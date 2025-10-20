Sakal Money

Diwali Finance : दिवाळी देई गुंतवणुकीचे धडे!

Diwali: A Festival of Financial Wisdom and Investment Planning : दिवाळी केवळ सण नसून, लक्ष्मीच्या पूजेमागील नम्रता आणि संयमाच्या पौराणिक कथांमधून गुंतवणूकदार व आर्थिक स्वातंत्र्याचे महत्त्वाचे धडे मिळतात, ज्यामुळे संपत्तीची निर्मिती आणि जपणूक होते.
Diwali's True Wealth: The Wisdom of Investment and Patience.

सकाळ वृत्तसेवा
किरांग गांधी- अनुभवी आर्थिक मेंटॉर

दिवाळीत आपण लक्ष्मीची, कुबेराच्या धनसंपत्तीची पूजा करतो. नरकासुराच्या वधाची म्हणजे वाइटाच्या विनाशाची आठवण काढतो. मात्र, या पौराणिक कथा केवळ कथा नाहीत, तर संपत्तीनिर्मिती आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचेही धडे देतात. दिवाळी केवळ सण नाही, तर गुंतवणूकदारांसाठी एक आर्थिक आराखडाच आहे.

