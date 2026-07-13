Sakal Money

उत्तम गुंतवणूक : एलेनबारी इंडस्ट्रियल गॅसेस (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. २९४.२५)

५० वर्षांची परंपरा असलेली एलेनबारी इंडस्ट्रियल गॅसेस कंपनी औद्योगिक व वैद्यकीय वायू क्षेत्रात अग्रस्थानी; तांत्रिक विश्लेषणानुसार शेअरमध्ये मजबूत तेजीची शक्यता
Analysts believe the stock could benefit from strong momentum, supported by positive chart patterns and rising trading volumes.

Analysts believe the stock could benefit from strong momentum, supported by positive chart patterns and rising trading volumes.

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सकाळ वृत्तसेवा
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मकरंद विपट, ‘सेबी’ रजिस्टर्ड रिसर्च अॅनालिस्ट INH000020402

एलेनबारी इंडस्ट्रियल गॅसेस लि. ही गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेली १०० टक्के भारतीय मालकीची सर्वांत मोठी औद्योगिक वायू उत्पादक कंपनी आहे. ही कंपनी ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गोन, हेलियम, हायड्रोजन, ॲसिटिलीन, नायट्रस ऑक्साइड आणि विशेष वायूंसह विविध औद्योगिक वायूंचे उत्पादन आणि पुरवठा करते. वैद्यकीय वायू, ड्राय आईस, एलपीजी, वेल्डिंग मिश्रणे आणि सिंथेटिक एअर यांचाही ती पुरवठा करते. कंपनी पूर्व आणि दक्षिण भारतात औद्योगिक वायूंचे मोठ्या प्रमाणात; तसेच पॅकेज्ड स्वरूपात उत्पादन आणि पुरवठा करते. कंपनी वैद्यकीय, रासायनिक, बांधकाम, संरक्षण आणि ऊर्जा या क्षेत्रांमधील व्यवसायांमध्येही कार्यरत आहे.

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