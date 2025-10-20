Diwali Shopping : सणाची खरेदी अन् चोरांची चांदी

शिरीष देशपांडे - सीए व सायबर गुन्हेविषयक अभ्यासकसध्या दिवाळीमुळे सर्वांची जोरदार खरेदी सुरू आहे. अलीकडच्या काळात ऑनलाइन खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जात असल्याने अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांनी विशेष सवलत योजनांचा मारा केला आहे. भरघोस सूट, एकावर एक मोफत, अशा भुरळ पाडणाऱ्या ऑनलाइन शॉपिंगच्या जाहिराती ग्राहकांना आकर्षित करत असतात. याचाच फायदा घेत सायबर गुन्हेगार फसवणूक करण्यासाठी दबा धरून बसलेले आहेत. आपली फसवणूक आपणच थांबवू शकतो. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा सजग व्हा, जाणकार बना! हा मंत्र लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. .मोफत थाळी पडली लाखालापुण्यातील एका महिलेने ‘एका थाळी वर एक थाळी मोफत’ अशी जाहिरात पाहिली आणि संपर्क साधला. समोरच्या व्यक्तीने एक ॲप डाउनलोड करून त्यात क्रेडिट कार्डचा तपशील भरायला सांगितला. थोड्याच वेळात, एका वेळी ५० हजार रुपये याप्रमाणे तीन वेळा मिळून एक लाख ५० हजार रुपये काढून घेण्यात आले. त्या महिलेने लगेच तक्रार केल्याने बँकेने ५० हजार ब्लॉक केले आणि तेवढे नुकसान टळले..Bhokardan Crime : दिवाळीच्या तोंडावर भोकरदन शहरात मामानेच केला भाच्याचा खून! दारूच्या नशेत भांडण विकोपाला; दोन तासांत आरोपींना अटक.सवलतीत साड्या महागातएका महिलेने सोशल मीडियावर साड्यांच्या आकर्षक जाहिराती बघितल्या आणि १० हजार रुपये किमतीच्या साड्या पाच हजार रुपयांत मिळतात म्हणून तीन साड्या मागवल्या. मात्र, प्रत्यक्षात अतिशय सामान्य प्रतीच्या साड्या आल्या. जाहिरातीत अतिशय आकर्षक, दर्जेदार दिसत असलेल्या वस्तू प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाच्या असण्याचा अनुभव आजकाल सर्रास येत आहे..धोक्याचे संकेतदिवाळी धमाका म्हणून अविश्वसनीय डिस्काउंट दिला जातो, तेव्हा पूर्ण खात्री करूनच खरेदी करा. अधिकृत ब्रँडच्या आकर्षक जाहिराती आणि किमतीत सवलत भूरळ घालतात. मात्र, त्या जाहिराती खऱ्या आहेत, याची खात्री करून विश्वसनीय वेबसाइटवरूनच खरेदी करा. अनोळखी वेबसाइटवरून खरेदी करण्याचा मोह टाळा. कोणतीही वस्तू ऑनलाइन खरेदी करावयाच्या आधी ती वस्तू खरेच आपल्याला गरजेची आहे का आणि ऑनलाइन घेणे गरजेचे आहे का, हा प्रश्न स्वतःला विचारा. २४ तास थांबून बघा आणि मगच गरज असल्यास खरेदी करा. शेवटचे चार दिवस फक्त, असे म्हणून ग्राहकांवर दबाव आणला जातो, त्यामुळे ग्राहक आपली संधी चुकू नये म्हणून घाईगडबडीने खरेदी करतात आणि फसतात. .त्यामुळे अशा जाहिरातींना बळी पडू नका. नवी वेबसाइट असेल तर कॅश ऑन डिलिव्हरीचा विचार करावा. बरेचसे सायबर गुन्हे हे सायबर गुन्हेगारांनी पाठविलेल्या लिंकवर क्लिक केल्याने किंवा खोटे ॲप डाउनलोड केल्याने होतात. त्यामुळे अनोळखी नंबरवरून आलेल्या किंवा समोरची व्यक्ती सांगत असलेले ॲप डाउनलोड करू नका किंवा लिंकवर क्लिक करू नका. क्रेडिट कार्डचा वापर करा. कारण याद्वारे फसवणूक झाली, तरी तातडीने बँकेत तक्रार करून पैसे वाचवता येऊ शकतात. क्रेडिट कार्डचे पैसे खात्यातून लगेच कापले जात नाहीत. ते ठरलेल्या तारखेला त्या तारखेपर्यंत झालेल्या सर्व व्यवहाराचे एकदम दिले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.