Egg Prices Down: अंड्यांचे भाव कोसळले! 3 वर्षांतील सर्वात स्वस्त दर; ग्राहक खुश पण पोल्ट्री शेतकरी तोट्यात; कारण काय?

Egg Prices Down: देशात अंड्यांचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तामिळनाडू मधील 'नमक्कल' येथील कुक्कुटपालकांना सध्या मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी मोठ्या कष्टाने उत्पादन घेतलेले अंडी आता अत्यंत कमी किमतीत विकावी लागत आहेत. याचे मुख्य कारण आहे ते म्हणजे पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या तणाव आणि त्यामुळे थांबलेली अंडी निर्यात. .28 फेब्रुवारीला अंदाजे 3.5 कोटी अंडी भरलेले अंदाजे 70 कंटेनर आखाती देशांसाठी निघाले होते, परंतु लाल समुद्र आणि मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जजहाजे मार्गातच अडकली आहेत. 70 कंटेनरपैकी प्रत्येकी सुमारे 5 लाख अंडी होती. प्रत्येक अंड्याचे अंदाजे मूल्य 4.80 रुपये आहे. याचा अर्थ अंदाजे 17 कोटी रुपयांचा माल सध्या धोक्यात आला आहे. याशिवाय कंटेनर भाडे आणि इंधनावरील खर्चही मोठा आहे. त्यामुळे निर्यात ठप्प झाल्यामुळे तामिळनाडूतील नमक्कल येथील पोल्ट्री उद्योगावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे..शेतकऱ्यांचे नुकसान भारताच्या एकूण अंड्यांच्या निर्यातीपैकी 95% अंडी नमक्कलमधून पाठविली जातात. येथून ओमान, कतार, बहरीन आणि कुवेत सारख्या आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंडी निर्यात केली जातात. नमक्कलमध्ये दररोज 6-7 कोटी अंडी उत्पादित केली जातात. मात्र आता जी अंडी परदेशात निर्यात करायची होती, ती आता देशांतर्गत बाजारात आल्याने देशांतर्गत बाजारात अंड्यांचा पुरवठा अचानक वाढला आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आवक वाढली आहे..आता, अंड्यांचे शेल्फ लाइफ खूपच कमी असल्याने, विशेषतः तापमान वाढल्याने, ते लवकर खराब होतात. निर्यात करता येत नसल्याने आता शेतकऱ्यांना ते अगदी कमी किमतीत विकावे लागत आहे. एका अंड्याची किंमत सुमारे 4.5 ते 5 रुपये असताना, ती आता 3.5 रुपयांना विकली जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. जर निर्यात लवकरच सुरू झाली नाही, तर अनेक लहान पोल्ट्री फार्म बंद पडू शकतात..कोट्यवधींचे नुकसानमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, अंडी आणि पोल्ट्री उत्पादने निर्यातदार संघटनेचे सचिव जहां आर यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे गेल्या आठवड्यात फार्मगेटच्या किमती सुमारे 50 पैशांनी घसरल्या आहेत. ते म्हणाले, "एका अंड्याचा उत्पादन खर्च सुमारे 5 रुपये आहे, ज्यामध्ये चारा आणि इतर खर्च समाविष्ट आहेत. शेतकरी आता सुमारे 3.50 रुपयांना अंडी विकत आहेत, ज्यामुळे प्रति अंड्यामागे 1.5 रुपयांचे नुकसान होत आहे." त्यासोबतच या भगत दररोज अंदाजे 7 कोटी अंडी तयार होत होती, आणि आता निर्यात थांबल्याने आणि भाव कमी झाल्याने पोल्ट्री क्षेत्राला दररोज अंदाजे 10.5 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते..कर्नाटकात अंड्यांच्या दरात 40 टक्क्यांची घसरणनिर्यात थांबल्याचा फटका कर्नाटक राज्यातील विजयवाडा येथील कुक्कुटपालन व्यवसायाला बसला असून अंड्यांच्या घाऊक दरात सुमारे 40 टक्क्यांची मोठी घसरण झाली आहे. जानेवारीमध्ये 100 अंड्यांची किंमत सुमारे 660 रुपये होती, ती आता घसरून जवळपास 400 रुपयांवर आली आहे, त्यामुळे पोल्ट्री उद्योगाला दररोज सुमारे 4 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. निर्यात सुरू झाली नाही तर तामिळनाडू,कर्नाटकनंतर आता देशभर अंड्यांचे भाव खाली येतील.