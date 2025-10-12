Sakal Money

सोने-चांदीची दिवाळी...

A Golden Diwali: सोन्याच्या भावातील सध्याची तेजी ही दागिने किंवा छोट्या ग्राहकांच्या वाढलेल्या मागणीमुळे नाही, तर ती पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारावर अवलंबून आहे आणि त्या बाजाराला फंड हाउस किंवा मध्यवर्ती बँकांनी लावलेल्या सोनेखरेदीच्या सपाट्याने चालना मिळत आहे. या खरेदीमागे अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध हे एक प्रमुख कारण आहे,
Gold and silver jewellery shops glittering with festive buyers this Diwali.

Gold and silver jewellery shops glittering with festive buyers this Diwali.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अमित मोडक, अनुभवी कमोडिटीतज्ज्ञ पीएनजी अँड सन्सचे संचालक-सीईओ

दिवाळी आणि मागोमाग येणारी लग्नसराई यासाठी दागदागिने खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांना सोने-चांदीच्या गगनाला भिडणाऱ्या भावामुळे थोडा आखडता हात घ्यायला लावला आहे, तरीही दसऱ्याला झालेली सोनेखरेदी पाहता, भारतीयांचे जगप्रसिद्ध सोनेप्रेम स्पष्ट होते. सोने-चांदीचे भाव नेमके एवढे कशामुळे वाढत आहेत, असा प्रश्न सर्वांना भेडसावत आहे. याचे उत्तर आहे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये. ते कसे हे जाणून घेऊ या.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
gold
Jewellery
Fuel Prices
Silver
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com