Dry Fruits Price: रक्षाबंधन, गणेशोत्सवाआधी खिशाला मोठा फटका! कांदा-साखर कमी होती की काय, आता ड्रायफ्रूट्सही महागले, वाचा नवे दर...

रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यपदार्थांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. कांदे आणि साखरेनंतर आता सुका मेवा देखील महाग होत आहे. याचा सर्वाधिक फटका गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या बाजारपेठांमध्ये बसत आहे, जी सुक्या मेव्याच्या व्यापाराची आणि प्रक्रियेची सर्वात मोठी केंद्रे आहेत. गुजरात राज्यातील अहमदाबाद आणि सुरत यांसारख्या अनेक प्रमुख शहरांमध्ये आणि महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईच्या वाशी घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याच्या किरकोळ आणि घाऊक दरात २०% ते ८०% पर्यंत मोठी वाढ झाली आहे..पुण्यात अवघ्या १५ दिवसांत सुकामेव्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या काळात बदाम, पिस्ता आणि काजूच्या दरात प्रति किलो १०० ते ३०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. स्थानिक गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील व्यापाऱ्यांच्या मते, श्रावण महिन्यात आणि आता इतर सणांमध्ये सुकामेव्याची मागणी वाढली आहे. याशिवाय, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसारख्या प्रमुख उत्पादक देशांमधील घटलेल्या उत्पादनाचा स्थानिक बाजारातील पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे..8th Pay Commission चे नवे शेड्यूल जाहीर! ऑक्टोबरपर्यंत बैठका, अंतिम रिपोर्ट आणि वाढीव पगार कधी?.पुण्याच्या सुकामेवा बाजारात पूर्वी दर आठवड्याला अंदाजे १० ते २० टन बदाम येत असत, पण आता हे प्रमाण घटून सुमारे ५ ते १० टन झाले आहे. पिस्त्याची आवकही दर आठवड्याला अंदाजे ४००-५०० किलोवरून घटून सुमारे २५० किलो झाली आहे. वाढलेला वाहतूक खर्च हा आणखी एक दबाव आहे. वाहतूक खर्च जवळपास चौपटीने वाढल्याने सुक्या मेव्याच्या दरात प्रति किलो सुमारे ७० ते ८० रुपयांची वाढ झाली आहे, याचाही या दरवाढीवर परिणाम झाला आहे..व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, काही आंतरराष्ट्रीय वाहतूक मार्गांमधील व्यत्ययांमुळे मालाला अधिक लांबच्या पर्यायी मार्गांनी जावे लागत आहे, ज्यामुळे खर्च आणखी वाढत आहे. मालवाहू जहाजांना आता जास्त अंतर कापावे लागत आहे. ज्या मालाला पोहोचायला पूर्वी काही दिवस लागायचे, त्याला आता ४५ दिवसांपर्यंत वेळ लागत आहे. परिणामी कंटेनर मालवाहतुकीचे दर ३००-४०० डॉलरवरून १५००-२००० डॉलरपर्यंत वाढले आहेत..Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?.पुणे बाजारात बदामाचे भाव सुमारे ₹७५०-₹१,००० वरून ₹८५०-₹१,२०० प्रति किलोपर्यंत वाढले आहेत, तर पिस्त्याचे भाव ₹२,४००-₹२,८०० वरून ₹२,७००-₹३,००० प्रति किलोपर्यंत वाढले आहेत. काजूचे भाव सुमारे ₹८००-₹१,३०० वरून ₹९००-₹१,४०० प्रति किलोपर्यंत वाढले आहेत. गुजरात मिठाई उत्पादक संघटनेच्या मते, साखरेचे भाव आधीच ६०-७० रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहेत. आता तूप, तेल आणि सुका मेवा देखील महाग होत असल्याने, या सणासुदीच्या काळात मिठाई आणि स्नॅक्सच्या दरात आणखी ५% ते १०% वाढ होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.