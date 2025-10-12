माझे पैसे; माझी जबाबदारी!

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकपैसे कमावण्याइतकंच, किंबहुना थोडं अधिक महत्त्व कमावलेल्या पैशांचा हिशेब ठेवण्याला आहे, अशा अर्थाचे एक इंग्रजी वाक्य प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवानं पैसे मिळवण्याला जितकं महत्त्व दिलं जातं, तेवढं महत्त्व त्या पैशांतून केलेल्या गुंतवणुकीचा हिशेब ठेवण्याला दिलं जात नाही. यामुळे अनेकदा वेगवेगळ्या गुंतवणूक पर्यायांत गुंतवलेली रक्कम वर्षानुवर्षे पडून राहण्याची शक्यता निर्माण होते. विविध संस्था यासंदर्भातील माहिती वेळोवेळी प्रसारित करत असतात, जेणेकरून लोकांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचेल आणि जनजागृती होईल. उदा. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण या संस्थेतर्फे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे, ज्यावरून दावा न केलेली शेअरमधील गुंतवणूक; तसेच लाभांशाची रक्कम यांची माहिती दिली जाते आणि योग्य पुरावा सादर करून अशा गुंतवणुकीवर संबंधित व्यक्ती हक्क सांगू शकते. संस्थेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, दावा न केलेले तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचे मूल्य असलेले शेअर आणि सहा हजार कोटी रुपयांएवढी लाभांशाची रक्कम पडून आहे. एवढी मोठी रक्कम योग्य व्यक्तीच्या हाती पडावी म्हणून ‘सेबी’सारख्या संस्था सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी गुंतवणूकदार मेळाव्यासारखे उपक्रम राबवून ‘सेबी’ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत आहे. .रिझर्व्ह बँकेचा पुढाकारया संदर्भांत जनजागृती करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ ही एक महत्त्वपूर्ण मोहीम हाती घेतली असून, याबाबत जनजागृती करण्यासाठी देशभरात कार्यक्रम ठेवले आहेत. यामध्ये विविध बँक खाती, शेअर, म्युच्युअल फंड, विमा आणि इतर गुंतवणूक पर्यायांमधील दावा न केलेली रक्कम संबंधित व्यक्तीला योग्य कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर तत्काळ परत देण्याची सोय करण्यात आली आहे..विनादावा रकमेचे प्रमाण प्रचंडरिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील बँकांमध्ये दावा न केलेल्या तब्बल ६७ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी पडून आहेत. यापैकी ५८ हजार कोटी रुपये मूल्य असलेल्या मुदत ठेवी सरकारी बँकामध्ये, तर नऊ हजार कोटी रुपये खासगी क्षेत्रातील बँकांमधील ठेवींमध्ये आहेत. याशिवाय अनेकांची बँक खातीदेखील विनाव्यवहार अशीच वर्षानुवर्षे बंद अवस्थेत पडून आहेत..कारणेजागा, फ्लॅट, सोने यांसारख्या दृश्य स्वरूपातील मालमत्तेच्या तुलनेत शेअर, म्युच्युअल फंड, बँक खाती यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील मालमत्तांच्या बाबतीत हे प्रकार अधिक घडू शकतात. गुंतवणूकदाराचा अचानक दुर्दैवी मृत्यू होणे आणि त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व्यवहारांची माहिती नसणे, हे यामागील मुख्य कारण असले, तरी बदललेल्या निवासी पत्त्याची नोंद संबंधित खातेधारकांनी बँक किंवा कंपनीकडे न करणे, बदललेला मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल याची माहिती अद्ययावत न करणे, बरेच दिवस व्यवहार नसलेली गुंतवणूक विसरून जाणे, तुलनेने कमी शिल्लक असलेली बँक खाती किंवा छोट्या रकमेचे लाभांश दुर्लक्षित होणे हीदेखील यामागची अन्य कारणे आहेत..माझी जबाबदारी!अनेक कुटुंबांमध्ये पैशांसंबंधी आणि गुंतवणुकीसंबंधी चर्चा केली जात नाही. खरं तर कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीने वेळोवेळी अशी चर्चा घडवून आणली पाहिजे आणि त्यात कुटुंबाच्या एकूण गुंतवणुकीची चर्चा केली पाहिजे. याशिवाय जागा, फ्लॅट, सोने, शेअर, म्युच्युअल फंड, विमा पॉलिसी, बँक खाती यांचा तपशील असलेली पीडीएफ स्वरूपातील फाईल कुटुंबातील सर्वांच्या ईमेल आयडीवर वेळोवेळी अद्ययावत करून पाठवली पाहिजे. अशा फाईलला पासवर्ड ठेवल्यास त्यातील माहिती सुरक्षित राहू शकते. याशिवाय कर्जाची माहितीदेखील अशा फाईलमध्ये असावी. प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःचे इच्छापत्र करून ठेवणे हा यासाठी सर्वोत्तम पर्याय असला, तरी कुटुंबातील सर्व सदस्यांना अशा पीडीएफ फाईलचा आणि वेळोवेळी झालेल्या चर्चांचा खूप उपयोग होऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.