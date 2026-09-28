अर्थवेध : ‘एफआयआय’चा पैसा कुठे जातोय?

गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय भांडवली बाजारात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा (एफआयआय) एक महत्त्वाचा बदलता पॅटर्न दिसून येत आहे. गेल्या १२ महिन्यांत ‘एफआयआय’नी दुय्यम बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली असली, तरी त्याच काळात प्राथमिक बाजारातील आयपीओ, क्यूआयपी आणि इतर नव्या इश्यूमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे ‘एफआयआ’चा पैसा भारतातून बाहेर जात आहे का? हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे..दुय्यम बाजारातील मोठी विक्रीऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या १२ महिन्यांत ‘एफआयआय’नी भारतीय दुय्यम बाजारातून निव्वळ ३.३८ लाख कोटी किमतीचे शेअर विकले. मात्र, त्याच काळात आयपीओ, क्यूआयपी आणि इतर प्राथमिक इश्यूमध्ये सुमारे ८०,००० कोटी गुंतवले..प्राथमिक बाजारात २३.६ टक्केप्राथमिक बाजारातील ८०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ३.३८ लाख कोटी रुपयांच्या दुय्यम बाजारातील विक्रीच्या तब्बल २३.६ टक्के इतकी आहे. म्हणजे प्रत्येक १०० रुपयांच्या दुय्यम बाजारातील विक्रीच्या तुलनेत सुमारे २४ रुपये प्राथमिक बाजारात पुन्हा गुंतवले गेले.‘पोर्टफोलिओ रिॲलोकेशन’या आकडेवारीतून एक महत्त्वाचा संकेत मिळतो. काही परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पूर्णपणे बाहेर पडण्याऐवजी जुन्या लिस्टेड होल्डिंग्जमधून पैसा काढून नव्या कंपन्या किंवा नव्या इश्यूमध्ये भांडवल गुंतवत आहेत. म्हणजेच प्रश्न केवळ ‘एफआयआय किती विकत आहेत?’ हा नसून, एफआयआयचा पैसा कुठे जातोय? हादेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे..ऑगस्टमध्ये प्राथमिक बाजाराचा वाटा ५१.६ टक्केऑगस्टमध्ये ‘एफआयआय’ सलग दुसऱ्या महिन्यात निव्वळ खरेदीदार राहिले आणि त्यांनी एकूण २४,४४० कोटी भारतीय इक्विटीमध्ये गुंतवले. त्यातील १२,६१० कोटी प्राथमिक बाजारात, तर ११,८३० कोटी दुय्यम बाजारात गेले. म्हणजे ऑगस्टमधील त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी जवळपास ५१.६ टक्के रक्कम प्राथमिक बाजारात गेली.ग्रोथ कॅपिटलकडे वाढता कलएक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘एफआयआय’ किंवा ‘एफपीआय’ गुंतवणूक आणि पारंपरिक प्रायव्हेट इक्विटी किंवा व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूक हे समान मार्ग नाहीत. नव्या युगातील तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्ट-अप आणि ग्रोथ-स्टेज व्यवसायांमध्ये परदेशी संस्थांना थेट सुरुवातीच्या टप्प्यावर गुंतवणूक करण्यासाठी वेगवेगळे नियामक मार्ग उपलब्ध असतात. ‘एफव्हीसीआय’ आणि ‘एआयएफ’सारख्या संरचना अशा ग्रोथ आणि रिस्क-कॅपिटल गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. ‘सेबी’च्या नोंदीनुसार सप्टेंबर २०२६ मध्ये ३०८ परदेशी व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदार आणि २,०३० नोंदणीकृत ‘एआयएफ’ होते. त्यामुळे स्टार्ट-अप किंवा न्यू-एज कंपन्यांमध्ये परदेशी पैसा येताना तो पारंपरिक ‘एफआयआय’ सेलिंग-बाइंगच्या आकडेवारीत दिसेल असे नाही..‘आयपीओ’नंतरची एंट्री?लिस्टिंगपूर्वीच्या अतिशय सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्ट-अप गुंतवणुकीपेक्षा मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी ग्रोथ-स्टेज, आयपीओ, अँकर बुक, क्यूआयपी आणि लिस्टिंगनंतरची गुंतवणूक हा अधिक महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो. यामुळे लेन्सकार्ट, मीशो यांसारख्या न्यू-एज आणि डिजिटल व्यवसायांमध्ये विदेशी संस्थात्मक सहभाग पाहताना त्याचा संदर्भ ‘स्टार्ट-अपमध्ये एफआयआयची थेट गुंतवणूक’ असा घेण्याऐवजी ‘ग्रोथ-स्टेज कंपन्यांमध्ये संस्थात्मक भांडवलाचा वाढता सहभाग’ असा घेणे अधिक अचूक ठरते.‘एफआयआय’ मालकीत मोठा बदलऑगस्ट २०१६ मध्ये भारतीय शेअर बाजारामधील ‘एफआयआय’ मालकी सुमारे २० टक्के होती. ऑगस्ट २०२६ मध्ये ती १४.२ टक्के झाली. म्हणजे १० वर्षांत ५.८ टक्क्यांनी घट झाली आहे. मात्र, त्याच वेळी प्राथमिक बाजारातील संस्थात्मक भांडवलाचा सहभाग महत्त्वाचा राहिला आहे. त्यामुळे ‘एफआयआय’ मालकीतील घट आणि भारतातील परदेशी भांडवलाचा प्रत्येक प्रकारातील सहभाग हे दोन वेगवेगळे मुद्दे म्हणून पाहणे आवश्यक आहे..गुंतवणूकदारांसाठी संदेशआजच्या बाजारात फक्त ‘एफआयआय’ विकत आहेत किंवा ‘एफआयआय’ आयपीओमध्ये पैसे टाकत आहे,’ एवढ्यावर निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. पैसा कुठून बाहेर पडतोय आणि कुठे जातोय, हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हा पैसा कोणत्या मूल्यांकनावर आणि कोणत्या व्यवसायाच्या मूलभूत ताकदीवर जात आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.