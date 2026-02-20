Donald Trump Claim: भारत-पाक युद्ध मीच थांबवलं! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा; २००% टॅरिफची दाखवली भीती अन्...

Donald Trump on India-Pakistan War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान तणावावर केलेल्या कथित मध्यस्थीबाबत मोठा दावा करत खळबळ उडवून दिली आहे. “टॅरिफच्या दबावामुळेच युद्ध थांबले,” असे सांगत त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना 200 टक्के शुल्क लावण्याची धमकी दिल्याचा उल्लेख केला..वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आयोजित 'बोर्ड ऑफ पीस' या कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी मे 2025 मधील भारत-पाकिस्तान तणावाचा संदर्भ दिला. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या उपस्थित केले..Gold Rate Today: कालच्या मोठ्या वाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त! एक तोळा सोन्यासाठी आता किती पैसे लागणार? पाहा आजचा ताजा भाव.पैशांच्या नुकसानाच्या भीतीमुळे दोन्ही देश घाबरले ट्रम्प म्हणाले की, "भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करत होता आणि या संघर्षादरम्यान 11 महागडी विमान पडली गेली. दोन्ही देश लढायच्या भूमिकेत होते मात्र मी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी फोनवर बोललो आणि स्पष्ट सांगितले की, जर संघर्ष थांबवला नाही तर दोन्ही देशांशी व्यापार करार रद्द करून 200 टक्के टॅरिफ लावले जातील,” असा दावा त्यांनी केला. पैशांच्या नुकसानाच्या भीतीमुळेच दोन्ही देश मागे हटले, असेही त्यांनी म्हटले..ट्रम्प यांनी या कार्यक्रमात असेही म्हटले की त्यांनी 2.5 कोटी लोकांचे जीव वाचवले. पाकिस्तानकडूनही ट्रम्प यांच्या या भूमिकेचे कौतुक करण्यात आले असून त्यांना शांततेसाठी नोबेल पुरस्कारासाठी नामांकन देण्याची चर्चा यापूर्वी झाली आहे..भारताची आत्मनिर्भर भूमिका भारताने मात्र या दाव्यांपासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे की, मे 2025 मधील भारत-पाकिस्तान तणाव कमी करण्यासाठी कोणत्याही परदेशी देशाने मध्यस्थी केलेली नाही. विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर नंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात भारताने स्वतंत्रपणे पावले उचलल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..Donald Trump Tariff Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब, आता 'या' क्षेत्राला केले लक्ष्य; १ नोव्हेंबरपासून जगभरात होणार लागू.दरम्यान, ट्रम्प यांच्या बोर्ड ऑफ पीस या उपक्रमात अनेक देशांना सहभागी होण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. पाकिस्तानने यात सक्रिय सहभाग घेतला असला तरी भारताने केवळ एक निरीक्षक म्हणून उपस्थिती दर्शवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.