Digital Loan Apps: Safe or Risky? Expert Answersडिजिटल कर्ज हा विषय आता सगळ्यांच्याच काळजीचा झालेला आहे. डिजिटल कर्जाविषयक तुमच्या सर्व प्रश्नांना शंकाना उत्तरे मिळवा, सकाळ मनीच्या या लेखातून. सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर सुधाकर कुलकर्णी यांनी वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली आहे.. 'सकाळ मनी'च्या दर महिन्याच्या अंकात शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, बँकिंग, टॅक्सेशन, रिअल इस्टेट, सोने-चांदी, क्रिप्टो करन्सी, आर्थिक नियोजन, निवृत्ती नियोजन आदी विविध विषयांवर तज्ज्ञांचे लेख, मुलाखती प्रसिद्ध होत असतात.त्या पार्श्वभूमीवर आता वाचक वा गुंतवणूकदारांच्या मनातील प्रश्नांना तज्ज्ञांकडून उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. वाचकांनी आपले प्रश्न editor@sakalmoney.comया मेल आयडीवर थोडक्यात पाठवावेत. आपले प्रश्न संक्षिप्त आणि प्रातिनिधिक स्वरूपात असावेत..१ : डिजिटल लोन अॅप म्हणजे काय?डिजिटल लोन अॅप म्हणजे मोबाईल अॅप्लिकेशन असून, याद्वारे आपण बँकेत न जाता ऑनलाइन पद्धतीने कर्ज घेऊ शकतो. आपल्याला कर्ज हवे असल्यास आपल्या मोबाईल अॅपवर लॉगिन करून कर्ज मागणी अर्ज ऑनलाइन भरून त्यासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे, तसेच पॅन कार्ड, आधार कार्ड व फोटो अपलोड केल्यास त्याची पडताळणी करून मागणी योग्य वाटल्यास कर्ज त्वरित मंजूर केले जाते. असे कर्ज आपल्या मोबाईल अॅपला लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जाते..Premium| म्युच्युअल फंड SIP सुरू करण्याची योग्य वेळ कोणती? तुमचा पैसा योग्य जागी गुंतवताय ना?.२ : डिजिटल लोन अॅपवर कर्ज घेणे सुरक्षित आहे का?आपण परिचित बँक अथवा 'एनबीएफसी'च्या (उदा : बजाज फायनान्स, श्रीराम फायनान्स आदी) मोबाईल लोन अॅपवरून कर्ज घेणे सुरक्षित असते. एखाद्या माहीत नसलेल्या वित्तीय संस्थेच्या मोबाईल लोन अॅपवरून शक्यतो कर्ज घेऊ नये. घ्यायचे असल्यास संबंधित वित्तसंस्था व तिच्या अॅपबाबत खात्री करून घ्यावी. संबंधित वित्तसंस्थेची 'आरबीआय'कडे नोंदणी झाली आहे ना, याची खात्री करून घ्यावी. .Premium|Income Tax 2024-25 : कर भरण्यात झारखंडने यंदा गुजरातलाही मागे टाकलंय! ही किमया कशी झाली?.३ : डिजिटल लोन अॅपवर कर्ज घेण्याचे काय फायदे आहेत?कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही बँकेत अथवा 'एनबीएफसी'च्या ऑफिसमध्ये प्रत्यक्ष जावे लागत नाही, तर आपल्या सोयीनुसार कधीही संबंधित बँकेच्या किंवा 'एनबीएफसी'च्या मोबाईल अॅपवर लॉग-इन करून कर्ज मागणी अर्ज भरून, आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करता येतात. विशेष म्हणजे कर्जाच्या मंजुरीबाबतचा निर्णय त्वरित कळवला जातो. आपण कर्जाच्या अटींना सहमती दिली, तर कर्जाची रक्कम लगेचच आपल्या बँक खात्यात जमा केली जाते. थोडक्यात, आपली तातडीची गरज भागवता येते..Premium|Digital Loan Safety : डिजिटल कर्ज की डेटाचोरीचं जाळं? .४ : डिजिटल लोन अॅपवर कर्ज घेण्याचे तोटे काय आहेत? केवळ त्वरित कर्ज मिळते म्हणून एखाद्या अनोळखी डिजिटल लोन अॅपवर कर्ज घेतल्यास फसवणूक होऊ शकते. अवाजवी व्याजदर लावला जाऊ शकतो. कर्ज अनियमित/थकीत झाल्यास वसुलीसाठी जबरदस्ती/दमदाटी केली जाऊ शकते. आपण दिलेल्या माहितीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो..५ : विश्वसनीय डिजिटल लोन अॅप कोणती आहेत?सुमारे २०-२५ 'एनबीएफसी' डिजिटल लोन अॅपद्वारे लोन देऊ करतात. यातील काही प्रमुख नावे पुढीलप्रमाणे आहेत- बजाज फिनसर्व्ह अॅप, टाटा कॅपिटल पर्सनल लोन अॅप, हिरो फिनकॉर्प इन्स्टंट पर्सनल लोन अॅप, आयआयएफएल लोन अॅप, पेसेन्स पर्सनल लोन अॅप आदी. .सुधाकर कुलकर्णी, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर यांनी या प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत. त्यांच्याशी संपर्क करण्यासाठी sbkulkarni.pune@gmail.com.