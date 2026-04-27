Ice Cream and Chocolate Rate: चॉकलेट-आइसक्रीम महागणार! अनेक ब्रँड्स किंमती वाढवणार; किती रुपयांनी? जागतिक संकटाचा भारतावर परिणाम

सर्वांचे आवडते उन्हाळी आईस्क्रीम आता तुमच्या खिशाला जड जाऊ शकते. याचे कारण उष्णता किंवा बाजारातील जास्त मागणी नसून, अमेरिका-इराण युद्ध आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे घरगुती गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलसह अनेक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत आणि आता या यादीत इतर अनेक वस्तूंची भर पडली आहे. परिणामी, आईस्क्रीम आणि चॉकलेटच्या किमतीही वाढू शकतात..अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावामुळे जगभरात विविध वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होत आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतून आयात होणाऱ्या आईस्क्रीम आणि चॉकलेटच्या घटकांच्या किमती वाढल्या असून हंगामी मागणीही वाढली आहे. ज्यामुळे निर्यातदारांना अडचणी येत आहेत. केवळ सुकामेवा, सुकी फळे आणि कोको पावडर किंवा कच्च्या कोकोवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांच्या मते, गेल्या काही आठवड्यांत त्यांच्या किमती, तसेच मालवाहतूक आणि पॅकेजिंगचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे..एका उद्योग अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुकामेवा आणि सुक्या फळांच्या किमती आता पूर्वीच्या किमतींच्या तुलनेत १५% ते २२% नी वाढल्या आहेत. तीव्र उष्णता आणि आईस्क्रीमच्या प्रचंड मागणीच्या काळात निर्माण झाली आहे. परिणामी, या अचानक झालेल्या दरवाढीचा विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. अनेक ब्रँड्ससाठी ही एक मोठी समस्या आहे, कारण ही महागाई उन्हाळा सुरू झाल्याच्या वेळीच आली आहे. ज्यामुळे डिझाइन आणि खरेदीच्या योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करणे कठीण झाले आहे..सात समुद्रांपार पेटलेल्या युद्धाची आग तुमच्या रेफ्रिजरेटरपर्यंत पोहोचली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील सध्याच्या तणावामुळे पुरवठा साखळी इतकी विस्कळीत झाली आहे की, आईस्क्रीम आणि चॉकलेटमध्ये वापरले जाणारे सुकामेवा आणि कोको आवाक्याबाहेरचे महाग झाले आहेत. एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तुमच्या 'गोड पदार्था'ची चव बिघडायला सुरुवात झाली आहे..नॅचरल्स आईस्क्रीमचे संचालक सिद्धांत कामत यांनी स्पष्ट केले की, चॉकलेट बनवण्यासाठी वापरला जाणारा कोको आणि सुक्या मेव्याच्या पुरवठ्यात मोठी समस्या आहे. यापैकी अनेक वस्तू सागरी मार्गाने आयात केल्या जातात, परंतु युद्धामुळे जहाजे वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत. या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या कंपनीने आपल्या आईस्क्रीमच्या किमतीत सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे..मदर डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक जयतीर्थ चारी म्हणतात की, वाहतूक खर्च आणि कच्च्या मालाच्या जागतिक किमतींमधील वाढीमुळे त्यांनी काही निवडक आईस्क्रीमच्या किमतीही वाढवल्या आहेत. उन्हाळ्याच्या हंगामामुळे, कंपन्यांना आईस्क्रीममधील सुक्या मेव्याचे प्रमाण कमी करून त्याच्या गुणवत्तेशी तडजोड करायची नाही. दिनशॉ डेअरी फूड्सचे संचालक जार्विन राणा यांचा विश्वास आहे की, या परिस्थितीत कंपन्यांकडे वस्तूंची एमआरपी वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.