंतदेखील ही मुदत देतात.

Sakal Money

