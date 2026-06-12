Elon Musk: इलॉन मस्क बनले जगातले पहिले ट्रिलियनियर! 'स्पेसएक्स'च्या IPO ने केलं मालामाल

Historical Market Milestone: उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्या 'स्पेसएक्स' या अंतराळ संशोधन आणि सॅटेलाइट कंपनीने शुक्रवारी अमेरिकेच्या 'नॅसडॅक' या टेक्नॉलॉजी इंडेक्सवर ऐतिहासिक एन्ट्री केली. कंपनीने आयपीओच्या माध्यमातून विक्रमी निधी उभा केला आणि कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट झाली. मात्र यासोबतच इलॉन मस्क हे जगातील पहिले 'ट्रिलियनियर' बनले आहेत..रॉकेट आणि उपग्रह निर्मिती करणाऱ्या 'स्पेसएक्स' या कंपनीचे शेअर्स शेअर बाजारात लिस्ट होताच ११ टक्क्यांनी वधारून १५० डॉलर्सवर पोहोचले. त्यानंतर या शेअर्सनी १६४ डॉलर्सचा टप्पा गाठला, ज्यामुळे स्पेसएक्सचे एकूण बाजार मूल्य २.१८ ट्रिलियन डॉलर्सवर गेले आहे..Manchar Education : मोरडे फूड्स व कॉक्लिआ पुणेचा उपक्रम; ३ ते ६ वर्षांच्या कर्णबधिर मुलांसाठी मंचर येथे बोलते करण्याची ‘स्वरनाद’ शाळा सुरू.आयपीओ अंतर्गत स्पेसएक्सच्या शेअरची मूळ किंमत १३५ डॉलर्स निश्चित करण्यात आली होती, जी पहिल्याच दिवशी वाढून १५० डॉलर्सवर खुली झाली. मस्क यांच्या अफाट संपत्तीमध्ये प्रामुख्याने स्पेसएक्स आणि त्यांची इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपनी 'टेस्ला' मधील शेअर्सचा वाटा आहे. .या व्यतिरिक्त मस्क यांच्याकडे न्यूरोटेक्नॉलॉजी कंपनी 'न्यूरालिंक' आणि बोगदा निर्माण करणारी कंपनी 'द बोरिंग कंपनी' यांसारख्या इतर नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या कंपन्यांची मालकी आणि शेअर्स आहेत. जानेवारी २०२१ मध्ये टेस्लाच्या शेअर्समध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांना मागे टाकत मस्क पहिल्यांदा जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले होते..स्पेसएक्सच्या 'डुअल-क्लास शेअर स्ट्रक्चर'मुळे कंपनीच्या एकूण मतदानाच्या अधिकारांपैकी तब्बल ८५ टक्के अधिकार एकट्या मस्क यांच्याकडेच आहेत. कारण, क्लास 'बी' श्रेणीतील प्रत्येक एका शेअरवर १० मते मिळतात, तर क्लास 'ए' श्रेणीतील शेअरवर केवळ १ मत मिळते..Farmer Tragedy: आडगाव खुर्दमध्ये वादळी वाऱ्याने शेडची भिंत कोसळली; शेतकरी बाप-लेकाचा मृत्यू, पुतण्या गंभीर.२००२ मध्ये सुरू झालेल्या स्पेसएक्स कंपनीने पुन्हा वापरता येणारे 'फाल्कन ९' आणि 'फाल्कन हेवी' रॉकेट्स, 'ड्रॅगन' स्पेसक्राफ्ट आणि अंतराळाच्या मोहिमांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा 'स्टारशिप' प्रोग्राम विकसित करून जागतिक अंतराळ क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.