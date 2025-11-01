Business Strategy : स्टार्टअपचा गेमचेंजेर! डिजिटल युगात टिकायचंय? मग शिका सोशल मीडियाचं मार्केटिंग कौशल्य

डॉ. दीपक ताटपुजेSocial media marketing : सध्याच्या युगात, तुम्ही आणि मी, आपण सर्वचजण दररोज अनेक कामांसाठी, संवादासाठी आपला मोबाईल फोन वापरतो. खरे सांगायचे तर, सुरू करणारी जागृती विचार करत होती, की आपण आपल्या स्मार्टफोनमधील हे कौशल्य आपल्या उद्योगाची विक्री (सेल्स) आणि विपणन (मार्केटिंग) व्यवस्था वाढवण्यासाठी सहजपणे वापरू शकतो का? .जागृतीने आपला व्यवसाय स्टार्टअप आणि पुढे ऑनलाईनमध्ये रूपांतरित केलेल्या व्यवसायासाठी सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी वापरण्याचा निर्णय घेतला. सर्व उत्पादने ग्राहकाला मोबाईलवर सहज पाहता येऊन ती विकत घेण्यासाठीची सुविधाही तिने उपलब्ध करून दिली.यासाठी थोडेसे प्रशिक्षण घेतल्यावर तिला हे सहज शक्य झाले; पण हे करण्यापूर्वी तिने याचा थोडा अभ्यास केला आणि काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यांच्याबरोबर चर्चाही केली. यासाठी तिने काही डिजिटल कौशल्ये शिकणे आवश्यक आहे हे जाणले आणि इन्साइट्स, व्ह्यूज, इंटरॅक्शन्स, फॉलोअर्स, आणि ऑडिओ ट्रेंडिंग या संकल्पनांची माहिती घेतली..जागृतीने उत्पादनांचे व्हिडिओ; तसेच शॉर्ट आणि रील्स बनवण्यासाठी गुगल व्हिड्स, कॅन्व्हा, इन व्हिडिओ, पोस्टर मेकर आदी ॲप्स शिकून त्या कौशल्याचा वापर इन्स्टाग्रामवर उत्पादनांची जाहिरात करण्यासाठी सुरू केला. उत्पादनांच्या प्रमोशनसाठी एक किंवा दोन मिनिटांचे आकर्षक व्हिडिओ किंवा ग्राफिक्स पोस्टर आपण अशी योग्य ॲप वापरून तयार करू शकतो हे जागृतीने जाणले. .या ॲप्समध्ये अनेक प्रकारची टेम्प्लेट्स उपलब्ध असतात, ज्यामुळे आपल्याला आकर्षक जाहिरात बनवायला खूप मदत होते. आपल्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी जागृतीने यांसारख्या अनेक ॲप्सच्या वापराबाबतची सेफ्टी आणि सिक्युरिटीची सेटिंग फोनमध्ये आवश्यकतेनुसार करून घेतली. साधारणतः तरुण महिला ग्राहक जास्त करून इन्स्टाग्राम वापरताना दिसतात, तर मध्यमवर्गीय गृहिणींचा सर्वांत जास्त वापर फेसबुकवर असतो. थ्रेड्ससारखे समाजमाध्यमसुद्धा लोकप्रिय होत आहे, हे ओळखून जागृतीने उत्पादनासाठी सोशल मीडियाची निवड केली..फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि थ्रेड्स या तिन्ही माध्यमांसाठी आपण एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्रपणे आपल्या उद्योगाच्या उत्पादनांची रील्स बनवून त्यांची जाहिरात करू शकतो हे जाणून जागृतीने उत्पादन प्रमोशनची स्ट्रॅटेजी ठरवली. सर्वांत प्रभावी गोष्ट काय आहे, माहीत आहे? जर तुमचा ग्राहक वर्ग विशिष्ट भौगोलिक परिसरात असेल, तर तुम्ही जाहिरात करताना फक्त त्याच परिसरातील मोबाईलवर ती दिसेल, असे सेटिंग करू शकता. तसेच, आपला ग्राहक कोणत्या वयोगटात आहे, यानुसारही सोशल मीडियावर जाहिरात मांडणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी अनेक एआय ॲप्लिकेशन्स आपल्या मोबाईलच्या प्लेस्टोअरमध्ये उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे शॉर्ट्स बनवणे खूप सोपे होते. थोड्या प्रशिक्षणाने आणि या सर्व कौशल्यांनी आपण एक प्रगतशील व्यावसायिक म्हणून ऑनलाइन जगतात स्वतंत्र अस्तित्व जागृतीने सिद्ध केले आहे..या गोष्टी लक्षात ठेवायोग्य सोशल मीडियाची प्लॅटफॉर्मची निवड करा.उत्पादन माहितीचे ग्राफिक आकर्षक बनवा.व्हिडिओ शॉर्ट्स किंवा रील्स निर्मितीसाठी योग्य एआय ॲप्लिकेशनची निवड करा.व्हिडिओ शॉर्ट्स आणि रील्समध्ये आपले निवेदन आकर्षक असावे.संपर्कासाठीचे माध्यम ठळकपणे दर्शवा.पार्श्वसंगीताची आणि आवाजाची निवड सुस्पष्ट असावी.