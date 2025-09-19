Premium|Best Shares to Buy:सणासुदीत कोणते शेअर ठरतील आकर्षक?

Investment Ideas: Attractive Shares During the Festive Periodसिद्धार्थ खेमका(मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. )अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प यांचे आयातशुल्क धोरण, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारातील कल, तसेच भारतीय कंपन्यांचे तिमाही आर्थिक निकाल यांमुळे भारतीय शेअर बाजारात सतत चढ-उतार दिसून येत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असून, मूल्यांकनाबाबत सजग असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या सणासुदीच्या काळात कोणते शेअर खरेदीसाठी आकर्षक ठरतील, यावर एक प्रकाश टाकू या. .श्रीराम फायनान्स (उद्दिष्ट : रु. ७८०) : श्रीराम फायनान्सने अर्थवर्ष २६च्या पहिल्या तिमाहीसाठी २१.६ अब्ज रुपये निव्वळ नफा जाहीर केला असून, वार्षिक तत्त्वावर त्यात ९ टक्के वाढ झाली आहे. निव्वळ व्याज उत्पन्न वार्षिक तत्त्वावर १० टक्क्यांनी वाढले आहे. वार्षिक तत्त्वावर पतमूल्य १.९ टक्के आहे आणि व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता १६.६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ग्रामीण भागातून विशेषत: वापरलेली व्यापारी वाहने आणि सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग या क्षेत्रांची सुदृढ मागणी यामागे कारणीभूत आहे. अर्थवर्ष २५-२७ या काळात निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर १७ टक्क्यांपर्यंत आणि मालमत्तेवरील परतावा/शेअरवरील परतावा अनुक्रमे ३.२ टक्के व १६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा शेअर खरेदी करण्याची पुन्हा एकदा शिफारस. .Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.वा टेक वाबाग (उद्दिष्ट : रु. १९००) : अर्थवर्ष २६च्या पहिल्या तिमाहीत या कंपनीचा महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांत वार्षिक तत्त्वावर अनुक्रमे १७ टक्के, १८ टक्के व २० टक्के वाढ झाली असून, नफ्याचे प्रमाण १३ टक्के आहे. कंपनीकडे भक्कम १५८ अब्ज रुपयांच्या ऑर्डर आहेत आणि तिने चेन्नई, बांगलादेश व सौदी अरेबियातील प्रचंड क्षमतेचे नि:क्षारीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. अर्थवर्ष २५ ते २८ अखेर या काळात निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक विकासदर २३ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २८ अखेर नफ्याचे प्रमाण १३ ते १५ टक्के राहण्याची व गुंतवलेल्या भांडवलावरील परतावा २० टक्क्यांवरुन २४ टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा आहे..स्टेट बँक ऑफ इंडिया (उद्दिष्ट : रु. ९२५) : स्टेट बँकेला अर्थवर्ष २६च्या पहिल्या तिमाहीत १९१.६ अब्ज रुपये निव्वळ नफा मिळाला असून, त्यामागे भक्कम कोशागार उत्पन्न व शिस्तबद्ध खर्च नियंत्रण कारणीभूत आहेत. कर्जवितरणात वार्षिक तत्त्वावर ११.९ टक्के वाढ झाली असून, जीएनपीए १.८३ टक्के व एएनपीए ०.४७ टक्के असल्याने मालमत्ता दर्जा स्थिर आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या साह्याने राबवल्या जात असलेल्या ‘प्रोजेक्ट सरल’मुळे कार्यक्षमता व ग्राहकसेवेत सुधारणा झाली आहे. अर्थवर्ष २७ अखेर बँकेचा मालमत्तेवरील परतावा/शेअरवरील परतावा अनुक्रमे १.१ टक्के आणि १५.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..अपोलो हॉस्पिटल (उद्दिष्ट : रु. ९०१०) : अपोलो हॉस्पिटल्सने (एपीएचएस) अर्थवर्ष २६च्या पहिल्या तिमाहीत व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न व निव्वळ नफा यांत वार्षिक तत्त्वावर २६ टक्के आणि ४२ टक्के अशी भक्कम वाढ मिळवली आहे. रुग्ण नोंदणीत वार्षिक तत्त्वावर २१ टक्के वाढ झाली असून, सक्रिय वापरकर्त्यांतही ५५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे; तसेच दैनंदिन औषधांच्या ऑर्डर आणि दैनंदिन सल्ला यांतही वाढ झाली आहे. कंपनी बेड्सची संख्या वाढवून रुग्णालयांचा विस्तार करत आहे, ऑफलाइन फार्मसी जाळे विस्तारत आहे, ऑनलाइन फार्मसीचा भांडवली खर्च कमी करत आहे. अर्थवर्ष २५ ते २७ या काळात महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे १५ टक्के, २१ टक्के व २८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..विशाल मेगा मार्ट (उद्दिष्ट : रु. १६५) : विशाल मेगा मार्ट (व्हीएमएम) कंपनी भारताची सर्वांत मोठी व्हॅल्यू रीटेलर बनली आहे. जून २५ मध्ये भारतातील ४७२ शहरांत ७१७ स्टोअरचा विस्तार असलेली ही कंपनी नव्या राज्यांत आणि छोट्या शहरांत वेगाने पोहोचत नवी स्टोअर उघडत आहे. कंपनीचे एक कोटी नोंदणीकृत ग्राहक असून, विकास दर चढता आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ अखेर महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न/निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे २० टक्के, २१ टक्के व २७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. .डिक्सन टेक (उद्दिष्ट : रु. २२,३००) :डिक्सन कंपनी बाजारात आघाडीची असून, तिला व्यूहात्मक सहयोग व त्यातून मिळणारी दीर्घकालीन उलाढाल शाश्वती; तसेच बॅकवर्ड इंटिग्रेशनचे पाठबळ आहे. कंपनी दूरसंचार, आयटी हार्डवेअर व अप्लायन्सेस अशा विविध क्षेत्रांत सुरवातीपासून पदार्पण करणारी असल्याने व आवाका वाढवत असल्याने सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे. अर्थवर्ष २५ मध्ये कंपनीचा स्मार्टफोन उलाढालीत १९ टक्के वाटा अर्थवर्ष २७ मध्ये ४० टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे. काही प्रमुख ग्राहकांकडून निर्यात संधींचा फायदा घेण्याची कंपनीची योजना आहे. अर्थवर्ष २५ ते २८ काळात महसूल/व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्न यांचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर अनुक्रमे ३६ टक्के, ४१ टक्के व ४६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.एचएएल (उद्दिष्ट : रु. ५८००) : भारत सरकारने ९७ एलसीए तेजस लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या एकूण ६२,००० कोटी रुपये किंमतीच्या व्यवहाराला मंजुरी दिली असून, त्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) कंपनीशी लवकरच करार अपेक्षित आहे. तेजस विमानासाठीच्या इंजिनांचा पुरवठा जीई कंपनी वाढवत असून, एचएएल कंपनीही या विमानांचे वितरण वेगाने करण्याच्या तयारीत आहे. या बड्या ऑर्डरमुळे कंपनीची उत्पादनक्षमताही भक्कम होणार आहे. अर्थवर्ष २५-२८ काळात एचएएलचा महसूल २४ टक्के चक्रवाढ वार्षिक विकास दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. व्याज, कर, घसारा व कर्जमाफीपूर्व उत्पन्नाचे प्रमाण सुदृढ 