EPFO कडून ट्रान्सजेंडर समुदायाला ऐतिहासिक दिलासा! नाव-लिंग बदल आता अडथळ्याविना होणार, नवे नियम लागू

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या सदस्यांसाठी त्यांचे नाव आणि लिंग बदलण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी जारी केलेले ट्रान्सजेंडर ओळख प्रमाणपत्र, EPF रेकॉर्डमध्ये त्यांचे नाव आणि लिंग बदलण्यासाठी एक वैध दस्तऐवज मानले जाईल..ईपीएफओने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकात असे म्हटले आहे की https://transgender.dosje.gov.in/ पोर्टलद्वारे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी जारी केलेले ओळखपत्र किंवा कार्ड ईपीएफओ रेकॉर्डमध्ये नाव आणि लिंग बदलण्यासाठी स्वीकारले जाईल. परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, १६ जानेवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या संयुक्त घोषणा प्रक्रियेवरील परिपत्रकाच्या परिशिष्ट II मध्ये समाविष्ट असलेल्या स्वीकार्य कागदपत्रांच्या यादीचा भाग म्हणून हे दस्तऐवज मानले जाईल..ईपीएफ रेकॉर्डमध्ये त्यांचे नाव आणि लिंग बदलण्यासाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना खाली दिलेली काही कागदपत्रे सादर करावी लागतील.ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी केलेले ट्रान्सजेंडर ओळखपत्रपासपोर्टमृत्युपत्रजन्म प्रमाणपत्रवाहन चालविण्याचा परवानाकेंद्र/राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा सार्वजनिक उपक्रमांनी जारी केलेले फोटो ओळखपत्रबँकेने दिलेले ओळखपत्रशाळा सोडल्याचा दाखला (एसएलसी) किंवा हस्तांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) किंवा एसएससी प्रमाणपत्र.बोर्ड किंवा विद्यापीठाने जारी केलेले प्रमाणपत्र किंवा गुणपत्रिका ज्यामध्ये नाव नमूद केले आहे.बँकेच्या अधिकाऱ्याने नाव आणि फोटोवर शिक्का मारलेले बँक पासबुक.पॅन कार्ड किंवा ई-पॅनरेशन कार्ड / पीडीएस फोटो कार्डमतदार ओळखपत्र किंवा ई-मतदार ओळखपत्रपेन्शनधारक फोटो कार्डकेंद्र/राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक उपक्रमांनी जारी केलेले CGHS / ECHS / मेडिक्लेम कार्ड (छायाचित्रासह)राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना (RSBY) कार्डछायाचित्रासह अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसी प्रमाणपत्र.सदस्यांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे संयुक्त घोषणा प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. प्रोफाइल अपडेट कसे करता येतील हे ठरवण्यासाठी EPFO सदस्यांना तीन मोठ्या श्रेणींमध्ये विभागते: ज्या सदस्यांचे UAN आधारशी जोडलेले आहे आणि १ ऑक्टोबर २०१७ नंतर जनरेट केले गेले आहे. ज्या सदस्यांचे UAN १ ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी जनरेट केले गेले होते. परंतु ज्यांचे नाव, जन्मतारीख, लिंग आणि आधार पडताळलेले आहेत.