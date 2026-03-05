Sakal Money

ETF vs Mutual Funds : शेअर बाजारातील स्मार्ट गुंतवणूक: ETF आणि Mutual Fund यातील उलगडले महत्त्वाचे अंतर

Smart Investing : म्युच्युअल फंड आणि ईटीएफ (Exchange Traded Fund) या दोन्ही साधनांद्वारे शेअर बाजारात गुंतवणूक करता येते, मात्र त्यांच्या कार्यपद्धती, खर्च, तरलता आणि गुंतवणुकीच्या अनुभवात महत्त्वाचे फरक आढळतात. त्यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांसाठी ईटीएफ की म्युच्युअल फंड हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
Investors comparing ETFs and mutual funds

Investors comparing ETFs and mutual funds

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आजच्या काळात गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांत गुंतवणुकीचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले असून पारंपरिक पर्यायांसोबत आधुनिक गुंतवणूक साधनेही लोकप्रिय झाली आहेत.

Loading content, please wait...
Mutual Fund
money
equity mutual funds
Investment
Mutual Fund Risk Management
Investment Strategies in India
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.