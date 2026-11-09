Indian Stock Market: शेअर बाजारात दिवाळी !

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजाराने गेल्या काही दिवसांत मारलेली उसळी गुंतवणूकदारांसाठी आश्चर्यकारक ठरली आहे. अवघ्या काही सत्रांत बाजारातील वातावरण बदलले असून, काही दिवसांपूर्वी २२,००० अंशांच्या खाली ‘निफ्टी’ जाण्याची भीती व्यक्त करणारे गुंतवणूकदार आता तेजीच्या शक्यता तपासत आहेत. मात्र, या तेजीमागे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (एफआयआय) प्रत्यक्ष खरेदी आहे, की ‘शॉर्ट कव्हरिंग’चा प्रभाव, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.‘एफआयआय’ची भूमिकाचालू कॅलेंडर वर्षात ‘एफआयआय’नी भारतीय बाजारातून जवळपास साडेचार लाख कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या पाच सत्रांत (रविवारचे ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ सत्र वगळून) त्यांनी सुमारे ४६ हजार कोटी रुपयांची खरेदी केली. त्यामुळे ही खरेदी अद्याप मोठ्या प्रमाणावर परतावा दर्शवत नाही. जागतिक बाजारात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. काही ‘एआय’शी संबंधित शेअरमध्ये जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत घसरण, तर ‘नॅस्डॅक’मध्ये एका टप्प्यावर सुमारे ५.५ ते ६ टक्क्यांची घट दिसून आली. अशा परिस्थितीत जागतिक गुंतवणूकदार तुलनेने सुरक्षित आणि स्थिर बाजारांचा शोध घेत आहेत..भारतासाठी ‘अँटी-एआय’ संधी?भारतीय बाजारातील सध्याची तेजी ही प्रामुख्याने ‘शॉर्ट कव्हरिंग’मुळे असल्याचे विश्लेषण आहे. ‘एफआयआय’च्या ‘निफ्टी’मध्ये जवळपास ९२ टक्के ‘शॉर्ट पोझिशन्स’ होत्या, आता ७५ टक्के आहे. त्यामुळे विक्रीची पोझिशन्स बंद करण्यासाठी झालेल्या खरेदीने बाजाराला आधार दिला. मात्र, ही तेजी कायम राहण्यासाठी केवळ ‘शॉर्ट कव्हरिंग’ पुरेसे नाही. कंपन्यांच्या नफ्यातील वाढ हाच बाजाराचा खरा दीर्घकालीन चालक ठरणार आहे.अर्थव्यवस्थेचे संकेत आशादायकभारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही आकडेवारी बाजाराला सकारात्मक दिशा देत आहे. वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) संकलनात सुधारणा दिसली आहे. आधी एक अंकी पातळीवर गेलेली वाढ मागील दोन ते तीन महिन्यांत १३, १४ आणि १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली; तर ताज्या महिन्यात ती २३ टक्क्यांवर गेली. ‘जीएसटी’ हा प्रत्यक्ष व्यवहारांमधून मिळणारा कर असल्याने ग्राहकांची मागणी आणि व्यावसायिक उलाढाल यांचा महत्त्वाचा संकेत मानला जातो. चालू तिमाहीतील कंपन्यांचे निकालही मागील तिमाहीपेक्षा चांगले असल्याचे निरीक्षण आहे. कच्च्या तेलाचे दर नियंत्रणात राहणे आणि देशांतर्गत मागणीतील सुधारणा भारतासाठी अनुकूल ठरू शकतात. रुपया २०० दिवसांच्या चलत सरासरीखाली आला आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात रुपया मजबूत होऊ शकतो. भू-राजकीय तणावामुळे तेलाचे दर वाढल्यास महागाई आणि कंपन्यांच्या खर्चावर दबाव येऊ शकतो..सध्याची तेजी ‘शॉर्ट कव्हरिंग’, जागतिक निधीचा सुरक्षित पर्यायांकडे कल आणि देशांतर्गत आर्थिक संकेत यांच्या एकत्रित परिणामातून आकार घेत आहे. मात्र, टिकाऊ तेजीचा पाया कंपन्यांची प्रत्यक्ष नफावाढच असेल. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक, गुणवत्तापूर्ण कंपन्यांना प्राधान्य आणि योग्य जोखीम व्यवस्थापन हेच पुढील काळातील योग्य धोरण ठरू शकते. गुंतवणुकीपूर्वी नेहमी वैयक्तिक आर्थिक उद्दिष्टे आणि कालावधीही विचारात घेणे गरजेचे आहे.(डिस्क्लेमर : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय आपापल्या आर्थिक सल्लागाराच्या मदतीने घेणे योग्य ठरते.).Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.लार्ज कॅप कंपन्यांना प्राधान्य?बाजाराचा पुढील टप्पा केवळ सर्वाधिक वेगाने नफा वाढवणाऱ्या कंपन्यांचा नसेल, तर सातत्याने नफा वाढवणाऱ्या कंपन्यांचा असेल. १५ ते २० टक्के स्थिर कमाईवाढ देणाऱ्या कंपन्यांनाही ‘एफआयआय’ प्राधान्य देऊ शकतात. जागतिक अस्थिरतेनंतर ‘एफआयआय’ची जोखीम सहन करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे मजबूत ताळेबंद, रोख प्रवाह आणि व्यवसायातील स्थिरता महत्त्वाची ठरेल. पुढील सहा महिन्यांत लार्ज कॅप कंपन्यांना स्मॉल कॅपच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करण्याची संधी आहे. याचा अर्थ सर्व स्मॉल कॅप कंपन्या टाळाव्यात, असा नाही. मात्र, त्यांची निवड काटेकोरपणे करावी लागेल. गुंतवणूकदारांनी तेजी पाहून निर्णय न घेता कंपनीची कमाई, मूल्यांकन, कर्ज आणि व्यवसायाची गुणवत्ता तपासावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.