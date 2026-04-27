अर्थभान : म्युच्युअल फंडातील ‘ब्लॅक बॉक्स’

डेटा-आधारित ‘ब्लॅक बॉक्स’ अल्गोरिदममुळे मानवी भावनांचा हस्तक्षेप कमी; क्वांट फंड वेगवान, व्यावसायिक निर्णयांद्वारे दीर्घकालीन परताव्याची शक्यता वाढवतात
Quant Funds vs Traditional Funds: Which Strategy Wins in the Long Run?

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील एक संभाव्य जोखीम म्हणजे फंड मॅनेजर आणि त्याच्या टीमने घेतलेल्या भावनिक निर्णयांचे परिणाम. काही वेळा शेअर बाजार तत्कालिक कारणांमुळे कोसळतो किंवा वेगाने वर जातो. अशा वेळी भावनेच्या आहारी जाऊन गुंतवणूक विकण्याचे किंवा खरेदी करण्याचे निर्णय घेतले जातात का, असा प्रश्न गुंतवणूकदारांच्या मनात येऊ शकतो. खरं तर, अशा भावनांना म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत अजिबात जागा नसावी. मात्र, तरीदेखील भावनांच्या पलीकडे जाऊन केवळ आकडेवारीच्या आधारावर गुंतवणुकीचे निर्णय घेणारी एखादी यंत्रणा असेल, तर ती अधिक चांगली ठरेल, असे काही गुंतवणूकदारांना वाटते. अशा गुंतवणूकदारांसाठी ‘ब्लॅक बॉक्स’ ही म्युच्युअल फंडातील एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे.

Related Stories

No stories found.