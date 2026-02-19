Form 16 And 26AS: महत्त्वाची बातमी! फॉर्म १६ आणि २६एएसचे क्रमांक बदलणार; नवीन नंबर काय असणार? ITR दाखल करण्यापूर्वी 'हे' जाणून घ्या

प्राप्तिकर विभागाने अलीकडेच प्राप्तिकर नियमांचा मसुदा २०२६ सादर केला आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या प्राप्तिकर कायदा २०२५ ला पूरक म्हणून विकसित केले जात आहेत. हा बदल सर्व करदात्यांना विशेषतः पगारदार कर्मचाऱ्यांना प्रभावित करेल. अनेक नियमांमधील बदलांमुळे कर फॉर्म आणि अहवालातही बदल होतील. सर्वात मोठा बदल म्हणजे अनेक सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्मची संख्या बदलली आहे..फॉर्म १६ ला आता फॉर्म १३० असे म्हटले जाईल. फॉर्म २६एएस आता फॉर्म १६८ असेल. फॉर्म १६ हा नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या मालकांकडून दरवर्षी १५ जूनपर्यंत जारी केलेला एक दस्तऐवज आहे. त्यात त्यांचे उत्पन्न, टीडीएस, कर आणि वजावटींबद्दल माहिती असते. फॉर्म २६एएसमध्ये वर्षभरातील सर्व करदात्यांच्या कर व्यवहारांची माहिती असते, जसे की टीडीएस, टीसीएस, आगाऊ कर आणि कर परतावा. करदाते ते आयकर पोर्टलवरून डाउनलोड करू शकतात..Provident Fund: तुम्ही सॅलरी अकाउंट बदललं? ‘हे’ काम नाही केलं तर PF चे पैसे अडकू शकतात!.अनेकांना असे वाटेल की फॉर्म नंबर बदलल्याने कर नियम देखील बदलतील, परंतु तसे नाही. फक्त फॉर्म नंबर बदलत आहेत, कर धोरणे नाहीत. याचा अर्थ कर नियम आणि अनुपालन यावर फारसा परिणाम होणार नाही. आता नवीन नियमांनुसार, कर वर्षाचा संदर्भ देण्यासाठी फक्त एकच संज्ञा "कर वर्ष" वापरली जाईल. सध्या कर आकारणीमध्ये दोन संज्ञा आहेत. मागील वर्ष आणि कर निर्धारण वर्ष - जे अनेक लोकांना गोंधळात टाकतात. .Bharat VISTAAR: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! फक्त एका फोन कॉलवर पीक, योजना आणि बाजारभावाची सगळी माहिती; काय आहे भारत VISTAAR?.नवीन फॉर्म १३० आणि १६८ मध्ये २०२६-२७ हे कर वर्ष म्हणून वापरले जाईल, ज्यामुळे करदात्यांना ते समजणे सोपे होईल. सर्व करदाते, सीए आणि तज्ञ २२ फेब्रुवारीपर्यंत या मसुदा नियमांवर त्यांचे अभिप्राय देऊ शकतात. त्यानंतर विभाग या सूचनांवर विचार करेल आणि अंतिम नियम जारी करेल. पुढील एक ते दोन महिन्यांत अंतिम नियम जारी केले जातील अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.