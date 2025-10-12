Premium|Diwali Prediction:यंदाची दिवाळी कशी जाणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून!

Boom or Bust? India’s Stock Market Faces Tariff Shock, Global Uncertainty, and Festive Hopesभूषण महाजनkreatwealth@gmail.com आपल्या देशासमोर आव्हाने भरपूर आहेत. कोकणातील एका म्हणीप्रमाणे, आधी दसऱ्यातून जगू आणि मग दिवाळीचा दिवा बघू. आपल्या नेतृत्वाने व उद्योग-व्यापार जगताने जर हे आव्हान पेलले तर दिवाळी जोरात जाणार, किमान शिमगा करायची वेळ येणार नाही. ‘जीएसटी बचत उत्सव’ व त्यातून निर्माण झालेली वाढीव मागणी यामुळे तिसरी तिमाही चांगली जाईल, पुढे मात्र कंपन्यांना स्वतःच्या बळावर मार्ग काढत विक्री व नफा वाढवावा लागेल. हाच उत्साह पुढे टिकून राहिला तर वर्ष सरासरीइतके चांगले जाईल. गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ‘निफ्टी’ निर्देशांक २५,८१० अंशांवर होता. त्या दिवशी शेअर बाजाराने प्रथम निराशा दर्शवत मंदीची पहिली चाहूल दिली. त्याच्या आदल्याच दिवशी तेजीचा उच्चांक (‘निफ्टी’ २६,२७७ व ‘सेन्सेक्स’ ८५,५७० अंश) नोंदविल्यावर निर्देशांकांची गाडी घसरणीला लागली. या वर्षी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘निफ्टी’ निर्देशांक २४,६११ अंशांवर होता. (म्हणजे जवळपास पावणेपाच टक्के खाली). इतर निर्देशांकही असेच खाली आले..‘टेरिफ बॉम्ब’मुळे घसरणअमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या पाच नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवडून आल्यावर प्रथम आपल्या माध्यमांनी या घटनेचे स्वागत केले; पण अधूनमधून तेजी दाखवत शेअर निर्देशांक खालीच जात होते. हे कर्तृत्व वारंवार लिहिलेल्या, काठावर पास झालेल्या आपल्या कंपनी कामकाजाचे होते. पुढे ट्रम्प यांनी नव्या आयातशुल्काची (टेरिफ) घोषणा केली व सात एप्रिल २०२५ रोजी या ‘टेरिफ बॉम्ब’मुळे ‘निफ्टी’ने २२,१६१ अंशांचा नीचांक नोंदविला (येथे आम्ही जाहीरपणे खरेदी सुचवली) आणि नंतर काहीतरी चांगले घडेल, कोणते तरी दान आपल्या बाजूने पडेल, या युधिष्ठीरी आशावादाने अधूनमधून उसळी घेत सर्वच निर्देशांक खाली जात राहिले. स्मॉल व मिड कॅप; तसेच ‘एनएसई ५००’ किती खाली आले, ही आकडेवारी देऊन हा लेख अधिक क्लिष्ट करीत नाही. .Premium|India Pakistan: पाकिस्तानची अमेरिकेशी हातमिळवणी! पासनी बंदरामुळे भारताला धोका आहे का?.इतकेच नमूद करतो, की सारा बाजारच खाली आला. पुढेही ट्रम्प थांबले नाहीत. भारत-पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवले, हे कबूल करण्याचा त्यांनी हट्टाग्रह सुरु केला. पाकिस्तानने ही संधी साधून ट्रम्प यांचे लांगुलचालन करण्याची कोणतीही संधी सोडली नाही. त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना दुर्मीळ खनिजांचे कंत्राटे देऊ करणे, नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करणे, हे सर्व उद्योग आपल्या शेजारी देशाने केले. भारत मात्र आपला करारी बाणा सोडायला तयार नव्हता. शेवटी ‘तुने मेरी दोस्ती देखी, अब दुश्मनी देख’ असे म्हणत चवताळून जात त्यांनी एकेक अस्त्र पाजळायला सुरुवात केली. आयात शुल्क प्रथम २५ टक्के आणि नंतर २५ वरून ५० टक्के केल्यावरही ट्रम्प थांबले नाहीत. पुढे नव्याने एच१ बी व्हिसा हवा असेल, तर एक लाख डॉलर शुल्क द्यावे लागेल, असे फर्मान काढले. स्थलांतरितांवर लावलेल्या निर्बंधांचा हा एक भाग होता. त्यात बहुतांश भारतीयच भरडले जाणार होते. गेल्या महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात औषध उद्योगांवर १०० टक्के आयातशुल्क लावून ट्रम्प (तूर्त) थांबले, असे म्हणता येईल..पुढील काळ आव्हानात्मक महाभारतातील युद्धात, कर्णाने जशी जपून ठेवलेली वासवीशक्ती घटोत्कच वधासाठी वापरली आणि मग निर्णायक युद्धात त्याच्या हाती काहीच उरले नाही, तसेच आम्हाला वाटते. ट्रम्प यांची सर्व अस्त्रे जवळपास संपली आहेत. आता द्विपक्षीय चर्चेतून आपल्या पारड्यात जास्तीतजास्त कसे पाडून घेता येईल, ते पाहणे एवढेच अमेरिकी शिष्टमंडळाच्या हाती आहे. तसे झाल्यास पुढील एक-दोन तिमाहींत सारे सुरळीत व्हावे. पुढील काळ आव्हानात्मक आहे, हे नक्की व तोपर्यंत शेअर बाजार एका टप्प्यात फिरत राहणार आहे. रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबणे फार महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प यांचा दुसरा रोष भारताने रशियाकडून स्वस्तात खनिज तेल घेणे हा आहे. त्यात सौदी अरेबियाने मोठा विखारी प्रचार व घोडे चालवले आहेत. भारताच्या खनिज तेल आयातीत सौदीचा मोठा वाटा होता. तो रशियामुळे कमी झाला. त्यात ट्रम्प व त्यांचे कुटुंबीय यांचे घनिष्ठ संबंध सौदी राजपुत्राबरोबर आहेत. अमेरिकेची बाजू घ्यायची, तर भारताकडे दुर्लक्ष करणे ओघाने आलेच. त्यातूनच सौदीचा पाकिस्तानशी संरक्षण करार झाला. .Premium | Mutual Fund: म्युच्युअल फंडाची ताकद वाढली! गुंतवणूक करायचीय तर मग हीच ती वेळ!.सरकारचे अनुकूल धोरणया सर्व घडामोडींचा मागोवा घेताना हे लक्षात घेतले पाहिजे, की अमेरिकेबरोबर दीर्घकाळ शत्रुत्व ठेवणे आपल्याला परवडणारे नाही. परदेशी वित्तीय संस्थांची अविरत विक्री निव्वळ आपल्या महाग मूल्यांकनामुळे आहे असे नाही, त्यात भविष्यात एकूण देशांतर्गत उत्पादन (‘जीडीपी’) फारसे वाढणार नाही, हे गृहीत धरले आहे. आपल्यापुढील आव्हानांना आपण कसे सामोरे जातो व त्यातही ‘जीडीपी’वृद्धी कशी साधतो, हे काठावरून बघण्यासाठी ही मंडळी थांबली आहेत. तसेच ब्राझील, चीन अजूनही आकर्षक आहेत. भारतात तर ते कधीही प्रवेश करू शकतात. हे लक्षात घेऊनच आपले सरकार धोरण आखत आहे. .कमी केलेले व्याजदर, पाठोपाठ कमी केलेले जीएसटी दर, यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा होरा आहे. नुकत्याच झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात व्याजदर कमी केले गेले नसले, तरी निर्यातदारांसाठी व लघुउद्योगांसाठी अनुकूल धोरण जाहीर केले आहे. बँकेचा महागाई दराचा अंदाज अपेक्षेप्रमाणे चार टक्क्यांच्या आतच आहे. या सर्व अनुकूल घटनांचा व त्याचबरोबर सरासरीपेक्षा अधिक बरसणारा मॉन्सून व पुढे होणारा प्रचंड जलसाठा यामुळे रब्बी पीकही चांगले येण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकी ‘टेरिफ’चा राक्षस समोर घोंगावत असूनदेखील रिझर्व्ह बँकेचा ६.५ टक्के जीडीपीवृद्धीचा आगामी अंदाज आत्मविश्वास वाढवतो..केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हे अमेरिकेखेरीज इतर देशांशी संधान साधून आहेत. युरोप व जपानमध्ये आयटी उद्योगाला अनेक संधी आहेत. त्यासाठी आपल्या तंत्रज्ञांना तेथील भाषा शिकाव्या लागतील, तसेच रशियाबरोबरची मैत्री कायम ठेवून ईशान्येकडील व आग्नेयेकडील देशांशी राजनैतिक संबंध वाढवावे लागतील. चीनशी मैत्रीचा हात पुढे करताना अत्यंत सावध राहावे लागेल. ही आपल्या परराष्ट्रधोरणाची परीक्षाच आहे. .Premium | Incense stick market : उदबत्त्यांची उलाढाल दीडशे कोटी डॉलर्सपर्यंत ! सुगंधाच्या निर्यातीत भारताचा वरचष्मा!!.आमची खात्री आहे, की अडचणीत आल्यावर भारत स्वकर्तृत्वावर भरारी घेतो, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. १९९० मध्ये अमेरिकेने भारताला महासंगणक दिला नाही. ‘सिडॅक’ने डॉ. विजय भटकरांच्या नेतृत्वाखाली स्वदेशी बनावटीचा परमसंगणक तयार केला. तसेच २००० मध्ये अमेरिकेने जीपीएस प्रणाली देण्यास नकार दिला होता. ते आव्हान स्वीकारून भारताने स्वतःची नाविक यंत्रणा उभी केली (NavIC - Navigation with Indian Constellation system) याही खेपेस अमेरिकेबाहेर व्यवसायवृद्धीचे आव्हान भारतीय आयटी क्षेत्र स्वीकारेल. तसे न झाल्यास आयटी क्षेत्रातील कर्मचारीच उपभोगाच्या वस्तूंचे मोठे ग्राहक आहेत..त्या मागणीला चाप बसला, तर शेअर बाजाराच्या अडचणी थोड्या जास्त काळ टिकतील, हे नक्की.वाचकहो, आपल्या देशासमोर आव्हाने भरपूर आहेत, झुंज वाऱ्याशी आहे. कोकणातील एका म्हणीप्रमाणे, आधी दसऱ्यातून जगू आणि मग दिवाळीचा दिवा बघू.आपल्या नेतृत्वाने व उद्योग-व्यापार जगताने जर हे आव्हान पेलले तर दिवाळी जोरात जाणार, किमान शिमगा करायची वेळ येणार नाही. तेवढे जरी झाले तरी ठीक म्हणता येईल. पुढील वाटचालीसाठी सर्व गुंतवणूकदारांना शुभेच्छा! या दिवाळीत आपण सारे संयमाची व चोखंदळ निवडीची परीक्षा देणार आहोत. तसे झाल्यास ही दिवाळी पुढील समृद्धीची सुरुवात करो, ही प्रार्थना!(लेखक अर्थबोध शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी अभ्यासक-विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 