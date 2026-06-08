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Adani Ports: गॅस टंचाईच्या काळात मोठी बातमी! अर्जेंटिनातून होणार LNG चा पुरवठा; अदानी पोर्ट्सला 70 मिलियन डॉलरचं कंत्राट

Gautam Adani's APSEZ signs a 10-year marine services deal with Meridian Group consortium: मोठ्या गॅस जहाजांची ने-आण करण्यासाठी टगबोट ऑपरेशन्स, ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, सप्लाय सपोर्ट आणि क्रू ट्रान्सफर सर्व्हिस यांचा समावेश आहे.
Adani Ports Argentina LNG Contract

Adani Ports Argentina LNG Contract

esakal

संतोष कानडे
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Adani Ports Argentina contract 2026: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. यामुळे भारतीयांवरचं गॅस संकट कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल.

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