Sakal Money

Elon Musk Trillionaire : बापरे! एलॉन मस्क यांना चक्क 8,86,48,70,00,00,000 रुपये पगार?

Elon Musk Tesla : एलॉन मस्क लवकरच जगातील पहिले ट्रिलियनेअर बनणार आहेत. त्यांना टेस्ला कंपनीने भल्या मोठ्या पगाराच पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा पगार एवढा आहे त्यात काही देश आणि कंपन्या विकत घेता येतील!
Elon Musk Trillionaire

Elon Musk Trillionaire

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Elon Musk Salary : जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा नवीन विक्रम केला आहे. टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क यांना कंपनीने इतिहासातील सर्वात मोठे कॉर्पोरेट वेतन पॅकेज मंजूर केले आहे. टेक्सास येथे झालेल्या टेस्लाच्या वार्षिक बैठकीत 75 टक्क्यांहून अधिक भागधारकांनी या पॅकेजच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.

Loading content, please wait...
salary
Elon Musk
Rich
Tesla
Elon Musk political statements

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com