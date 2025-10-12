सोने-चांदीची दिवाळी...

अमित मोडक, अनुभवी कमोडिटीतज्ज्ञ पीएनजी अँड सन्सचे संचालक-सीईओदिवाळी आणि मागोमाग येणारी लग्नसराई यासाठी दागदागिने खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांना सोने-चांदीच्या गगनाला भिडणाऱ्या भावामुळे थोडा आखडता हात घ्यायला लावला आहे, तरीही दसऱ्याला झालेली सोनेखरेदी पाहता, भारतीयांचे जगप्रसिद्ध सोनेप्रेम स्पष्ट होते. सोने-चांदीचे भाव नेमके एवढे कशामुळे वाढत आहेत, असा प्रश्न सर्वांना भेडसावत आहे. याचे उत्तर आहे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये. ते कसे हे जाणून घेऊ या..भाववाढीची कारणेसोन्याच्या भावातील सध्याची तेजी ही दागिने किंवा छोट्या ग्राहकांच्या वाढलेल्या मागणीमुळे नाही, तर ती पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारावर अवलंबून आहे आणि त्या बाजाराला फंड हाउस किंवा मध्यवर्ती बँकांनी लावलेल्या सोनेखरेदीच्या सपाट्याने चालना मिळत आहे. या खरेदीमागे अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध हे एक प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे रशियाला अमेरिकी डॉलरमध्ये व्यवहार करणे कठीण झाले आहे आणि डॉलरची कमतरता निर्माण झाली आहे. अशीच परिस्थिती ओढावण्याची भीती असल्याने, सर्व देशांनी, विशेषतः चीनने, मोठ्या प्रमाणात सोनेखरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनने अशीच सोनेखरेदी सुरू ठेवली, तर सोन्याचा भाव ६००० डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतो. सध्या हा भाव सुमारे ४००० डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचला आहे.\\.डोनाल्ड ट्र्म्प यांची धोरणेअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांनी आपल्या निर्णयांमुळे जागतिक आर्थिक अस्थिरतेत भर घातली आहे. भारताबाबत अमेरिकेने अवलंबलेले धोरण, इतर देशांबाबतही अवलंबले जाऊ शकते आणि त्यांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन, तसेच रशियावरील निर्बंधासारखे निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलंड, भारत आणि आणखी काही देशांनी सोनेखरेदीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतेच अमेरिकेने चीनकडून आयात होणाऱ्या मालावर शंभर टक्के आयातशुल्क जाहीर केले आहे. एक नोव्हेंबरपासून ते लागू होणार आहे. चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या जहाजावर ११०० युआन प्रतिटन असे शुल्क लागू केले आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेनेही आयातशुल्क लादले आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेकडून होणारा डॉलरचा पुरवठादेखील सोन्याच्या वाढत्या भावाचे कारण आहे..मध्यवर्ती बँकांकडून खरेदीआता मध्यवर्ती बँकांच्या ट्रेझरीने, हेज फंड आदींनी जोखीम कमी करण्यासाठी विविध मालमत्ता यांनी सोन्याची वित्तीय मालमत्ता म्हणून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोने हे सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य जपण्यासाठी महत्त्वाची मालमत्ता वाटत असल्याने पोलंड, भारत आणि चीन यांसारख्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी सोन्याच्या खरेदीवर भर दिला आहे.‘ईटीएफ’ची मागणी प्रचंडकेवळ भारतातच, सुमारे २०० टन सोने ‘ईटीएफ’कडे आहे, ज्यामुळे भारतीय बाजारात दागिने बनवण्यासाठी नव्हे, तर गुंतवणुकीसाठी सोन्याची मागणी वाढत आहे. हेदेखील देशांतर्गत बाजारात सोन्याचे भाव वाढण्यामागचे एक कारण आहे.चांदीची टंचाईसध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांदीचा भाव प्रतिऔंस ५० ते ५१ डॉलर आहे, जो १९८० नंतरचा उच्चांकी भाव आहे..यानुसार रुपयात रुपांतर करून येणाऱ्या चांदीचा भावापेक्षा प्रत्यक्ष बाजारपेठेतील उपलब्ध चांदीचा भाव १० हजार रुपयांनी अधिक आहे. याचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे चांदीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. चीनमधील बाजारपेठांना एक ते आठ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्टी असल्याने क्लिअरिंग बंद होते, त्यामुळे पुरवठा आणि मागणी यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. सुट्टी संपल्यांनतरही परिस्थितीत फार बदल झालेला नाही. कारण चांदीच्या ईटीएफमध्ये मोठी मागणी आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये सोने आणि चांदीच्या ईटीएफकडून खरेदीच केली जात आहे. बाजारात चांदीची उपलब्धता कमी असल्याने भाव वाढतच आहे, त्यामुळे काही ईटीएफनी गुंतवणूक घेणेदेखील थांबवले आहे. एकंदर, जागतिक पातळीवर होणाऱ्या घडामोडींवर सोन्याचांदीचे भाव अवलंबून असल्याने अशा घडामोडींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे..भाव उच्चांकी पातळीवर...सध्या भारतीय बाजारपेठेत सोन्याचा भाव प्रति दहा ग्रॅममागे एक लाख २० हजारांवर पोहोचला आहे. वर्षभरात त्यात झालेली वाढ ही साधारण ४५ ते ४६ हजार रुपये आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये याच सुमारास सोन्याचा भाव ७७ हजारांवर होता. तर चांदीच्या भावात वार्षिक तुलनेत झालेली वाढही किलोमागे ५० ते ५८ टक्के आहे. सध्या चांदीचा भाव एक लाख ६३ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याचा भाव चार हजार डॉलर प्रतिऔंसवर पोहोचला आहे, तर चांदीचा भाव प्रतिऔंस ५० ते ५१ डॉलर आहे, जो १९८० नंतरचा उच्चांकी भाव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.