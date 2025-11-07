Elon Musk Trillionaire : बापरे! एलॉन मस्क यांना चक्क 8,86,48,70,00,00,000 रुपये पगार?

Elon Musk Salary : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा नवीन विक्रम केला आहे. टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क यांना कंपनीने इतिहासातील सर्वात मोठे कॉर्पोरेट वेतन पॅकेज मंजूर केले आहे. टेक्सास येथे झालेल्या टेस्लाच्या वार्षिक बैठकीत 75 टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी या पॅकेजच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. .मस्क यांना मिळणाऱ्या या पॅकेजची एकूण किंमत जवळपास 1 ट्रिलियन डॉलर असून कर आणि इतर देयकांनंतर त्याची निव्वळ किंमत 878 अब्ज डॉलर इतकी असेल. मस्क यांना हे वेतन शेअर्सच्या स्वरूपात पुढील दहा वर्षांत मिळणार आहे. मात्र, एवढ सगळ वेतन मिळविण्यासाठी त्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत..Multibagger Stock : फक्त 7 महिन्यांत दुप्पट पैसे! Nifty500 मधील हे 5 शेअर्स ठरले गुंतवणूकदारांसाठी सोने! .पूर्ण वेतन मिळविण्यासाठीच्या अटी?मस्क यांचे वेतन पॅकेज कंपनीच्या कामगिरीशी थेट जोडले गेले आहे. त्यांना पूर्ण पॅकेज मिळवण्यासाठी कंपनीची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे पूर्ण करावी लागणार आहेत.2 कोटी वाहनांची विक्री करणे. 10 लाख रोबोटॅक्सी वापरात आणणे. 10 लाख रोबोट विक्री करणे.400 अब्ज डॉलरपर्यंतचा मूळ नफा कमावणे.टेस्लाचे बाजारभांडवल (market cap) 1.5 ट्रिलियन डॉलरवरून ८.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवणे. xAI स्टार्टअपला मान्यतायाच बैठकीत टेस्लाच्या xAI या मस्क यांच्या AI स्टार्टअपमधील गुंतवणुकीलाही मान्यता देण्यात आली. हे स्टार्टअप टेस्लाच्या स्वयंचलित वाहन (Autonomous Vehicle) प्रकल्पांसाठी एक प्रमुख भागीदार ठरणार आहे. .मस्क यांना एवढे पॅकेज का?गुंतवणूकदारांनी मस्क यांच्या AI आणि रोबोटिक्स क्षेत्रातील दृष्टीकोनावर विश्वास ठेवला आहे. त्यांनी टेस्लाला केवळ इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी म्हणून मर्यादित न ठेवता एका तंत्रज्ञान-आधारित AI कंपनीत रूपांतरित करण्याची योजना मांडली आहे.तसेच, अलिकडेच मस्क यांनी टेस्ला गुंतवणूकदारांनी वेतन पॅकेज प्रस्तावाला मान्यता न दिल्यास कंपनी सोडण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे मस्क यांना टेस्लामध्ये दीर्घकाळ ॲक्टिव्ह ठेवण्यासाठी एवढ मोठ पॅकेज दिल आहे..UPI Payment : डिजिटल पेमेंट करणे म्हणजे आपल्या मेंदूच डोपामाइन स्पेंडिंग? UPI ने तुमचा ‘सेव्हिंग मोड’ बंद केला?.एलॉन मस्क यांच्या पॅकेजला काही भागधारकांचा विरोधनॉर्वेचा Sovereign Wealth Fund, Glass Lewis आणि Institutional Shareholder Services या प्रॉक्सी कंपन्यांनी या पॅकेजला विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, इतक्या प्रचंड प्रमाणात शेअर्स दिल्याने भागधारकांचा हिस्सा कमी होईल आणि मस्क यांच्या हातात सत्ता एकवटली जाईल.मात्र हे पॅकेज कंपनीच्या वाढीशी थेट जोडलेले असल्याने शेवटी सर्व भागधारकांच्या फायद्याचे ठरेल असे टेस्लाच्या संचालक मंडळाचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.