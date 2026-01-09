PF Fund Withdrawal: पीएफ सदस्यांसाठी मोठी खुशखबर; एका क्लिकवर UPI द्वारे त्वरित रक्कम काढता येणार; प्रक्रिया काय? जाणून घ्या..

Sakal Money

PF Fund Withdrawal BHIM App News: पीएफ सदस्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. ईपीएफओ त्वरित पीएफ काढण्याची सुविधा देणार आहे. ही नवीन सुविधा पुढील दोन ते तीन महिन्यांत भीम अॅपद्वारे उपलब्ध होईल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) पुढील दोन ते तीन महिन्यांत 30 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना BHIM अॅपद्वारे त्वरित पीएफ काढण्याची सुविधा प्रदान करणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश 30 कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी सोय आणि लवचिकता वाढवणे आहे जेणेकरून ते त्यांचे पीएफ पैसे त्वरित काढू शकतील. ही सुविधा एटीएम पैसे काढण्याच्या सेवेसारखीच आहे.

