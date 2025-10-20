Diwali Finance : दिवाळी देई गुंतवणुकीचे धडे!

किरांग गांधी- अनुभवी आर्थिक मेंटॉरदिवाळीत आपण लक्ष्मीची, कुबेराच्या धनसंपत्तीची पूजा करतो. नरकासुराच्या वधाची म्हणजे वाइटाच्या विनाशाची आठवण काढतो. मात्र, या पौराणिक कथा केवळ कथा नाहीत, तर संपत्तीनिर्मिती आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचेही धडे देतात. दिवाळी केवळ सण नाही, तर गुंतवणूकदारांसाठी एक आर्थिक आराखडाच आहे..१ लक्ष्मी : शहाणपण गरजेचेदिवाळीत आपण लक्ष्मीचे स्वागत करतो. याबाबतच्या पुराणकथांमध्ये एक अर्थ आहे. लक्ष्मी तिथेच वास करते जिथे नम्रता, संयम आणि शहाणपणा असतो. जिथे अहंकार, लोभ आणि अज्ञान असते, तिथे लक्ष्मी टिकत नाही. अनेक जण कोट्यवधी रुपये मिळवतात; पण महिन्याच्या शेवटी त्यांच्या हातात काहीच उरत नाही, कारण उंची जीवनशैली, ईएमआय किंवा अंदाजावर आधारित गुंतवणुकीमागे धावतात. खरे आर्थिक स्वातंत्र्य हे किती कमाई केली यावर नाही, तर कमावलेली संपत्ती किती शहाणपणाने टिकवली, गुंतवली आणि सुरक्षित ठेवली यावर अवलंबून असते..२ नरकासुर : अहंकाराने नाशनरकासुराचा अहंकार आणि अति आत्मविश्वास त्याच्या विनाशाचे कारण ठरले. गुंतवणुकीच्या जगात नरकासुर त्या गुंतवणूकदाराचे प्रतीक आहे, ज्याला वाटते, की त्याला सर्व काही कळते. तेजीच्या बाजारात अनेक गुंतवणूकदार मोठमोठे धोके पत्करतात, कारण त्यांना वाटते, ‘या वेळी परिस्थिती वेगळी आहे’, हा उत्साह कायम राहणार नाही, हे समजून न घेता लोक, खरेदी करतात म्हणून तेही महागात शेअर घेतात आणि जेव्हा बाजार घसरतो, तेव्हा घाबरून विक्री सुरू होते आणि वर्षानुवर्षे कमावलेली संपत्ती एका झटक्यात नष्ट होते..Barshi Crime : "संबंध ठेवले नाही तर गुन्हा दाखल करीन"; विवाहित शेतकऱ्याला ब्लॅकमेल करणाऱ्या महिलेवर अखेर गुन्हा दाखल!.३ कुबेर : संपत्तीचे संरक्षणदेवांच्या संपत्तीचे राखणदार म्हणजे कुबेर. ते केवळ समृद्धीचे नव्हे, तर संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे आणि संरक्षणाचे प्रतीक आहेत. आजच्या गुंतवणूकदारांसाठी कुबेराची शिकवण म्हणजे, संपत्ती निर्माण करणे जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच ती जपणे आणि सहजपणे उपलब्ध ठेवणेही आवश्यक आहे.४ आर्थिक आराखडालक्ष्मी, नरकासुर आणि कुबेर या तीन पौराणिक व्यक्तिरेखांची शिकवण एकत्र केली, तर एक आर्थिक तत्त्वज्ञान तयार होते. ते म्हणजे, लक्ष्मी संपत्ती आकर्षित करण्याची आणि शहाणपणाने वाढवण्याची शिकवण देते. नरकासुर अहंकार, अंदाजावर आधारित गुंतवणूक आणि लोभ यांच्या धोक्याविषयी इशारा देतो, तर कुबेर संपत्तीचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि तरलतेचे महत्त्व अधोरेखित करतो..निष्कर्षदिवाळीत केवळ दिवे लावू नका, तुमच्या मनातही आर्थिक शहाणपणाचा दिवा लावा. लक्ष्मीचे स्वागत शिस्तबद्धतेने करा, अहंकार आणि लोभावर नियंत्रण ठेवून नरकासुराचा पराभव करा आणि कुबेराचा सन्मान करून तुमची संपत्ती जपून ठेवा. कारण खरी दिवाळी फटाक्यांमध्ये नाही, तर तुमचे पैसे तुमच्यासाठी काम करत आहेत, तुमचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आहे आणि तुमची संपत्ती पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत टिकणार आहे, यात आहे..गुंतवणूकदारांच्या चुकाभूतकाळातील परताव्याचा मागोवानरकासुराप्रमाणे विनाशाच्या पूर्वसूचनेकडे अनेक गुंतवणूकदार दुर्लक्ष करतात आणि बाजारातील मूल्यांकन संकेत लक्षात न घेता उच्च टप्प्यावर गुंतवणूक करतात.कर्जाच्या सापळ्यात अडकणेवैयक्तिक कर्ज, ईएमआय आणि क्रेडिट कार्ड यांचा अनुभव सुरुवातीला लक्ष्मीच्या कृपेसारखा वाटतो; पण पुढे जाऊन तोच रावणाचा शाप ठरू शकतो.विमा न घेणेआरोग्य आणि आयुर्विमा नसल्याने एकाच हॉस्पिटल बिलामुळे दशकांपासून केलेली बचत संपून जाते, हे कुबेराने कधीही होऊ दिले नसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.