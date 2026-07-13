उत्तम गुंतवणूक : एलेनबारी इंडस्ट्रियल गॅसेस (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. २९४.२५)

मकरंद विपट, ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्ट INH000020402एलेनबारी इंडस्ट्रियल गॅसेस लि. ही गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेली १०० टक्के भारतीय मालकीची सर्वांत मोठी औद्योगिक वायू उत्पादक कंपनी आहे. ही कंपनी ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गोन, हेलियम, हायड्रोजन, ॲसिटिलीन, नायट्रस ऑक्साइड आणि विशेष वायूंसह विविध औद्योगिक वायूंचे उत्पादन आणि पुरवठा करते. वैद्यकीय वायू, ड्राय आईस, एलपीजी, वेल्डिंग मिश्रणे आणि सिंथेटिक एअर यांचाही ती पुरवठा करते. कंपनी पूर्व आणि दक्षिण भारतात औद्योगिक वायूंचे मोठ्या प्रमाणात; तसेच पॅकेज्ड स्वरूपात उत्पादन आणि पुरवठा करते. कंपनी वैद्यकीय, रासायनिक, बांधकाम, संरक्षण आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमधील व्यवसायांमध्येही कार्यरत आहे..या कंपनीच्या शेअरचा तांत्रिक विश्लेषणाचा आलेख सोबत दिला आहे. या तांत्रिक आलेखानुसार, मार्च २०२६ मध्ये या कंपनीच्या शेअरचा भाव १७५ रुपयांच्या आसपास होता आणि त्यानंतर या शेअरच्या भावात वाढ बघण्यात आली आणि मे २०२६ मध्ये हा शेअर ३११ रुपयाच्या उच्चांकी पातळीपर्यंत गेला. त्यानंतर हा शेअर मागील आठवड्यापर्यंत एका ‘असेंडिंग ट्रँगल पॅटर्न’मध्ये फिरत राहिला. गेल्या शुक्रवारी या शेअरने दैनंदिन पातळीच्या आलेखावर ‘असेंडिंग ट्रँगल पॅटर्न’ला वरील बाजूस छेद दिला आणि तो २९४ रुपयांवर बंद झाला. हा छेद देताना शेअरच्या उलाढालीच्या संख्येत मोठी वाढ दिसून आली. या तांत्रिक विश्लेषणानुसार, हा शेअर सध्या खरेदी करण्यास उत्तम आहे. पुढील दोन महिन्यांत या शेअरचा भाव ४३५ रुपयांपर्यंत जाण्यास हरकत नाही. या व्यवहारासाठी २८० रुपयांचा स्टॉपलॉस लावावा. या व्यवहारासाठी लाभ-व्यय गुणोत्तर १:१० असून, या शेअरच्या खरेदीसाठी ते अतिशय पूरक आहे..(डिस्क्लेमर ः या कंपनीमध्ये माझे कसलेही आर्थिक हितसंबंध नाहीत. या कंपनीमधून मला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही प्रकारचे कॉम्पेन्सेशन मिळालेले नाही. मी या कंपनीत कोणत्याही पदावर नाही वा माझी कोणत्याही प्रकारची भागीदारी नाही; तसेच मार्केटिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये माझा कोणताही सहभाग नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.