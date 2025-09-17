Premium|Trump tariff : भारत-अमेरिका व्यापारयुद्धात कोण जिंकणार कोण हरणार?

भूषण महाजन, kreatwealth@gmail.com(अर्थबोध शेअर्स अँड इन्व्हेस्टमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक; तसेच आर्थिक घडोमोडी व भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक)अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘टेरिफ’ लावण्याची हौस जुनीच आहे. प्रथम अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी असाच ‘टेरिफ बॉम्ब’ भारतावर टाकला होता. आपल्याही देशाने जशास तसे वागत अमेरिकी मालावर आयात शुल्क लादले होते. त्यावेळी हे प्रकरण फारसे चिघळले नाही. आपली अमेरिकेबरोबरची निर्यातही त्यावेळी कमी होती. आता तसे नाही. दोन्ही देशांनी ‘तुझे माझे जमेना’ अशी भूमिका घेतलेली आहे, हे खरे!डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेने लादलेल्या टेरिफबद्दल आतापर्यंत बरेच लिहिले-ऐकले गेले आहे. त्याची आणखी चिवडाचिवड न करता आता पुढे काय याचा विचार करणे संयुक्तिक ठरेल. जॉर्ज बर्नाड शॉ एकदा बोलून गेले आहेत, की ‘Never wrestle with a pig. You both get dirty, and the pig likes it.’ तुम्ही जिंकला किंवा हरला काही फरक पडत नाही, दोघेही चिखलाने माखाल, तुम्हाला ते कदाचित आवडणार नाही; पण डुकराला ते आवडते. याच म्हणीवर विश्वास ठेवून आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांचे किमान चार फोन उचलले नाहीत, असे एक जर्मन पत्रकार म्हणतो. खरे-खोटे देव जाणे. दुसऱ्या एका पत्रकाराचे म्हणणे आहे, की आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी द्विपक्षीय चर्चेत न झुकता; थंडपणे राष्ट्रनिष्ठ भूमिका घेतली, हे ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्यांना आवडले नाही. काही असो, दोन्ही देशांनी ‘तुझे माझे जमेना’ अशी भूमिका घेतलेली आहे, हे खरे!.ट्रम्प यांची टेरिफ लावण्याची हौस जुनीच आहे. प्रथम अध्यक्ष झाल्यावर, आठ वर्षापूर्वी त्यांनी असाच ‘टेरिफ बॉम्ब’ भारतावर टाकला होता. आपल्याही देशाने ‘तुने अब तक मेरी दोस्ती देखी, अब दुष्मनी भी देख ले’ म्हणत जशास तसे वागत अमेरिकी मालावर आयात शुल्क लादले होते. त्यावेळी हे प्रकरण फारसे चिघळले नाही. आपली अमेरिकेबरोबरची निर्यातही त्यावेळी कमी होती. आता तसे नाही. आता व्यापार वाढला आहे व बराच गाजावाजा करून आपसातील व्यापार ५०,००० कोटी डॉलरपर्यंत न्यायचा, असे दोन्ही नेत्यांच्या प्रथम बैठकीत ठरले होते. ते सारे विसरून जात, ट्रम्प हे सतत भारतावर आगपाखड करत आहेत, आयातशुल्क लादत आहेत आणि भारताबरोबरच्या व्यापारात नव्या अटी घालण्याची घोषणा करत आहेत..Premium : Cash Loan : दोस्ताकडून पैसे घेताय? मग दंड भरावा लागेल! कसं ते वाचा.चीनशी जवळीक महत्त्वाची!अर्थतज्ज्ञ असे म्हणतात, की भारताने पडती भूमिका घ्यावी, यासाठी पाकिस्तानचा आदर्श पुढे ठेवावा. या विरुद्ध परराष्ट्र धोरणकर्ते व तज्ज्ञ हे भारताने ताठर भूमिका घ्यावी, या मताचे आहेत. आपले कामगारकेंद्रित उद्योग अडचणीत येतील, हे खरे आहे; त्याचवेळी आपण अमेरिकेला कुठे अडवू शकतो, हे बघितले पाहिजे. वाजवी किंमतीत अॅक्टिव्ह फार्मा इन्ग्रेडियंट-API रसायने) तयार करणारा जगातील सर्वांत मोठा देश चीन आहे. आपणही करू शकतो, त्यासाठी लागणारे रसायनशास्त्रातील कसब भारताकडेदेखील आहे; पण आपला उत्पादनखर्च जास्त आहे. परंतु, API वापरून जेनरिक औषधे करणाऱ्या व पुरवठा करणाऱ्या देशात भारत एक नंबरला आहे. याच संदर्भात श्री. मोदींची चीन भेट महत्त्वाची ठरते. सात वर्षांनंतर नुकतीच ही भेट झाली व किमान ५५ मिनिटे दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. मानसरोवर यात्रा सुरु करायचे ठरले, विमानसेवा सुरु करायचे ठरले. परस्पर सन्मान व विश्वास ठेवून आपसातील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने हे प्रथम पाऊल आहे, असे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. अमेरिकेतील फार्मा उद्योग मुख्यत्वे फक्त पेटंटेड व ब्रँडेड औषधे तयार करतो व जेनरिक औषधांसाठी भारत व इतर विकसनशील देशांवर अवलंबून असतो. येथे आपण त्यांचे नाक दाबू शकतो. यासाठी कितीही नको असली तरी चीनशी जवळीक महत्त्वाची आहे. .सरकारकडून विविध उपाययोजनाआपली अर्थव्यवस्था घसरू नये म्हणून सरकारने त्यांच्याकडे असलेली सर्व आयुधे वापरली आहेत. महागाई कमी झाली, हे बघून रिझर्व्ह बँकेने लगेच व्याजदर कमी केले आहेत. तसेच अर्थसंकल्प मांडताना मध्यमवर्गाच्या हाती खर्च करण्याजोगा पैसा असेल, अशी तरतूद केली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावरील खर्चाचा अनुशेष सरकार भरून काढत आहे. पुढे आठवा वेतन आयोग आल्यावर सरकारी कर्मचारी अधिक मालामाल होतील. त्या जोडीला पाऊस समाधानकारक झाला आहे. त्याचबरोबरीने आता ‘जीएसटी’ सुधारणा हाती घेतल्या जात आहेत. दुचाकी व चारचाकी वाहने, सिमेंट, घरगुती वापराच्या वस्तू यांवरचा कर कमी झाला, तर त्या सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यात येतील व क्रयशक्ती वाढेल. सरकारने ‘ड्रीम ११’ तत्सम ऑनलाईन जुगारसदृश बेटिंग खेळांवर बंदी घातली आहे. समाजाचा निम्न मध्यमवर्गीय स्तर कमी कष्टांत पैसे मिळविण्याच्या आशेने या आभासी खेळांच्या नादी लागला होता. हा खेळ बेकायदेशीर झाल्यास हे वेड नक्की कमी होईल व समाजाच्या खालच्या स्तराची आर्थिक चणचण कमी होईल. .Premium|Indian Festivals: अर्थोत्सव, सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेची सुगी!.गुंतवणूकदारांनी काय करावे?एक वर्षापूर्वी म्हणजे २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘निफ्टी’ २५,१५१ व ‘सेन्सेक्स’ ८२,१३४ अंशांवर होते. वर्षभरात दोन्ही निर्देशांक प्रत्येकी २.८ टक्के खाली आले आहेत. स्मॉल कॅप निर्देशांक तर ८.६ टक्के व ‘निफ्टी ५००’ निर्देशांक ५ टक्के खाली आहेत. भारतीय शेअर बाजार सोडून उर्वरित जगाकडे पाहिल्यास, ते मोठ्या तेजीत आहेत, हे दिसून येते. कितीही आश्चर्य वाटले तरी अमेरिकी बाजाराचे निर्देशांक सर्वोच्च पातळीवर आहेत. (आपल्याला कितीही नावडो, तेथील अर्थव्यवस्थेला ट्रम्प सरकारचे धोरण स्वागतार्ह वाटते, हे समजून घेतले पाहिजे.) ब्रिटन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जपान, चीन, हाँगकाँग सारेच बाजार एक वर्ष, पाच वर्षे, १० वर्षे किंवा सार्वकालीक उच्चांकावर आहेत. चीनच्या शेअर बाजाराने गेल्या पाच वर्षांत शून्य परतावा दिला आहे. (गेल्या वर्षभरात ५० टक्के वर जाऊनही अशी परिस्थिती आहे.) पुढील वर्षभर तरी तेथे तेजी टिकून राहावी. परदेशी वित्तीय संस्थांचे भारतातून विक्री करून उभे केलेले हे भांडवल असे जगभर जात आहे. आपणही आपल्या भांडारातील प्रत्येकी ५ टक्के हिस्सा सोने-चांदीबरोबर ‘हँगसेंग बीज’मध्ये गुंतवायला काय हरकत आहे? बाहेरील शेअर बाजारात फक्त ‘ईटीएफ’च्या माध्यमातून पैसे गुंतवता येतात. बहुतांश जागतिक बाजारांचे निर्देशांक ‘ईटीएफ’द्वारे मिळू शकतात..भारतीय बाजार मात्र कितीही आकर्षक वाटले तरी सबुरीचा सल्ला देतात. त्यातल्या त्यात महागाई कमी झाल्यामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे निर्माते- ब्रिटानिया, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, मॅरिको, गोदरेज व टाटा कन्झुमर आपल्या रडारवर ठेवल्यास उत्तम. तसेच ‘जीएसटी’ सुधारणा झाल्यास वाहनांचे कर कमी होतील, त्यातून दुचाकी वाहने जसे, की हिरो मोटोकॉर्प (१० टक्के ‘जीएसटी’ बचत व ग्रामीण भारतात मोठा खप), टीव्हीएस (इलेक्ट्रिक वाहने, दक्षिणेतील लोकाश्रय); तसेच आयशर मोटर्स, मारुती सुझुकी, महिंद्रा अँज महिंद्रा व ह्युंदाई हे शेअर आकर्षक वाटतात. त्याचबरोबर फार्मा उद्योगाचे अध्वर्यू शेअर असलेले सिप्ला, सन फार्मा सावधपणे; पण निश्चितपणे १० ते १५ टक्के परतावा देतील. आपापल्या सल्लागाराला विचारून योग्य तो निर्णय घ्यावा..Premium| Online Selling Guide: दिवाळीच्या sales मध्ये तुम्ही खरेदी तर केलीच असेल, पण यातून तुम्ही कमाईही करू शकता! ती अशी... .शेअर बाजाराची दिशा कशी असेल?ऑगस्टअखेर ‘निफ्टी’ निर्देशांक २४,४२६ अंशांवर बंद झाला. ‘निफ्टी’खेरीज इतरही महत्त्वाचे स्मॉल, मिड कॅप निर्देशांक आपापल्या महत्त्वाच्या चल सरासरीजवळ टिकून आहेत. ही महत्त्वाची आधार पातळी असल्यामुळे व ‘जीएसटी’चे दर कमी होण्याच्या आशेमुळे येथून निर्देशांक वर जावेत, अशी आशा आहे. पण बाजार त्याखाली जाण्याची ५० टक्के शक्यता आहे. तसे झाल्यास २४,०००-२३,५०० या ‘निफ्टी’ पातळीवर जोखीम-परतावा गुणोत्तर छान जमते. दीर्घकाळ गुंतवणुकीच्या विचाराने तेथे भांडवल टाकता येईल. थोडे धाडसी व संयम असणारे दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आजही बाजारात प्रवेश करू शकतात. त्यात कधीही अमेरिकेने टोपी फिरवली तर तेजी आपलीच आहे. (डिस्क्लेमर : शेअर बाजारातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. त्यामुळे वाचकांनी गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय आपापल्या जबाबदारीवर घेणे अपेक्षित आहे.)