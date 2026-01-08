Sakal Money

EPFO कडून ट्रान्सजेंडर समुदायाला ऐतिहासिक दिलासा! नाव-लिंग बदल आता अडथळ्याविना होणार, नवे नियम लागू

EPFO Gender Change Rules: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या सदस्यांसाठी नाव आणि लिंग बदलण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.
EPFO Gender Change Rule

EPFO Gender Change Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या सदस्यांसाठी त्यांचे नाव आणि लिंग बदलण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. EPFO ​​ने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी जारी केलेले ट्रान्सजेंडर ओळख प्रमाणपत्र, EPF रेकॉर्डमध्ये त्यांचे नाव आणि लिंग बदलण्यासाठी एक वैध दस्तऐवज मानले जाईल.

Loading content, please wait...
EPFO
pf
Provident Fund
Transgenders
Transgender rights and recognition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com