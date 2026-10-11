Federal Reserve: ‘फेड’ची दरवाढ : घरगुती परिणाम

दीपाली किणीकर, चार्टर्ड अकाउंटंट-सीएअमेरिकेच्या फेडरल बँकेने गेल्या १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी व्याजदर पाव टक्क्याने वाढवून ३.७५ ते ४ टक्के केले. २०२३ नंतरची ही पहिलीच दरवाढ आहे. याआधी डिसेंबर २०२५ मध्ये ‘फेड’ने दर कमी करून ३.५० ते ३.७५ टक्क्यांवर आणले होते. ही दरवाढ अचानक झाली नाही. जुलैच्या बैठकीत दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने नऊ सदस्यांनी मत दिले, तर तीन सदस्यांनी त्याच वेळी पाव टक्का दरवाढीची मागणी केली होती. त्यामुळे बाजाराला या निर्णयाची आधीच कल्पना होती. आता रिझर्व्ह बँकेनेही पाव टक्क्याने व्याजदर वाढविला आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...ही लाट भारतापर्यंत कशी पोहोचते?अमेरिकेत व्याजदर वाढले, की तिथल्या रोख्यांवर आणि ठेवींवर जास्त परतावा मिळू लागतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या बाजारपेठांमधून पैसा काढून अमेरिकेकडे वळवतात. डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. थोडक्यात, अमेरिकेतील व्याजदरवाढीमुळे डॉलर मजबूत होतो. त्यामुळे रुपयावर दबाव येतो, आयात महाग होते आणि त्याचा परिणाम महागाई आणि गुंतवणुकीवर होतो..तुमच्या पैशांवर काय परिणाम होतो?l गृहकर्ज आणि ईएमआयः ‘फेड’च्या निर्णयामुळे तुमचा कर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) थेट दुसऱ्या दिवशी वाढत नाही. भारतातील अनेक फ्लोटिंग रेट म्हणजे किरकोळ कर्जांचे दर रेपोदराशी जोडलेले असतात. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर वाढवल्यास अशा कर्जांच्या व्याजदरावर आणि परिणामी ‘ईएमआय’ किंवा कर्जाच्या कालावधीवर परिणाम होऊ शकतो. आताही रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट पाव टक्क्याने वाढवून ५.२५ टक्के केला आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचा ‘ईएमआय’ वाढणार आहे.l बचत आणि मुदत ठेवी ः रेपो रेट जास्त असेल, तर बँका साधारणपणे मुदतठेवींवर (एफडी) चांगले व्याज देतात. आता ठेवींचे नूतनीकरण करताना एकाच वेळी सर्व रक्कम दीर्घ मुदतीत अडकवण्याऐवजी वेगवेगळ्या मुदतींमध्ये विभागणे योग्य ठरेल..l शेअर बाजार व म्युच्युअल फंड ः ‘फेड’च्या निर्णयानंतर भारतीय बाजारात मोठी घसरण झाली नाही. ‘फेड’च्या दरवाढीचा परिणाम समजून घेताना केवळ ‘फेड’चा निर्णय पाहणे पुरेसे नाही. बाजारातील अपेक्षा, देशांतर्गत खरेदी, तेलाचे दर, रुपयाचे मूल्य हेही घटक महत्त्वाचे असतात. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी एका बैठकीच्या आधारावर ‘एसआयपी’ किंवा संपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये बदल करण्याऐवजी गुंतवणुकीची उद्दिष्टे, कालावधी, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ यांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.l डेट फंड व रोखे ः रोख्यांची किंमत आणि व्याजदर यांचे नाते नेहमी उलट दिशेने असते. दीर्घ मुदतीच्या डेट फंडांच्या ‘एनएव्ही’वर अल्पकालीन परिणाम दिसू शकतो. दुसरीकडे, नव्याने गुंतवणूक करणाऱ्यांना जास्त परतावा मिळण्याची संधी निर्माण होते. रोखे मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवणाऱ्यांना ठरलेले व्याज, मुद्दल मिळतेच, त्यामुळे घाबरून विक्री करण्याची गरज नाही..l सोने ः पारंपरिक समज असा आहे, की अमेरिकेत व्याजदर वाढले, की सोने स्वस्त होते. यावेळी मात्र, तसे फारसे घडले नाही. भारतीय खरेदीदारांसाठी रुपयाचा घटकही महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने हे डॉलरमध्ये थोडे स्वस्त झाले, तरी रुपया कमजोर असल्याने ते रुपयात फारसे स्वस्त होत नाही. अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा आणि डॉलर या दोन गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. गुंतवणुकीसाठी गोल्ड ईटीएफ किंवा गोल्ड म्युच्युअल फंडांचा विचार करावा.l परदेशी शिक्षण आणि प्रवास ः परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी फी, घरभाडे, दैनंदिन खर्च आणि इतर डॉलर-आधारित खर्च रुपयाच्या दृष्टीने महाग होऊ शकतात. परदेश प्रवास करणाऱ्यांनाही हाच परिणाम जाणवू शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष खर्च विनिमय दरासोबतच बँक किंवा कार्डचे एफएक्स शुल्क, व्यवहाराचा वेळ आणि प्रवासाच्या ठिकाणच्या किमतींवरही अवलंबून असतो..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...सर्वसामान्य गुंतवणूकदारासाठी याचा अर्थ असा नाही, की प्रत्येक जागतिक घडामोडीनंतर पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल करावेत. त्याऐवजी आपल्या कर्जाची रचना, आपत्कालीन निधी, गुंतवणुकीचा कालावधी, जोखीमक्षमता आणि मालमत्ता-वाटप यांचा नियमित आढावा घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जागतिक बाजारात अस्थिरता असताना संयम महत्त्वाचा असतो. मात्र, संयमाचा अर्थ जोखीम दुर्लक्षित करणे नव्हे, तर निर्णय घेण्यापूर्वी त्यामागची आर्थिक साखळी समजून घेणे हा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.