हयातीचा दाखला द्या घरबसल्या!

निवृत्तिवेतनधारकांसाठी सरकारने ऑनलाइन आधार निगडित बायोमेट्रिक डिजिटल 'जीवन प्रमाणपत्र' सुविधा उपलब्ध केली आहे. कालमर्यादा ८० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत व ८० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना एक महिना आधी म्हणजे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हयातीचा दाखला देता येतो. संरक्षण दलातून २०२३ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या तारखेनंतर १२ महिने संपले, की हा दाखला द्यावा लागतो. काही संस्था ३१ डिसेंबरपर्यंतदेखील ही मुदत देतात..ऑनलाइन प्रक्रियाही प्रक्रिया घरी करता येते; तसेच नागरी सुविधा केंद्र, पोस्टमन, भारतीय बँक संघाअंतर्गत १२ बँकांची घरपोच बँकिंग सेवा (डीएसबी) याद्वारेही उपलब्ध आहे. मोबाईलवर 'आधार फेस आरडी ॲप' व 'जीवन प्रमाण अॅप' डाऊनलोड करून ठेवावीत. 'जीवन प्रमाण अॅप'मध्ये आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आदी माहिती; तसेच पूर्ण नाव, निवृत्तिवेतन देणाऱ्या संस्थेचे नाव, निवृत्तिवेतनाचा प्रकार, पीपीओ नंबर, खातेक्रमांक आदी माहिती भरावी. पुनर्नियुक्ती केली आहे का? पुनर्विवाह केला आहे का? याची माहितीही द्यावी लागते, ती भरावी..त्यानंतर मोबाईल वेतनधारकाच्या चेहऱ्यासमोर धरावा व चेहरा गोल वर्तुळात दिसल्यावर डोळ्यांची हालचाल करावी, चेहरा स्कॅन झाल्यावर जीवन प्रमाणपत्र क्रमांक मिळतो तो व्यवस्थित नोंदवून ठेवावा म्हणजे पुढे तो संमत झाला किंवा नाही हे तपासता येते. त्या प्रमाणपत्राची प्रत अॅप किंवा वेबसाइट वरून डाऊनलोड करून घ्यावी. ज्यांना ही प्रक्रिया करणे जमत नसेल त्यांना पोस्टमनकडून ७० रुपयांचा प्रभार (जीएसटीसह) देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेता येते. या सेवेसाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचा टोल फ्री नंबर १५५२९९ उपलब्ध आहे. जीवन प्रमाणपत्र कक्षाचा टोल फ्री नंबर १८००१११५५५ व ई-मेल आयडी jeevanpramaan@gov.in आहे. जीवन प्रमाणपत्राचा हयातीचा दाखला काही कारणास्तव नाकारला, तर अॅपद्वारे ऑनलाइन प्रमाणपत्र क्रमांक टाकून, आवश्यक दुरुस्ती करून तो परत दाखल करण्याची सोयही आहे..सावधानतेचा इशाराजीवन प्रमाणपत्राला कोणत्याही 'व्हेरिफिकेशन'ची आवश्यकता नसते, त्यामुळे 'व्हेरिफिकेशन'च्या नावाखाली येणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांच्या फसव्या कॉल्स आणि लिंकपासून सावध राहावे..