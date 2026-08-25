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Dry Fruits Price: रक्षाबंधन, गणेशोत्सवाआधी खिशाला मोठा फटका! कांदा-साखर कमी होती की काय, आता ड्रायफ्रूट्सही महागले, वाचा नवे दर...

Dry Fruits Become Expensive Ahead of Festive Season: कांदे आणि साखरेनंतर आता सुक्या मेव्याचे भाव वाढत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या बाजारपेठांमध्ये बसत आहे.
Dry Fruits Face Price Hike

Dry Fruits Face Price Hike

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यपदार्थांच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत. कांदे आणि साखरेनंतर आता सुका मेवा देखील महाग होत आहे. याचा सर्वाधिक फटका गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या बाजारपेठांमध्ये बसत आहे, जी सुक्या मेव्याच्या व्यापाराची आणि प्रक्रियेची सर्वात मोठी केंद्रे आहेत. गुजरात राज्यातील अहमदाबाद आणि सुरत यांसारख्या अनेक प्रमुख शहरांमध्ये आणि महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईच्या वाशी घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याच्या किरकोळ आणि घाऊक दरात २०% ते ८०% पर्यंत मोठी वाढ झाली आहे.

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