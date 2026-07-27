शेअर बाजार : फिएम इंडस्ट्रीज (शुक्रवारचा बंद भाव : रु. २,३३२)

भूषण ओक, शेअर बाजार विश्लेषकदुचाकी वाहनांच्या मागणीत २०२६ मध्ये सुमारे १० टक्के वाढ दिसली. विद्युत दुचाकींवरील जीएसटी कमी झाल्याने त्यांची मागणी जवळजवळ २२ टक्क्यांनी वाढली. क्विक कॉमर्स आणि इतर डिलिव्हरी व्यवसायांमुळे दुचाकी वाहनांची मागणी वाढतीच राहण्याची शक्यता आहे. फिएम इंडस्ट्रीज ही १९८९ मध्ये स्थापन झालेली आणि २००६ मध्ये शेअर बाजारात सूचीबद्ध झालेली कंपनी आहे. ही कंपनी दुचाकी वाहनांसाठी आणि काही प्रमाणात चारचाकी वाहनांसाठीही विविध प्रकारचे लायटिंग आणि आरशांचे उत्पादन करते. दुचाकी वाहनांच्या सुट्या भागांचा कंपनीच्या एकूण उत्पन्नात ९७ टक्के वाटा असून, चारचाकी वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनाचा वाटा हळूहळू वाढत आहे. एकूण उत्पन्नात एलईडी लायटिंगचा ४८ टक्के, तर पारंपरिक लायटिंगचा २८ टक्के वाटा आहे. एलईडी लायटिंगची किंमत तुलनेने जास्त असली, तरी त्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. कंपनी राज्य परिवहन मंडळांच्या बसांसाठी एलईडी-आधारित प्रवासी सूचना प्रणालीही पुरवते. तसेच, आता रेल्वेसाठीही हे काम सुरू होणार आहे. कंपनीची निर्यात दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. कंपनीच्या जपान आणि इटलीमध्ये दोन उपकंपन्या असून, हाँगकाँगमध्ये एक संयुक्त उपक्रम (जेव्ही) आहे. कंपनीचे देशात नऊ उत्पादन प्रकल्प आणि तीन संशोधन व विकास केंद्रे आहेत..तंत्रज्ञानवाहनांचे दिवे आता केवळ वायरने जोडलेले दिवे राहिले नसून, ते संपूर्ण लायटिंग प्रणालीचा भाग बनले आहेत. या प्रणालीला स्वतंत्र नियंत्रक असतो. त्यात अनेक सेन्सर असतात आणि लाइट व सेन्सर समन्वयाने कार्य करतात. यात ॲडॅप्टिव्ह बीम, हँड्स-ऑफ डिटेक्शन, ॲडॅप्टिव्ह अँटी-ग्लेअर, रोड प्रोजेक्शन, हाय बीम अशा विविध तंत्रज्ञानांचा समावेश असून, या क्षेत्रात सातत्याने संशोधन सुरू असते. कंपनी संशोधन आणि विकासावर आपल्या उत्पन्नाच्या जवळपास दोन टक्के खर्च करते..गुंतवणूक व विस्तार योजनाउत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी कंपनी सातत्याने भांडवली गुंतवणूक करत आहे. विक्री आणि नफ्यातील वाढीमुळे ऑपरेटिंग लीव्हरेजचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. येत्या दोन वर्षांत २०० कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची कंपनीची योजना आहे..व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शनपुढील आर्थिक वर्षात महसूलवाढ चांगली राहील आणि ईबीआयटीडीए मार्जिन १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक राखण्याचा व्यवस्थापनाचा प्रयत्न असेल.संभाव्य जोखीम व आव्हानेभूराजकीय अस्थिरतेमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे महागाई वाढणे, व्याजदर वाढणे आणि मालाची मागणी घटणे असे परिणाम दिसू शकतात. कंपनीसाठी ही सर्वांत मोठी जोखीम आहे. त्याचबरोबर पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि कमोडिटीच्या किमतीतील चढ-उतार हीदेखील प्रमुख आव्हाने आहेत..आर्थिक आकडेवारी (२४ जुलै २०२६)कंपनीचे बाजारमूल्य ६,१३८ कोटी रुपये आहे. विक्री आणि निव्वळ नफा गेल्या पाच वर्षांत अनुक्रमे १८ टक्के आणि ३९ टक्के चक्रवाढ दराने वाढले आहेत. आरओसीई २९.३ टक्के आणि आरओई २२.६ टक्के असे उत्तम आहेत. कंपनीची रोख आवक चांगली असून, १,७०१ कोटी रुपयांच्या ताळेबंदात २८० कोटी रुपयांची रोख शिल्लक आहे. कंपनीवर कर्ज नगण्य आहे. एकूण आर्थिक स्थिती मजबूत आहे..मूल्यांकनकंपनीचा शेअर सध्या २४.२ या पीई गुणोत्तरावर उपलब्ध आहे. पीईजी गुणोत्तर १.०९, ईव्ही/ईबीआयटीडीए गुणोत्तर १४.२४ आणि पिट्रोस्की स्कोअर ८ असे समाधानकारक आहेत.निष्कर्षनफा आणि व्यवसायवाढीचा विचार करता कंपनीचा शेअर वाजवी मूल्यांकनावर उपलब्ध आहे. गुंतवणूकदारांनी या कंपनीचा गुंतवणुकीपूर्वी सखोल अभ्यास करावा..(डिस्क्लेमर : हा लेख केवळ शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठी असून, प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.