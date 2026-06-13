Elon Musk: भारताच्या GDPच्या 25% इतकी संपत्ती एकट्या मस्क यांच्याकडे! अंबानी आणि अदानींपेक्षा किती पट श्रीमंत? आकडे पाहून बसेल धक्का

Elon Musk SpaceX: एरोस्पेस क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या SpaceX च्या शेअर बाजारातील यशस्वी लिस्टिंगनंतर, कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक इलॉन मस्क हे इतिहासातील पहिले ट्रिलियनपती बनले आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सनुसार, इलॉन मस्क यांची संपत्ती तब्बल 1.1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. जर आपण मस्क यांच्या संपत्तीची तुलना भारतातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांच्या संपत्तीशी केली, तर त्यात मोठा फरक दिसून येतो. भारतातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश गौतम अदानी आहेत. तर, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी हे दुसरे सर्वात श्रीमंत भारतीय आहेत. इलॉन मस्क यांची संपत्ती गौतम अदानी यांच्यापेक्षा सुमारे 9 पट आणि मुकेश अंबानी यांच्यापेक्षा सुमारे 10 पट जास्त आहे..कुणाची संपत्ती किती?ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सनुसार, Adani Group चे गौतम अदानी हे जगात 17व्या नंबरचे तर आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत . अडाणी यांची संपत्ती सुमारे 114 बिलियन डॉलर इतकी आहे. तर Reliance कंपनीचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी जागतिक क्रमवारीत 23 व्या नंबरवर असून त्यांची संपत्ती 85.7 बिलियन डॉलर आहे..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 2 दिवसांतच भावात मोठा बदल; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात आजचा दर किती?.संपत्तीची तुलनामस्क यांची एकूण संपत्ती 1.1 ट्रिलियन म्हणजेच 10.1 बिलियन डॉलर असून अंबानी आणि अदानी यांच्या एकत्रित 200 बिलियन डॉलर संपत्तीपेक्षा सुमारे 5 पटीने जास्त आहे. तर Forbs च्या आकडेवारीनुसार देशातील पहिल्या 5 श्रीमंत लोकांची संपत्ती एकत्रित केली तरआय मस्क यांची संपत्ती सुमारे 732 बिलियन डॉलरने अधिक आहे. विशेष म्हणजे देशातील दूसरा सर्वात श्रीमंत असणाऱ्या गुगलच्या लैरी पेज यांच्या संपत्तीच्या तुलनेत मस्क यांची संपत्ती 3 पटीहून अधिक आहे..भारताच्या GDPच्या 25 टक्केभारतीय अर्थव्यवस्थेशी मस्क यांच्या संपत्तीची तुलना केली तर धक्कादायक आकडेवारी दिसून येते. सध्या भारताचा जीडीपी अंदाजे 4.15 ट्रिलियन डॉलर्स आहे, याचा अर्थ मस्क यांची अंदाजित 1.1 ट्रिलियन डॉलर्सची संपत्ती ही देशाच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या 25% आहे.याचा अर्थ भारतात एका वर्षात उत्पादित होणाऱ्या प्रत्येक चार डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आणि सेवांमागे, अंदाजे एक डॉलरचे मूल्य हे मस्क यांच्या संपत्तीच्या मूल्याइतके आहे..LPG Update: LPG गॅस संपणार का? 3 दिवसांत तब्बल 1.40 कोटी गॅस बुकिंग! तुटवड्याच्या चर्चांदरम्यान सरकारचं मोठं स्पष्टीकरण.SpaceX ठरली मास्टरएलन मस्क यांच्याSpaceX ने नॅस्डॅकवर पहिल्याच दिवशी जोरदार कामगिरी केली. कंपनीचा शेअर $150 वर लिस्ट झाला आणि व्यवहार संपताना $160.95 वर पोहोचला. या लिस्टिंगपूर्वी कंपनीने $135 प्रति शेअर दराने तब्बल 75 अब्ज डॉलर्सचा IPO आणला होता, जो आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आयपीओंपैकी एक मानला जात आहे.पहिल्याच दिवशी शेअरमध्ये सुमारे 20% वाढ झाल्याने SpaceX चे बाजारमूल्य 2.1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक झाले. यामुळे कंपनीत मोठा हिस्सा असणाऱ्या एलन मस्क यांच्या संपत्तीतही मोठी भर पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.