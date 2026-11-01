‘एफआयआय’पेक्षा ‘डीआयआय’ वरचढ!

गौरव बोर शेअर बाजार विश्लेषक भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे समीकरण वेगाने बदलत आहे. एकीकडे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय बाजारातून पैसे काढत आहेत, तर दुसरीकडे देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय) सातत्याने खरेदी करत बाजाराला आधार देत आहेत. विशेष म्हणजे, आता भारतीय बाजाराची ताकद केवळ परदेशी पैशांवर अवलंबून राहिलेली नाही..‘डीआयआय’चा ऐतिहासिक दबदबा!सप्टेंबर २०२६ मध्ये ‘निफ्टी-५००’मधील ‘डीआयआय’चा मालकीहिस्सा विक्रमी २१.३ टक्के झाला. मागील वर्षी हाच हिस्सा २०.१ टक्के होता. ‘एफआयआय’चा हिस्सा १८.५ टक्क्यांवरून घसरून केवळ १६.८ टक्के झाला. सलग दहा तिमाहींमध्ये ‘डीआयआय’ने आपला हिस्सा वाढवला आहे. याचा अर्थ भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार आता बाजारातील महत्त्वाचे भागीदार बनले आहेत.खरेदी १७.७ अब्ज डॉलरची!आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ‘डीआयआय’ने भारतीय शेअर बाजारात तब्बल १७.७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. याच काळात ‘एफआयआय’ची निव्वळ गुंतवणूक केवळ ०.७ अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच देशांतर्गत संस्थांची गुंतवणूक परदेशी संस्थांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक होती..‘एसआयपी’चा मजबूत आधार!भारतातील म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतून दर महिन्याला विक्रमी सुमारे ३.४ अब्ज डॉलरचा ‘एसआयपी’ ओघ नोंदवला गेला. नियमित ‘एसआयपी’मुळे बाजारातील घसरणीच्या काळातही संस्थांकडे गुंतवणुकीसाठी भांडवल उपलब्ध होत आहे.क्षेत्रनिहाय गुंतवणूकखासगी बँकिंग : ३९.१ टक्केइंटरनेट व नवतंत्रज्ञान क्षेत्र : ३२.५ टक्केग्राहक क्षेत्र : २३.६ टक्केदूरसंचार : २३.३ टक्केभांडवली वस्तू : २२.३ टक्के.विशेष म्हणजे, मागील वर्षभरात ‘डीआयआय’ने खासगी बँका, दूरसंचार आणि इंटरनेट क्षेत्रातील गुंतवणूक लक्षणीय वाढवली. या क्षेत्रांमधील त्यांचा हिस्सा अनुक्रमे ५.५ टक्के, ३.१ टक्के आणि २.६ टक्के वाढला.‘निफ्टी-५०’मधील खरेदी! ‘निफ्टी-५०’मधील ४१ कंपन्यांमध्ये ‘डीआयआय’ने वर्षभरात हिस्सा वाढवला.‘एफआयआय’ने ३५ कंपन्यांमध्ये हिस्सा कमी केला.‘डीआयआय’चा ‘निफ्टी-५०’मधील हिस्सा विक्रमी २६.२ टक्के झाला.एफआयआय’चा हिस्सा २२.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला.मिड कॅप, स्माल कॅपमध्येही विश्वास!‘डीआयआय’ केवळ मोठ्या कंपन्यांमध्येच नव्हे, तर मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्येही आपला हिस्सा वाढवत आहेत. ‘निफ्टी-५००’मधील ६९ टक्के कंपन्यांमध्ये ‘डीआयआय’ने मागील वर्षभरात गुंतवणूक वाढवली आहे..गुंतवणूकदारांसाठी अर्थ काय?‘एफआयआय’ची विक्री म्हणजे भारतीय बाजारातील गुंतवणुकीच्या संधी संपल्या, असा अर्थ होत नाही. देशांतर्गत भांडवलाचा वाढता सहभाग बाजाराला संरचनात्मक आधार देत आहे. मात्र, ‘डीआयआय’ खरेदी करत आहेत म्हणून प्रत्येक शेअर आकर्षक आहे, असेही नाही. गुंतवणूकदारांनी कंपनीची आर्थिक स्थिती, मूल्यांकन, उत्पन्नातील वाढ आणि दीर्घकालीन व्यवसायक्षमता तपासणे आवश्यक आहे.भारतीय शेअर बाजाराचे नेतृत्व हळूहळू परदेशी गुंतवणूकदारांकडून देशांतर्गत संस्थांच्या दिशेने सरकत आहे. ‘एफआयआय’ बाजारात अस्थिरता निर्माण करू शकतात. मात्र, ‘डीआयआय’ची वाढती ताकद भारतीय बाजाराला एक नवा आत्मविश्वास देत आहे. भारतीय बाजाराची खरी ताकद आता केवळ परदेशी पैशांत नाही, तर भारतीय गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या विश्वासात आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.