ETF vs Mutual Funds : शेअर बाजारातील स्मार्ट गुंतवणूक: ETF आणि Mutual Fund यातील उलगडले महत्त्वाचे अंतर

आजच्या काळात गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांत गुंतवणुकीचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले असून पारंपरिक पर्यायांसोबत आधुनिक गुंतवणूक साधनेही लोकप्रिय झाली आहेत. .त्यामध्ये विशेषतः म्युच्युअल फंड हा पर्याय मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारला जात आहे. तरुण गुंतवणूकदारांमध्येही या पर्यायाची लोकप्रियता वाढत आहे. मात्र, नवीन गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड आणि इतर गुंतवणूक साधनांमध्ये नेमका फरक काय, हा प्रश्न अनेकदा पडतो..सध्या म्युच्युअल फंडसोबत ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) हा पर्यायही चर्चेत येत आहे. दोन्ही साधनांद्वारे गुंतवणूकदारांचे पैसे शेअर बाजाराशी संबंधित मालमत्तांमध्ये गुंतवले जातात आणि त्यांचे नियमन Securities and Exchange Board of India (SEBI) कडून केले जाते. दोन्हींचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करणे हेच असले तरी त्यांच्या कार्यपद्धतीत आणि गुंतवणुकीच्या अनुभवात काही महत्त्वाचे फरक आढळतात..ईटीएफ आणि म्युच्युअल फंडमधील मूलभूत फरकईटीएफ हे शेअर्सप्रमाणेच स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असतात. त्यामुळे ते डिमॅट आणि ट्रेडिंग खात्याद्वारे बाजार सुरू असताना कोणत्याही वेळी खरेदी किंवा विक्री करता येतात. त्यांची किंमत बाजारातील व्यवहारांनुसार दिवसभर बदलत राहते..याउलट म्युच्युअल फंड थेट एक्सचेंजवर व्यवहारात येत नाहीत. गुंतवणूकदार फंड हाऊस किंवा वितरकाच्या माध्यमातून त्यामध्ये गुंतवणूक करतात. दिवसअखेर जाहीर होणाऱ्या एनएव्ही (नेट अॅसेट व्हॅल्यू)नुसार व्यवहार पूर्ण होतात. सामान्यतः दुपारी ३ वाजेपर्यंत गुंतवणूक केल्यास त्याच दिवसाचा एनएव्ही लागू होतो. त्यामुळे ईटीएफ अधिक लवचिकता देतात, तर म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत शिस्त निर्माण करतात..निष्क्रिय आणि सक्रिय गुंतवणूक धोरणबहुतेक ईटीएफ हे Nifty 50 सारख्या निर्देशांकाचा मागोवा घेतात. म्हणजे त्या निर्देशांकात असलेल्या कंपन्यांमध्ये त्याच प्रमाणात गुंतवणूक केली जाते. म्युच्युअल फंडांमध्ये मात्र फंड व्यवस्थापक गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. त्यामुळे त्यांची कामगिरी व्यवस्थापकाच्या अनुभव, विश्लेषण आणि गुंतवणूक धोरणावर अवलंबून असते. काही वेळा सक्रिय फंडांना चांगला परतावा मिळू शकतो, परंतु तो कायमस्वरूपी असेलच असे नाही..एसआयपीचा फायदाभारतात एसआयपी (सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) हा गुंतवणुकीचा अत्यंत लोकप्रिय मार्ग आहे. यात दर महिन्याला ठरावीक रक्कम गुंतवली जाते. त्यामुळे बाजाराच्या चढ-उतारांचा परिणाम कमी होतो आणि गुंतवणुकीत सातत्य राखले जाते. म्युच्युअल फंडांमध्ये एसआयपी, पद्धतशीर हस्तांतरण योजना आणि ध्येयाधारित गुंतवणूक अशा सुविधा सहज उपलब्ध असतात. ईटीएफमध्ये मात्र अशी स्वयंचलित व्यवस्था सहसा नसते..खर्चाचा परिणामईटीएफचे खर्चाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. अनेक इंडेक्स ईटीएफमध्ये खर्च ०.०५ ते ०.२ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. तर सक्रिय म्युच्युअल फंडांमध्ये हा खर्च साधारण ०.५ ते २ टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. दीर्घकालीन गुंतवणुकीमध्ये हा खर्च मोठा फरक निर्माण करू शकतो. तथापि, ईटीएफमध्ये ब्रोकरेज आणि बिड-आस्क स्प्रेडसारखे अतिरिक्त व्यवहार खर्च असू शकतात..ट्रॅकिंग एरर म्हणजे कायईटीएफ एखाद्या निर्देशांकाचा मागोवा घेत असले तरी त्यांचा परतावा निर्देशांकासारखाच असेलच असे नाही. निर्देशांक आणि ईटीएफच्या परताव्यामधील फरकाला ट्रॅकिंग एरर असे म्हणतात. हा फरक जितका कमी असेल तितके फंडचे कार्य अधिक प्रभावी मानले जाते..तरलते (Liquidity) चा परिणामईटीएफमध्ये बाजार सुरू असताना त्वरित खरेदी-विक्री करता येते. अनुभवी गुंतवणूकदारांसाठी ही सुविधा फायदेशीर ठरू शकते. परंतु भावनिक निर्णय घेण्याची शक्यता देखील वाढते. म्युच्युअल फंडांमध्ये व्यवहार दिवसअखेर पूर्ण होतात. त्यामुळे तात्काळ निर्णय घेण्याचा मोह कमी होतो आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी शिस्त राखली जाते..कर नियमइक्विटी ईटीएफ आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांसाठी कर नियम जवळपास समान आहेत. एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक ठेवल्यास अल्पकालीन भांडवली नफा कर लागू होतो, तर एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू होतो. मात्र ईटीएफमध्ये ब्रोकरेज आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT)सारखे अतिरिक्त व्यवहार खर्च असू शकतात..गुंतवणुकीतील जोखीमजोखीम मुख्यतः गुंतवणूक कोणत्या प्रकारच्या मालमत्तेत केली जाते यावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, स्मॉल-कॅप ईटीएफमध्ये जोखीम जास्त असू शकते, तर संतुलित हायब्रिड म्युच्युअल फंड तुलनेने स्थिर ठरू शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी मालमत्तेचे योग्य वाटप निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यानंतर ईटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड यापैकी योग्य पर्याय निवडावा..