Premium|Tariff Wars : अमेरिकेतल्या कोंबड्या आणि टॅरिफयुद्धाचा संबंध माहितीय का?

विक्रम अवसरीकर, फायनान्शिअल प्लॅनरvikram.awsarikar@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने आयातशुल्काच्या घोषणांनी जगभरात खळबळ माजवली आहे. ट्रम्प यांचा लहरीपणा काय कहर घडवेल, याचा अंदाज जगभरातील देश घेत आहेत. आयातशुल्काचा हा खेळ या आधीही खेळला गेला आहे. त्याविषयी ‘टॅरिफ वॉर्स’ हे पुस्तक लिहिणारे प्रसिद्ध लेखक मार्क येल यांच्या या पुस्तकावर आधारित धनंजयराव आणि छोटू या लोकप्रिय जोडगोळीत रंगलेला हा संवाद... .‘‘विनर विनर चिकन डिनर!’’ धनंजयराव तृप्त होऊन म्हणाले.‘‘हे काय नवीन?’’ छोटूने विचारले. हॉटेल ‘अजित’चे बटर चिकन दोघांनाही खूप आवडायचे, अनेकदा ते पार्सल मागवून त्यावर ताव मारायचे; पण आज काहीतरी नवीनच होते. धनंजयरावांना असे अचानक काहीतरी बोलून छोटूला गोंधळात टाकायला आवडायचे. हा त्यातलाच प्रकार होता.‘‘तुझ्या परवाच्या गप्पांमधला पुढचा मुद्दा आहे हा!’’ धनंजयराव बेफिकिरीने म्हणाले. आपण बेफिकिरी दाखवली, की छोटू गळाला लागणार, त्याची उत्सुकता जागी होऊन तो अस्वस्थ होणार, हे त्यांना माहिती होते आणि तसेच झाले.‘‘ही भानगड काय? असे विचारून तुम्हाला मी भाव द्यावा, असे वाटतंय नाही का तुम्हाला, राहू देत नंतर बोलू कधीतरी.’’ छोटूने डाव टाकला.‘‘बरे राहिले तर मग!’’ धनंजयरावांनी ते मान्य केल्यासारखे केले.‘‘आता का? बोला, बोला’’ छोटूने शेवटी माघार घेतली. नेहमी असेच व्हायचे. छोटूला माघार घ्यायला लागायची आणि त्याने त्याला आपले ज्ञान वाढवण्याची संधी सोडायची नाही म्हणून करावे लागते, असे मनाशी नाव दिले होते..Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.धनंजयराव गालातल्या गालात हसले. त्यांना छोटूशी अशा चर्चा करायला आवडायच्या. त्यांना त्यांचे विचार जास्त सुसंगत पद्धतीने मांडायला मदत व्हायची. त्यामुळे त्यांनीही जास्त ताणले नाही.‘‘अमेरिकी गाड्यांच्या उत्पादनात या चिकनचा वाटा आहे बरे का!’’ त्यांनी सुरुवात तर केली.‘‘काय चिकन आणि अमेरिकेतल्या ऑटो सेक्टरमध्ये आलेल्या भरभराटीचा काय संबंध?’’ छोटूने चक्रावून विचारले.‘‘दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेल्या समृद्धीने आणि पशुपालनाच्या झालेल्या क्रांतीमुळे, अमेरिकेत कोंबडीपालन जोरात चालू झाले. बर्गर वगैरे नव्यानेच उदयाला आले होते, लोकांना चिकन खायची जबरदस्त सवय लागली. पर्यायाने बाजारपेठेत चिकनचे प्रमाण वाढले. जास्तीचे चिकन त्यांनी युरोपात निर्यात करायला सुरुवात केली. युरोपातील बाजार या प्रकारच्या चिकनने ओसंडून गेले.’’ धनंजयराव कार्यकारण भाव उलगडून सांगत होते.‘‘आपला मुद्दा जरा भरकटलाय का?’’ छोटूला वाटले, की नेहमीप्रमाणे विषय तिसरीकडेच चालला आहे. नेटवर जसे एकातून एक असे संबंध नसलेले व्हिडीओ लोक बघतात त्याप्रमाणे धनंजयरावांचे झाले आहे, असे त्याला वाटले. .मात्र, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून धनंजयरावांनी आपला मुद्दा पुढे रेटला, ‘‘तर या अमेरिकेतल्या चिकनच्या महापुरामुळे युरोपातल्या पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा धंदा बसायची वेळ आली. मग काय लावला कर या देशांनी अमेरिकेतल्या चिकनवर.’’‘‘मग त्याचा वाहन उत्पादनाशी काय संबंध?’’ छोटूने विचारले.‘‘अमेरिकेत जर्मन मोटारींची खूप चालती होती, इटालियन फेरारी, फियाट वगैरे गाड्याही भरपूर खपायचे, त्यामुळे अमेरिकेत मोटारी बनवणारे नाराज होत होते, अमेरिकी मोटारींचा खप कमी होऊ लागला होता म्हणून अमेरिकेने युरोपातून येणाऱ्या मोटारींवर जबरी कर लावला, या चिकन टॅक्सचा निषेध म्हणून.’’ धनंजयराव एकदाचे समेवर आले.‘‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हे तेव्हापासून चालू आहे तर’’ छोटूच्या डोक्यात प्रकाश पडला.‘‘मागच्या चर्चेत आपण जिथे आलो होतो, ते तुला काय आठवते आहे?’’ धनंजयरावांनी छोटूला एक संधी देऊ केली..Premium | Business Growth Vision : व्यवसायवृद्धीचे मोठे ‘व्हिजन’ महत्त्वाचे!.‘‘तुम्ही म्हणाला होतात, की साधारण १८७० च्या सुमारास सर्वांनी कर कमी केल्यामुळे एक प्रकारचे जागतिकीकरण झाले होते. नाश्त्याला इटालियन ब्रेड, फ्रान्सचे कपडे आणि जर्मन मशीन वापरणाऱ्या इंग्रजांचे उदाहरण तुम्ही दिले होते.’’ छोटूने थोडक्यात मुद्दा मांडला.‘‘बरोबर मित्रा. तुझे माझ्या बडबडीकडे लक्ष असते तर! आता पुढे जाऊ.अशा प्रकारच्या व्यापार-उदीमामुळे सगळीकडे व्यापार तेजीत आला. एक गोष्ट प्रमाणाबाहेर वाढली, की तिला आटोक्यात आणणारी परिस्थितीही निर्माण होऊ लागते. तशीच ती झाली. सुरुवात नेहमीप्रमाणे जर्मन लोकांनी केली. त्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी बाहेरून येणाऱ्या शेतमालावर कर लावायला सुरुवात केली. त्यामुळे इतर देशांमध्ये याविषयी असंतोष निर्माण झाला, त्यांनी उलट कर लावले. हा प्रकार फक्त शेतमालापुरता आणि जर्मनीपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो सगळ्याच उत्पादनांत पसरला.’’ धनंजयराव त्यावेळची परिस्थिती सांगताना गुंगून गेले होते..‘‘अरे हो, एक मुद्दा होता ना त्यात, की एकाबरोबर करार केला, की तो दुसऱ्या देशालाही लागू होणार, त्यामुळे हा वणवा सगळीकडेच पसरला म्हणायचा.’’ छोटूला महत्त्वाचा मुद्दा योग्य वेळेला आठवला.‘‘मी आज धन्य झालो! मशीन लर्निंगमध्ये प्रगती झाल्यावर त्या डेव्हलपरला कसे वाटत असेल याची मला कल्पना आली.’’ धनंजयराव छोटूची खेचत म्हणाले.त्याकडे लक्ष न देता छोटू म्हणाला, ‘‘हे असे चालू झाले, की ते थांबता थांबत नाही. लोकांना काहीतरी धडा मिळाला, की परत ते सहकार्य करायला लागतात, हे असे कुठपर्यंत चालू राहिले?’’‘‘वा! तुझा निष्कर्ष एकदम अचूक आहे. हे असे करयुद्ध पहिल्या महायुद्धापर्यंत चालू राहिले. जर्मन लोकांना आफ्रिकन, रशियन पेट्रोलवर कब्जा करायचा होता, आपली सत्ता वाढवायची होती. मग केले चालू युद्ध.’’ धनंजयराव म्हणाले.‘‘युद्धामुळे परत एकदा औद्योगिक उत्पादनाला चालना मिळाली असेल ना?’’ छोटूने विचारले.‘‘अरे,आज काय झालाय काय तुला? एकावर एक नुसते षटकार मारत आहेस. पहिले महायुद्ध संपता संपता परत एकदा बाजार वेगवेगळ्या वस्तूंनी भरून जायला लागला. युद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी या वस्तूंची निर्यात करणे गरजेचे झाले होते, मग काय केले करार परत एकमेकांशी.’’ धनंजयराव आता रंगात आले होते..Premium| Gold Reserves: वाढती भू-राजकीय अस्थिरता आणि डॉलरच्या चढ-उतारात सोनेच का महत्त्वाचे ठरत आहे?.‘‘हे असेच चालते वाटते नेहमी. जवळ यायचे; भांडायचे, दूर जायचे; परत जवळ यायचे.’’ छोटूने सार सांगितले.‘‘एकदम अचूक! आता पुढचा टप्पा असा आला, की युरोपातली परिस्थिती सुधारली होती, त्यांची अमेरिकेला होणारी निर्यात वाढवली. परिणामी युरोपातील स्वस्त माल अमेरिकेत मुबलक मिळायला लागला. अमेरिकी शेतकरी परत एकदा रागावले. अमेरिकेने परत एकदा कर वाढवले.’’ धनंजयरावांनी हे असले करार केवळ बाजाराशी संबंधित नसतात, तर ते राजकीय आणि देशांतर्गत परिस्थितींशी अधिक निगडित असतात, हे स्पष्ट केले..‘झाले का परत यांचे सुरू...’’ असे म्हणून छोटूने डोक्याला हात लावला.‘‘अमेरिकेने कर वाढवले, युरोपातल्या देशांचे नुकसान व्हायला लागले, त्यांनी परत अमेरिकेवर उलट कर लावले. तिकडे अमेरिकेतल्या उद्योगांचे बाहेरच्या स्वस्त मालापासून संरक्षण व्हावे म्हणून करांचे प्रमाण प्रचंड वाढवले. इतके वाढवले, की त्याचा परिणाम चलन पुरवठ्यावर, बँकिंग व्यवस्थेवर आणि पर्यायाने शेअर बाजारावर झाला.’’ एखादी रहस्यकथा सांगावी तसे धनंजयराव सांगत होते.‘‘म्हणजे १९३०च्या जागतिक मंदीचेसुद्धा करयुद्ध हे एक कारण होते तर. या मंदीचा परिणाम कोणावर जास्त झाला?’’ छोटूने विचारले..‘‘बँकिंग व्यवस्था एकमेकात गुंतली असल्याने सगळ्यांवरच परिणाम झाला; पण जर्मनीवर जास्त झाला. तिथे या प्रकाराबद्दल असंतोष इतका वाढला, की याविरुद्ध प्रचार करणाऱ्या हिटलरला याचा फायदा झाला. जर्मनीत परत एकदा एकाधिकारशाही आणि आपण म्हणू तेच खरे असे म्हणणाऱ्या नेत्याचा उदय झाला आणि जग परत एकदा युद्धाच्या खाईत ढकलले गेले.’’ एखादे कोडे एकातून एक कसे उलगडत जाते याचे वर्णन करताना धनंजयराव उत्साही झाले होते. त्यांना खात्री होती, की मोठे चित्र समजण्याच्या छोटूच्या क्षमतेत होणारी वाढ त्यांच्या कामात उपयोगी ठरेल.‘‘पहिल्या महायुद्धात जी औद्योगिक प्रगती झाली तशीच प्रगती दुसऱ्या महायुद्धानंतर झाली आणि परत एकदा सगळ्यांना एकेमकांच्या सहकार्याची गरज भासायला लागली, असे आता सांगू नका.’’ छोटूने विनवले..‘‘हेच तर झाले. जगातल्या ४४ राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आणि त्यांनी सहकार्याची शपथ घेतली. खुल्या व्यापाराचे महत्त्व सगळ्यांना कळले होते. यातूनच पुढे ‘गॅट’चा उगम झाला. सहकार्याचे नवयुग अवतरले याची लोकांना खात्री पटली.’’ धनंजयरावांनी तेच तेच करणाऱ्या मानवजातीचे चित्र रंगवले.‘‘मग परत आपल्या आपल्या देशातल्या उद्योगांचे रक्षण करणे गरजेचे झाले ना? करार-मदार झाले होते; पण काही काही राष्ट्र हे इतके मनावर घेत नव्हते. जे करार केले गेले होते त्यात तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे बदल करण्याची गरज परत एकदा भासू लागली. परत सगळे एकत्र आले, जी संस्था त्यांनी १९४४ मध्ये स्थापन केली होती त्यात काही बदल केले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) नव्या प्रकारे काम करायला लागली, कररचना सुलभ केली गेली आणि खुलेपणाचे वारे परत एकदा ८० च्या दशकात वाहू लागले.'' धनंजयरावांनी घटनांचे वर्णन केले.''८० च्या दशकात म्हणजे कम्युनिस्ट लोकांचा पाडाव झाला, जर्मनीचे एकीकरण झाले, चीनने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली याचा यावर कसा परिणाम झाला?'' छोटूने जरा खोलात जाऊन विचारले. धनंजयरावांना याचा आनंद झाला.ते पुढे म्हणाले, ''कम्युनिस्ट लोकांचा पाडाव झाल्यामुळे ती सगळी राष्ट्रे भांडवलवादी झाली, त्या राष्ट्रात व्यापार सुलभ व्हावेत म्हणून करार झाल्यामुळे बाजारपेठेचा आकार एकदम वाढला. चीनसारखी अर्थव्यवस्था जगाचे औद्योगिक केंद्र बनायला लागली. राष्ट्रांचे छोटे-छोटे गट पडायला लागले आणि त्यांचे परस्पर करार व्हायला लागले. यावर लक्ष ठेवायला आणि एकंदरीत कार्यपद्धती सोपी ठेवण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटना १९९५ मध्ये स्थापन झाली.''''युरोपियन युनियन स्थापन होण्यासाठी लोकांची मानसिक तयारी अशाच घटनांमुळे झाली तर. या सगळ्यात भारत कुठे होता?'' छोटूने विचारले..Premium|Health insurance portability :आरोग्य विमा पॉलिसी 'पोर्ट' करायची असेल तर काय करायचं?.''आपल्याकडे सुरुवातीपासून मिश्र अर्थव्यवस्था होती, सुरुवातीला बाहेरच्या स्पर्धेत आपल्या उद्योगधंद्यांचे संरक्षण व्हावे या हेतूने जे बाहेरच्या मालावर आपण कर लावले त्यामुळे तोटा झाला. आपले उद्योग तितके कार्यक्षम राहिले नाहीत त्यात प्रत्येक बाबतीत सरकारी परवानगी असल्याखेरीज पुढे जाताच यायचे नाही. चांगल्या वस्तूंची निर्मिती नाही त्यामुळे निर्यात नाही, त्यामुळे बाहेरून माल मागवायचा त्यामुळे जमेपेक्षा खर्च जास्त. त्यामुळे देश तोट्यात जायला लागला, शेवटी १९९१ मध्ये आपली अर्थव्यवस्था खुली करण्यावाचून गत्यंतर उरले नाही.'' धनंजयराव एकदम फॉर्मात आले होते.''असे झाले होय! मला एक सांगा, या कररचनेमध्ये भांडणाला पहिल्यांदा सुरुवात कुठे होते?'' छोटूने विचारले.ज्या प्रकारचे उद्योगधंदे जिथे जोरात असतात, त्या स्थानिक उद्योगांचे हितसंबंध धोक्यात आले, की त्या सरकारवरचा दबाव वाढायला लागतो, त्या उद्योगधंद्यांचे संरक्षण करण्याची मागणी वाढायला लागते. आपल्यासारख्या शेतीप्रधान देशात आपली शेती मालाची बाजारपेठ खुली करावी, हा ट्रम्प यांचा आग्रह आणि त्याला आपण दिलेला नकार हा याच जातकुळीतला आहे.'' धनंजयरावांनी विश्लेषण केले.''पण एकेकाळच्या बादशहा असणाऱ्या अमेरिकेवर अशी वेळ का यावी, की सगळीकडे भांडणे सुरू करायला लागली, खुली अर्थव्यवस्था असणारे बंदिस्त अशा अर्थव्यवस्थेकडे निघाले आहेत?''''तो एक फार मोठा आणि अतिशय मनोरंजक विषय आहे. जागतिक साम्राज्ये कशी जन्म घेतात आणि कशी लयाला जातात. स्वतःला सिकंदर समजणारे गाडले जातातच. ते नंतर कधी तरी, चला आता, कामाला लागू या.'' असे म्हणून धनंजयराव आणि छोटू शतपावली करायला बाहेर पडले.(लेखक फायनान्शिअल प्लॅनर आहेत.). 