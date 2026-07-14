ATM बाहेर पुन्हा रांगा लागणार? रोख पैशांची अडचण वाढणार; मोठ्या संपाची घोषणा, पण कुठे आणि का?

आजच्या डिजिटल युगात, बहुतेक लोक आपल्यासोबत रोख रक्कम बाळगत नाहीत. प्रत्येकजण ऑनलाइन पेमेंटला एक चांगला आणि सुरक्षित पर्याय मानतो, परंतु कधीकधी ऑनलाइन पेमेंट सर्वत्र चालत नाही. अशा परिस्थितीत, लोकांना रोख रकमेची गरज भासते आणि एटीएम अत्यंत उपयुक्त ठरतात. जर तुम्ही येत्या काही दिवसांत एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. .काही राज्यांमध्ये, एटीएममधील कॅश भरणारे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. कर्मचारी पगारवाढीची मागणी करत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी संप सुरू केला आहे. जर हा संप जास्त काळ चालला, तर अनेक भागांतील एटीएममधील रोकड संपू शकते, ज्यामुळे रहिवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागेल. या संपाचा सर्वाधिक परिणाम काही राज्यांमध्ये होत आहे, ज्यामध्ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सध्या या राज्यांमध्ये संपाचा परिणाम दिसून येत आहे..Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर....परंतु जर संप जास्त काळ चालू राहिला तर त्याचा परिणाम इतर राज्यांतील एटीएमवरही दिसून येईल. या संपाचा सर्वाधिक परिणाम रोख व्यवस्थापन कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एटीएमवर होईल. जर लवकरच यावर तोडगा निघाला नाही, तर एटीएममधील रोख रक्कम संपू शकते आणि जर एटीएम कॅशलेस झाले, तर त्याचा थेट परिणाम लोकांवर होईल. शिवाय, जर हा संप दीर्घकाळ चालला, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विस्तृत एटीएम नेटवर्कमुळे त्यांच्या एटीएमवर सर्वात मोठ्या समस्या येऊ शकतात..मिळालेल्या माहितीनुसार, हिताची पेमेंट सर्व्हिसेस आणि सीएमएस इन्फो सिस्टीम्स या रोख व्यवस्थापन सेवा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला आहे. या कंपन्या अनेक एटीएममध्ये रोख रक्कम भरण्याचे काम करतात. गेल्या महिन्यात, एटीएम उद्योग महासंघ (CATMi) ने भारतीय बँक संघटनेला पत्र लिहून एटीएम नेटवर्कवरील ताण वाढत असल्याचे कळवले. .E20 Fuel News : ई-२० पेट्रोलबाबत केंद्र सरकारची झोप उडवणारा सर्व्हे, एनडीए समर्थकही विरोधात; धक्कादायक आकडेवारी समोर .परिणामी, संघटनेने बँकांना हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्याचे आवाहन केले. CATMi ने असेही म्हटले आहे की, नवीन वेतन संहिता आणि वाढत्या इंधन दरांमुळे एटीएम चालवण्याचा खर्च अंदाजे २० टक्क्यांनी वाढला आहे, ज्यामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.