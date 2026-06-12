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Elon Musk: इलॉन मस्क बनले जगातले पहिले ट्रिलियनियर! 'स्पेसएक्स'च्या IPO ने केलं मालामाल

Elon Musk Becomes World's First Trillionaire as SpaceX Stock Debuts on Nasdaq: रॉकेट आणि उपग्रह निर्मिती करणाऱ्या 'स्पेसएक्स' या कंपनीचे शेअर्स शेअर बाजारात लिस्ट होताच ११ टक्क्यांनी वधारून १५० डॉलर्सवर पोहोचले.
Elon Musk Makes History

Elon Musk Makes History

esakal

संतोष कानडे
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Historical Market Milestone: उद्योगपती इलॉन मस्क यांच्या 'स्पेसएक्स' या अंतराळ संशोधन आणि सॅटेलाइट कंपनीने शुक्रवारी अमेरिकेच्या 'नॅसडॅक' या टेक्नॉलॉजी इंडेक्सवर ऐतिहासिक एन्ट्री केली. कंपनीने आयपीओच्या माध्यमातून विक्रमी निधी उभा केला आणि कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट झाली. मात्र यासोबतच इलॉन मस्क हे जगातील पहिले 'ट्रिलियनियर' बनले आहेत.

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