Sakal Money

Premium|Alcohol and health insurance premium : आरोग्य विमा नववर्षाचे स्वागत करू या, जबाबदारीपूर्वक!

Health Insurance : आरोग्य विमा प्रीमियम आणि दाव्यांवर मद्यपान व धूम्रपानाचे गंभीर परिणाम होतात; म्हणूनच सण जबाबदारीने साजरे करणे महत्त्वाचे आहे.
Alcohol and health insurance premium

Alcohol and health insurance premium

esakal

सकाळ मनी
Updated on

दिलीप घाटे-dilipghate2@gmail.com

कोणताही सण साजरा करणे हा सर्वांनी एकत्र येऊन आनंद लुटण्याचे निमित्त असते, परंपरेचा उत्सव असतो; पण आधुनिक काळात सण म्हणजे खरेदी, पार्ट्या आणि खर्च अशी मानसिकता झालेली दिसत आहे. त्यामुळे अलीकडे सण साजरे करताना मद्य, सिगारेट, खाद्यपदार्थ आणि मनोरंजनावर वारेमाप खर्च केला जात असल्याचे दिसते. नववर्षाचे स्वागत करताना, पार्टीमध्ये मद्यपान करणे, धूम्रपान करणे याचे प्रमाण वाढत असून, अति मद्यपान व धूम्रपानाचे आरोग्यावर आणि आरोग्य विम्यावर होणारे परिणाम गंभीर आहेत. त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

ज बहुतेक लोकांकडे आरोग्य विमा आहे. परंतु, फार कमी जणांना माहिती आहे, की आपल्या जीवनशैलीतील सवयी विशेषतः मद्यपान, धूम्रपान, व्यायामाचा अभाव या गोष्टी विमा कंपन्यांच्या नजरेत ‘जोखीम घटक’ म्हणून पाहिल्या जातात. त्याचा परिणाम प्रीमियमवर आणि दावा मंजूर होण्यावरही होऊ शकतो.

Loading content, please wait...
Hospital
New year
insuance
health

Related Stories

No stories found.