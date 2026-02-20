Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्...

Sakal Money

Donald Trump on India Pakistan Conflict : ट्रम्प यांनी बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रमात केलेल्या दाव्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे.
Trump Claims He Stopped India-Pakistan War With 200% Tariff Threat

Donald Trump on India-Pakistan War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान तणावावर केलेल्या कथित मध्यस्थीबाबत मोठा दावा करत खळबळ उडवून दिली आहे. “टॅरिफच्या दबावामुळेच युद्ध थांबले,” असे सांगत त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना 200 टक्के शुल्क लावण्याची धमकी दिल्याचा उल्लेख केला.

