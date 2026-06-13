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Elon Musk: भारताच्या GDPच्या 25% इतकी संपत्ती एकट्या मस्क यांच्याकडे! अंबानी आणि अदानींपेक्षा किती पट श्रीमंत? आकडे पाहून बसेल धक्का

Elon Musk Net Worth: Elon Musk यांची प्रचंड संपत्ती भारताच्या GDP शी तुलना होत असून जगभरात चर्चा रंगली आहे. अंबानी आणि अदानींपेक्षा किती पट श्रीमंत आहे हे पाहून आकडे थक्क करणारे आहेत.
Elon Musk’s Wealth Equals 25% of India’s GDP? Shocking Comparison With Ambani & Adani!

Elon Musk’s Wealth Equals 25% of India’s GDP? Shocking Comparison With Ambani & Adani!

eSakal

Vinod Dengale
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Elon Musk SpaceX: एरोस्पेस क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या SpaceX च्या शेअर बाजारातील यशस्वी लिस्टिंगनंतर, कंपनीचे सर्वात मोठे भागधारक इलॉन मस्क हे इतिहासातील पहिले ट्रिलियनपती बनले आहेत. ब्लूमबर्ग बिलियनेअर इंडेक्सनुसार, इलॉन मस्क यांची संपत्ती तब्बल 1.1 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे. जर आपण मस्क यांच्या संपत्तीची तुलना भारतातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांच्या संपत्तीशी केली, तर त्यात मोठा फरक दिसून येतो. भारतातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश गौतम अदानी आहेत. तर, रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी हे दुसरे सर्वात श्रीमंत भारतीय आहेत. इलॉन मस्क यांची संपत्ती गौतम अदानी यांच्यापेक्षा सुमारे 9 पट आणि मुकेश अंबानी यांच्यापेक्षा सुमारे 10 पट जास्त आहे.

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