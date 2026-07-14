Sakal Money

ATM बाहेर पुन्हा रांगा लागणार? रोख पैशांची अडचण वाढणार; मोठ्या संपाची घोषणा, पण कुठे आणि का?

ATM Cash Loading Staff Stike: जर तुम्ही नियमितपणे एटीएममधून रोख रक्कम काढत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. काही राज्यांमध्ये, एटीएममध्ये रोख रक्कम भरणारे कर्मचारी संपावर गेले आहेत.
ATM Cash Loading Staff Stike

ATM Cash Loading Staff Stike

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आजच्या डिजिटल युगात, बहुतेक लोक आपल्यासोबत रोख रक्कम बाळगत नाहीत. प्रत्येकजण ऑनलाइन पेमेंटला एक चांगला आणि सुरक्षित पर्याय मानतो, परंतु कधीकधी ऑनलाइन पेमेंट सर्वत्र चालत नाही. अशा परिस्थितीत, लोकांना रोख रकमेची गरज भासते आणि एटीएम अत्यंत उपयुक्त ठरतात. जर तुम्ही येत्या काही दिवसांत एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

Loading content, please wait...
atm card
Strike
ATM Machine
ATM