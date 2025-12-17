Premium|US Economic Nationalism Challenges : अमेरिका पतनाच्या उंबरठ्यावर..?

देवेंद्र बंगाळे- devendrabangale@gmail.com अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या घोषणेने जनतेच्या भावनांना हात घातला, मात्र आता या घोषणांच्या मागे लपलेल्या आर्थिक राष्ट्रवादाचे चटके अमेरिकी जनतेलाच बसू लागले आहेत. ट्रम्प यांच्या लहरी घोषणांचा फटका अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. जग अमेरिकेकडून इतर पर्यायांकडे वळत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेची वाटचाल कोणत्या दिशेने होत आहे, याचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न...ल्या शतकभरात जगाच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात अमेरिकेने असे एक साम्राज्य उभे केले, ज्याची ताकद फक्त लष्करी सामर्थ्यात नव्हती, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि मुक्त विचारांमध्ये होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने निर्माण केलेला विश्वास इतका ठाम होता, की तिच्या नेतृत्वाशिवाय जगाचा आर्थिक श्वासही घ्यायचा नाही, अशी धारणा तयार झाली होती. ‘अमेरिकन ड्रीम’ ही संकल्पना प्रत्येक तरुणाच्या मनात आशेचा किरण बनून झळकायची. आज तीच अमेरिका एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे तिच्या पायाखालची माती सैल होत चालली आहे. आर्थिक अस्थैर्य, राजकीय ध्रुवीकरण आणि जागतिक अविश्वास या तिन्ही घटकांनी मिळून अमेरिकेच्या भवितव्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..Premium|Paratrooper Sanjog Chhetri Mahavir Chakra : ऑपरेशन 'सर्वविनाश'.देशभक्तीमागे लपलेला आर्थिक गळफासअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (Make America Great Again) या घोषणेने अमेरिकी लोकांच्या भावनांना हात घातला. देशभक्ती, स्वावलंबन आणि औद्योगिक पुनरुत्थानाचा नारा गाजला, तरी या धोरणांच्या मागे दडलेला आर्थिक राष्ट्रवाद हळूहळू अमेरिकेच्या स्वतःच्याच अर्थव्यवस्थेला पोखरू लागला. आयातशुल्क वाढवून चीन, युरोप आणि मेक्सिको यांच्यावरील व्यापार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न झाला; पण त्याचा परिणाम उलट अमेरिकी ग्राहकांवर झाला. कच्चा माल महाग झाला, उत्पादनखर्च वाढला आणि महागाईने घराघरात पाय रोवले. ‘एका हातात झेंडा होता; पण दुसऱ्या हातात गळफास’ अशी या धोरणांची अवस्था झाली. भारतातही काही काळ ‘आत्मनिर्भरते’च्या नावाखाली अशाच चर्चांना सुरुवात झाली होती. परंतु, भारताने जागतिक सहकार्याची दारे बंद केली नाहीत. हा फरक अमेरिकेला आज चटका देत आहे.चीनसोबत अदृश्य आर्थिक युद्धया काळात सुरू झालेले अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध अजूनही संपलेले नाही. सुरुवातीला हे केवळ व्यापाराच्या आकड्यांचे युद्ध वाटले; पण लवकरच ते तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि राजनैतिक प्रभावाच्या पातळीवर पोहोचले. अमेरिका चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घालत होती, तर चीन नव्या पुरवठा साखळ्या निर्माण करत होता. परिणामी, जग दोन गटांमध्ये विभागले गेले, एक अमेरिकाकेंद्रित पश्चिम आणि दुसरा चीनकेंद्रित आशिया. या संघर्षाचा परिणाम अमेरिकेच्या स्वतःच्या कृषी क्षेत्रावर सर्वाधिक झाला. सोयाबीन, मका आणि इतर पिकांचे शेतकरी चीनच्या बाजारपेठेवर अवलंबून होते. व्यापारबंदीमुळे लाखो टन धान्य सडून गेले आणि अमेरिकी सरकारला शेतकऱ्यांना अब्जावधी डॉलरचे अनुदान द्यावे लागले. ‘स्वावलंबन’ आणि ‘स्वाभिमान’ या घोषणांच्या गजरात अमेरिकेचा शेतकरी मात्र गप्पच राहिला. कारण त्याचे स्वप्न त्याच्याच शेतात कुजत पडले होते. जागतिक परस्परसंबंध तोडले, की परिणाम सर्वांत आधी अन्नधान्य उत्पादकांवरच होतात..अपरंपार कर्ज आणि डॉलरवरील सावलीअर्थव्यवस्थेचा पाया अधिकच कमकुवत करणारा घटक म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज. हे कर्ज ३५ लाख कोटी डॉलर या अविश्वसनीय आकड्यापर्यंत पोहोचले असून, दर महिन्याला अब्जावधी डॉलरच्या व्याजखर्चात रूपांतरित होते आहे. एकेकाळी अमेरिकी बाँड हे जगातील सर्वांत सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन मानले जायचे; पण आता जपान, चीनसारखे मोठे खरेदीदार हळूहळू मागे हटू लागले आहेत. डॉलरच्या अस्थिरतेमुळे आणि राजकीय गोंधळामुळे ‘अमेरिका म्हणजे स्थैर्य’ ही प्रतिमा ढासळत चालली आहे. गेल्या वर्षीच (२०२४) अमेरिकेचा वार्षिक वित्तीय तुटवडा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) जवळपास सात टक्के इतका नोंदवला गेला, जो भारतासारख्या विकसनशील देशापेक्षा दुप्पट आहे.डॉलरच्या सिंहासनाला नवे आव्हानडॉलरवरील हा विश्वास ढळणे, हे केवळ आर्थिक संकट नाही, तर अमेरिकेच्या जागतिक प्रभुत्वाला दिलेला धोरणात्मक धक्का आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर डॉलर हे जगातील प्रमुख राखीव चलन बनले होते. तेल, धान्य, सोने सर्व व्यवहार डॉलरमध्ये होत; पण आता जग बदलते आहे. रशिया, चीन, ब्राझील, सौदी अरेबिया, भारत असे देश परस्पर व्यवहारांसाठी ‘डॉलरमुक्त’ पर्याय वापरू लागले आहेत. ‘ब्रिक्स’ गटामध्ये सामायिक चलन किंवा युआनमध्ये व्यापार करण्याची चर्चा सुरू आहे. सोने, डिजिटल करन्सी आणि स्थानिक चलन यांची वाढती लोकप्रियता डॉलरच्या मक्तेदारीला थेट आव्हान देते. भारताने रशियाकडून तेल विकत घेण्यासाठी रुपया-रुबल कराराचा वापर करून हेच परिवर्तन प्रत्यक्ष दाखवले आहे. ही प्रवृत्ती वाढली, तर डॉलरचे वर्चस्व कमी होईल आणि त्यासोबत अमेरिकेच्या प्रभावाचे रूपही बदलेल..लोकशाही की अंतर्गत युद्धभूमी?अमेरिकेच्या आर्थिक संकटासोबतच तिच्या समाजात आणि राजकारणात निर्माण झालेले विभाजनही धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या दोन पक्षांमधील विचारधारात्मक दरी आता केवळ धोरणांपुरती मर्यादित नाही, तर ती अमेरिकी जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात शिरली आहे. स्थलांतर, गर्भपात, शस्त्र नियंत्रण, हवामान बदल असा प्रत्येक विषय युद्धभूमी बनला आहे. ‘गव्हर्नमेंट शटडाउन’ (Government Shutdown) ही आता अमेरिकी राजकारणाची नियमित घटना झाली आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली चालणारी ही अंतर्गत लढाई अमेरिकेची सर्वांत मोठी कमजोरी ठरत आहे. एकेकाळी जगाला लोकशाही शिकवणारा देश आज स्वतःच्या लोकशाहीच्या जखमा चाटत बसला आहे. भारतात मतभेद असले, तरी लोकशाही प्रक्रिया आणि निवडणुका अजूनही सामाजिक बळकटपणाचे प्रतीक आहेत, हे अमेरिकेसाठी विचार करण्यासारखे आहे.उद्योगविश्वातील ढासळलेली प्रतिष्ठाउद्योगविश्वातही तसेच काहीसे चित्र आहे. एकेकाळी अमेरिकी अभियांत्रिकीचा अभिमान असलेली बोईंग कंपनी आता सुरक्षाविषयक त्रुटी आणि उत्पादनातील विलंबांमुळे टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतील तंत्रज्ञान दिग्गज कंपन्या सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नैतिकतेसारख्या विषयांमध्ये गुंतल्या आहेत. नवोन्मेष अजूनही तिथे आहे; पण त्यावरचा जागतिक विश्वास हळूहळू क्षीण होत चालला आहे. भारतात याच काळात स्टार्ट-अप इकोसिस्टीम झपाट्याने वाढली आहे. देशात शंभरपेक्षा अधिक युनिकॉर्न कंपन्या निर्माण करून भारताने नवोन्मेषाची नवी दिशा दाखवली आहे..Premium|Stock Market India : डॉलर मजबूत, रुपया कमजोर; जागतिक बाजारातील चढ-उतारात भारतीय निर्देशांक स्थिर.अमेरिका कुठे उभी आहे?अमेरिका अजूनही जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे; पण तिचा पाया ढासळू लागला आहे. आर्थिक धोरणांतील असंतुलन, सामाजिक विघटन आणि जागतिक अविश्वास ही तिन्ही लक्षणे एका मोठ्या बदलाची सूचना देतात. जग आता बहुध्रुवीय होत आहे. चीन, भारत आणि युरोपीय महासंघ या तिन्ही शक्ती आपापले स्वतंत्र आर्थिक व कूटनीतिक मार्ग तयार करत आहेत. अमेरिकेने अजूनही जुनी प्रभुत्ववादी मानसिकता धरून ठेवली, तर ती नव्या जागतिक व्यवस्थेत स्वतःलाच हरवून बसेल.भारतासाठी उदयाची नवी संधीहा काळ फक्त अमेरिकेसाठी इशारा नाही, तर तो भारतासारख्या देशांसाठी संधीही आहे. अमेरिका-चीन संघर्ष, डॉलरवरील दबाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल या सर्वांमुळे भारताला विश्वासार्ह भागीदार म्हणून पुढे येण्याची संधी मिळू शकते. भारताची लोकसंख्या, तंत्रज्ञान कौशल्य आणि स्थिर लोकशाही या तिन्ही बाबी जागतिक शक्ती-समीकरणात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात. भारताने दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य, नवोन्मेष आणि राजनैतिक संतुलन टिकवून ठेवले, तर पुढचे दशक ‘अमेरिका पतनाच्या उंबरठ्यावर’ नव्हे, तर ‘भारत उदयाच्या उंबरठ्यावर’ ठरू शकते. साम्राज्याचे पतन आतूनच सुरू होते. अमेरिकेबाबत एक गोष्ट इतिहास नेहमीच सांगतो, ‘साम्राज्ये बाहेरून कोसळत नाहीत, ती आतून सडतात.’ आज अमेरिकेसमोरचा प्रश्न असा नाही, की जग तिच्याशिवाय चालेल का? तर तो असा आहे, की ती स्वतःशिवाय टिकू शकेल का? तिने या अंतर्गत विरोधाभासांना ओळखून स्वतःला नव्याने परिभाषित केले, तर ती पुन्हा नेतृत्व मिळवू शकते. मात्र, अहंकार आणि ध्रुवीकरणाने तिला ग्रासले, तर तिचे सामर्थ्य इतिहासाच्या ग्रंथात केवळ एक अध्याय बनून राहील. ‘महासत्ता जी स्वतःच्या शक्तीत हरवली,’ अशी तिची ओळख होईल..पर्यटन आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांनीही अमेरिकेची ‘ब्रँड इमेज’ टिकवून ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली होती; पर्यटन आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांनीही अमेरिकेची 'ब्रँड इमेज' टिकवून ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली होती; पण गेल्या काही वर्षांत कडक व्हिसा नियम, वाढती गुन्हेगारी आणि महागाईमुळे अमेरिकेला जाण्याचे आकर्षण कमी झाले आहे. एकेकाळी सुरक्षित, संधींचे आणि स्वातंत्र्याचे प्रतीक असलेली अमेरिका आज महागडी, अस्थिर आणि अंतर्गत संघर्षांनी भरलेली वाटते. परदेशी विद्यार्थी आणि पर्यटकांची संख्या घटत आहे, त्याचबरोबर अमेरिकेची सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक पकडही कमी होत चालली आहे. भारतीय विद्यार्थी आता कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन किंवा अगदी युरोपकडेही वळताना दिसतात, कारण 'अमेरिकी ड्रीम' आता तितके तेजस्वी राहिलेले नाही.(लेखक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ व्यवस्थापक, जागतिक अर्थकारण, राजकारण व समाजधोरणांचे विश्लेषक, 'Moneywise' या गुंतवणूकविषयक पुस्तकाचे लेखक आहेत. ९८६००३१९१८). 