PF Fund Withdrawal: पीएफ सदस्यांसाठी मोठी खुशखबर; एका क्लिकवर UPI द्वारे त्वरित रक्कम काढता येणार; प्रक्रिया काय? जाणून घ्या..

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) पुढील दोन ते तीन महिन्यांत 30 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना BHIM अॅपद्वारे त्वरित पीएफ काढण्याची सुविधा प्रदान करणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश 30 कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी सोय आणि लवचिकता वाढवणे आहे जेणेकरून ते त्यांचे पीएफ पैसे त्वरित काढू शकतील. ही सुविधा एटीएम पैसे काढण्याच्या सेवेसारखीच आहे. .26 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी व्यवस्थापित करणाऱ्या निवृत्ती निधी संस्थेच्या डिजिटायझेशनच्या केंद्रस्थानी आहे. EPFO ने NPCI सोबत सहकार्य केले आहे आणि या उपक्रमांतर्गत, आरोग्य, शिक्षण आणि विशेष परिस्थितींसाठी पैसे थेट UPI शी जोडलेल्या बँक खात्यात काढता येतात. ईपीएफओने ३० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना भीम अॅप वापरून त्यांच्या पीएफ खात्यांमधून त्वरित पैसे काढण्याची संधी देण्याची योजना आखली आहे. ही योजना पुढील दोन ते तीन महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन उपक्रमांतर्गत, तुम्ही आरोग्य, शिक्षण आणि विशेष परिस्थितींसाठी पीएफ अॅडव्हान्सचा दावा करू शकता. सध्या, हे वैशिष्ट्य फक्त भीमवरच काम करेल, परंतु नंतर ते इतर यूपीआय अॅप्समध्ये विस्तारित केले जाऊ शकते. एकदा दावा केल्यानंतर, ईपीएफओ बॅकएंडमध्ये त्याची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण करेल, त्यानंतर रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियाद्वारे त्वरित जमा केली जाईल. मंजूर केलेली रक्कम थेट सदस्याच्या यूपीआय-लिंक्ड बँक खात्यात जमा केली जाईल..अधिकाऱ्यांनी सूचित केले की, किमान सुरुवातीला गैरवापर रोखण्यासाठी पैसे काढण्याच्या रकमेवर मर्यादा घालता येईल. संपूर्ण रक्कम भीम अॅपद्वारे काढता येणार नाही, कारण आरबीआयने यूपीआय पैसे काढण्यावर स्वतःची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा अद्याप अंतिम झालेली नाही. हस्तांतरणासाठी मंजूर केलेली रक्कम थेट तुमच्या UPI-लिंक्ड बँक खात्यात जमा केली जाईल. सध्या, हे वैशिष्ट्य फक्त BHIM अॅपवर उपलब्ध आहे. भविष्यात ते इतर UPI-आधारित फिनटेक अनुप्रयोगांमध्ये विस्तारित केले जाऊ शकते. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, या वैशिष्ट्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुरुवातीला पैसे काढण्याची रक्कम मर्यादित असेल. सध्या, ₹५ लाखांपेक्षा कमी रकमेसाठी स्वयंचलित मोडमध्ये प्रक्रिया केलेले ऑनलाइन आगाऊ दावे निकाली काढण्यासाठी किमान तीन कामकाजाचे दिवस लागतात. तर मोठ्या रकमेचे किंवा मॅन्युअल प्रक्रियेची आवश्यकता असलेले दावे जास्त वेळ घेतात. निवृत्तीच्या वेळी किंवा बेरोजगारी, वैद्यकीय आणीबाणी, शिक्षण किंवा घरांच्या गरजा यासारख्या विशिष्ट प्रसंगी तुम्ही तुमच्या पीएफ खात्यातून पैसे काढू शकता. पात्रतेच्या अटी आणि पैसे काढण्याच्या मर्यादा कारण आणि तुमच्या सेवा कालावधीनुसार बदलतात..तुम्ही पीएफमधून संपूर्ण रक्कम कधी काढू शकता?निवृत्तीनंतर ५८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण रक्कम काढू शकता. जर तुम्ही सलग दोन महिने बेरोजगार असाल तर, एका महिन्याच्या बेरोजगारीनंतर तुम्ही तुमच्या पीएफ बॅलन्सपैकी ७५% पर्यंत आणि दोन महिन्यांनंतर उर्वरित २५% रक्कम काढू शकता. जर तुम्ही कायमचे आणि पूर्णपणे अपंग असाल आणि काम करण्यास असमर्थ असाल, तर रक्कम काढू शकता. जर तुम्ही कायमचे दुसऱ्या देशात स्थलांतरित होत असाल, तेव्हाही रक्कम काढता येईल..तुमच्या, तुमच्या जोडीदाराच्या, मुलांच्या किंवा पालकांच्या गंभीर आजारांसाठी रक्कम काढता येईल. पाच वर्षांच्या सेवेनंतर घर किंवा जमीन खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधकाम करण्यासाठी, तीन वर्षांच्या सेवेनंतर गृहकर्ज परतफेड करण्यासाठी, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षांनी घराच्या नूतनीकरणासाठी पैसे काढता येतात. सात वर्षांच्या सेवेनंतर तुमच्या किंवा तुमच्या मुलांच्या मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी काढता येईल. तुमच्या स्वतःच्या लग्नासाठी किंवा तुमच्या मुलांच्या किंवा भावंडांच्या सात वर्षांच्या सेवेनंतर आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या आर्थिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी ही रक्कम काढता येईल..