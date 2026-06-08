Adani Ports: गॅस टंचाईच्या काळात मोठी बातमी! अर्जेंटिनातून होणार LNG चा पुरवठा; अदानी पोर्ट्सला 70 मिलियन डॉलरचं कंत्राट

Adani Ports Argentina contract 2026: युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या इंधन पुरवठ्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. यामुळे भारतीयांवरचं गॅस संकट कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल..दिग्गज भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांची कंपनी 'अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'ला अर्जेंटिनाच्या पहिल्या लिक्विफाइड नॅशनल गॅस निर्यात प्रकल्पासाठी तब्बल १० वर्षांचे मरीन सर्व्हिसेसचे कंत्राट मिळाले आहे. या महत्त्वपूर्ण करारासह अदानी समूहाने पहिल्यांदाच दक्षिण अमेरिका खंडाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आपल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यवसायाचा विस्तार केला आहे.."आमटी भात खाऊन दिवस काढू पण छान काम कर" अंशुमनने उघड केलं हास्यजत्रा सोडण्याचं खरं कारण.'अदानी पोर्ट्स'ची उपकंपनी 'अदानी हार्बर इंटरनॅशनल FZCO' आणि अर्जेंटिनाच्या 'मेरिडियन ग्रुप' यांच्या भागिदारीला हे कंत्राट मिळाले आहे. हा प्रकल्प 'सदर्न एनर्जी S.A. (SESA)' या डेव्हलपर कंपनीद्वारे विकसित केला जात आहे. या करारांतर्गत, अदानी-मेरिडियन कन्सोर्टियम अर्जेंटिनाच्या किनारपट्टीवरील प्रकल्पाच्या ठिकाणाहून चालणाऱ्या एलएनजी वाहक जहाजांना 'एंड-टू-एंड' सागरी सेवा पुरवणार आहे..अदानी पोर्ट्ला काय काम करावं लागणार?मोठ्या गॅस जहाजांची ने-आण करण्यासाठी टगबोट ऑपरेशन्स, ऑफशोर लॉजिस्टिक्स, सप्लाय सपोर्ट आणि क्रू ट्रान्सफर सर्व्हिस यांचा समावेश आहे. या कामासाठी कंपनी ४ अत्याधुनिक टगबोटी, १ अँकर हँडलिंग टग सप्लाय व्हेसल आणि १ क्रू बोट तैनात करणार आहे. कंपनीच्या अधिकृत माहितीनुसार, या १० वर्षांच्या कंत्राटासाठी सुमारे ७० दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे ७ कोटी डॉलर्स) गुंतवणूक केली जाईल आणि सप्टेंबर २०२७ पासून या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.."आमटी भात खाऊन दिवस काढू पण छान काम कर" अंशुमनने उघड केलं हास्यजत्रा सोडण्याचं खरं कारण.भारताला काय फायदा होणार?इस्रायल आणि श्रीलंकेनंतर अदानी समूहाने थेट दक्षिण अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवले असून, २०३० पर्यंत जगातील सर्वात मोठी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी बनण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. भारताच्या दृष्टीने ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण या प्रकल्पामुळे भविष्यात भारतासाठी अर्जेंटिनातून थेट नैसर्गिक वायू आयात करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या भारताला इंधनासाठी खाडी देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.