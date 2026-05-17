अर्थभान: काटकसर : काळाची गरज !

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकआपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी अलीकडेच देशवासीयांना काही गोष्टींवरील खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई, इंधनाचे दर, युद्धजन्य परिस्थिती आणि बदलणारे आर्थिक समीकरण यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो. अशा वेळी देशातील प्रत्येकाने जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे आणि शक्य त्या ठिकाणी काटकसर करायला हवी. अर्थात, काटकसर ही केवळ एखाद्या संकटाच्या काळापुरती मर्यादित गोष्ट नसून, ती एक जीवनशैली असली पाहिजे. कारण ज्यांच्या जीवनात काटकसर असते, त्या व्यक्ती आणि कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि स्थिर राहतात..गरज आणि इच्छासर्वप्रथम गरज आणि इच्छा यामधील फरक ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गरज म्हणजे जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी, तर इच्छा म्हणजे मनाला हवेसे वाटणारे अनेक खर्च. अनेकदा आपण इतरांकडे पाहून, जाहिरातींच्या प्रभावाखाली किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी खर्च करत असतो. नवे मोबाईल, महागडे कपडे, सतत बाहेरचे खाणे किंवा दिखाऊ कार्यक्रम यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होतो. अशावेळी गरज आणि इच्छा यातील सीमारेषा आपल्याला स्पष्ट असेल, तर आपण वाहवत जात नाही..अनुत्पादक खर्चज्या खर्चातून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही किंवा भविष्यासाठी काही सुरक्षितता निर्माण होत नाही असा खर्च आर्थिक दृष्टिकोनातून अनुत्पादक खर्च ठरतो. प्रत्येकवेळी अशा खर्चांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसले, तरी अशा खर्चाचे आपल्या एकूण खर्चांमध्ये किती प्रमाण असावे याचा एक ठोकताळा प्रत्येकाने ठरवून घ्यायला हवा. काटकसर म्हणजे फक्त खर्च कमी करणे नव्हे, तर पैशांचा योग्य वापर करणे होय. आवश्यक तो खर्च करणे आणि अनावश्यक गोष्टी टाळणे, ही खरी काटकसर आहे..खरा श्रीमंत कोण?ज्याचे उत्पन्न अधिक तो श्रीमंत असा सर्वदूर समज दिसून येतो; पण प्रत्यक्षात मात्र ज्याचे खर्च उत्पन्नापेक्षा कमी असतात तो श्रीमंत असे समजायला हवे. यशस्वी लोक आपल्या उत्पन्नापेक्षा कमी खर्च करण्याचा नियम पाळतात. कारण पैसा वाचवला, तरच भविष्यात गुंतवणूक करता येते, आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाता येते आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते..मोकळेपणाने चर्चाकाटकसर करण्यासाठी घरात विचारांचा मोकळेपणा आवश्यक आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये पैशांबद्दल चर्चा करणे टाळले जाते; पण घरातील सर्व सदस्यांनी आर्थिक परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक असते. महिन्याचा खर्च, बचत, गुंतवणूक, कर्ज याबद्दल मोकळेपणाने संवाद झाला, तर निर्णय अधिक चांगले होतात. मुलांनाही पैशाचे महत्त्व आणि बचतीची सवय लहानपणापासून शिकवली पाहिजे..घरगुती ऑडिटघरात एकमेकांच्या खर्चाचे ऑडिट करण्याची सवयही उपयुक्त ठरते. याचा अर्थ टीका करणे नव्हे, तर खर्च योग्य आहे का, याचा सकारात्मक आढावा घेणे. घरातील प्रत्येकाने स्वतःच्या खर्चाची जबाबदारी घेतली, तर काटकसर करणे शक्य होते. एखादा खर्च कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनावश्यक वाटत असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला आवश्यक वाटेल. एकमेकांच्या खर्चाचे ऑडिट केले, तर यातून सुवर्णमध्य काढता येऊ शकतो. अर्थात, त्यासाठी घरातील सदस्यांमध्ये मनमोकळा संवाद आवश्यक आहे..घरासाठी व्हिजन आणि मिशनकाटकसरीसाठी प्रत्येक घराचे एक स्पष्ट व्हिजन आणि मिशन असायला हवे. उदा. पुढील दोन वर्षांत चारचाकी गाडीसाठी घेतलेल्या कर्जपरतफेड किंवा अनावश्यक खर्च टाळून मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी तयार करणे, अशी उद्दिष्टे निश्चित केली, तर खर्चावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. ज्या घरात आर्थिक नियोजन असते, त्यांना काटकसर करणे शक्य होते आणि ते घर अधिक सुरक्षित, समाधानी आणि प्रगतीशील बनते.काटकसर ही केवळ ठराविक कालावधीसाठी पैशांची बचत नसून, ती शिस्तबद्ध जीवन जगण्याची कला आहे. योग्य आर्थिक सवयी केवळ एका कुटुंबाचे नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे भविष्य मजबूत करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.