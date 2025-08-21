Premium|Ganesh Festival : ‘अर्थ’पूर्ण गणेशोत्सव

डॉ. वीरेंद्र ताटके tatakevv@yahoo.comगणेशोत्सव महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांमध्ये अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो. बुद्धीच्या देवतेच्या या उत्सवात वेगवेगळे संदेश देणारे देखावे आणि उपक्रमही ठिकठिकाणी राबवले जातात. आर्थिक विषयांच्या अनुषंगाने जागरूकता निर्माण करणारा गणेशोत्सव कसा असू शकतो, याची झलक दर्शविणारा विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षकांमधील हा संवाद....अनिकेत : गणपतीबाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया!शिक्षक : मोरया मोरया! ये अनिकेत... आणि हे दोघे जण कोण आहेत तुझ्यासोबत? त्यांचे चेहरे पाहिल्यासारखे वाटत आहेत.अनिकेत : सर, हे माझे मित्र आहेत आणि गेल्या वर्षी तुम्ही आमच्या गणेश मंडळात आला होतात, तेव्हा हे दोघे माझ्यासोबत होते.शिक्षक : अरे हो... आता आठवलं... कसे आहात तुम्ही?पहिला मित्र : सर, आम्ही मजेत आहोत. गेल्या वर्षी तुम्ही आम्हाला गणपतीच्या मूर्तीची वेगळ्या प्रकारे ओळख करून दिली होती आणि त्यातून गुंतवणुकीचे धडे दिले होते.शिक्षक : अरे वा! चांगलं लक्षात आहे की तुझ्या. मला सांग, काय आठवतंय तुला?.अनिकेत : सर, तुम्ही सांगितलं होतं, की श्री गणेशाच्या मूर्तीचं डोकं आकाराने थोडं मोठं असतं. ते बुद्धीचं प्रतीक मानलं जातं. आपल्या डोक्याचा योग्य वापर करून कोणत्याही गोष्टीचा सखोल विचार करावा आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा हे बाप्पा आपल्याला यातून शिकवतात, असं तुम्ही सांगितलं होतं. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपण आपल्या बुद्धीचा योग्य वापर करणं आवश्यक आहे, हे आपण यातून शिकलं पाहिजे.शिक्षक : फारच छान! अजून काही कुणाला आठवतंय का?.दुसरा मित्र : हो सर! तुम्ही सांगितलं होतं, की गणपतीबाप्पांचे कान आकाराने खूप मोठे असतात. यातून श्री गणेश आपल्याला संदेश देतात, की आजूबाजूला घडणाऱ्या सर्व गोष्टी बारकाईने ऐका आणि मगच अंतिम निर्णय घ्या. फक्त एकांगी विचार ऐकून एखादा निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका आपल्याला बसू शकतो. गुंतवणूक करतानासुद्धा एखाद्या गोष्टीचा टोकाचा आणि अतिरेकी विचार न करता, भावनाविवश न होता, विवेकी, सारासार बुद्धीचा दृष्टिकोन ठेवल्यास आपली प्रगती होण्यासाठी त्याची मदत होते.पहिला मित्र : सर, तुम्ही हेसुद्धा सांगितलं होतं, की गणपतीबाप्पांच्या चेहऱ्यावर कायम प्रसन्नता आणि शांत भाव असतात आणि मुद्रादेखील निवांत असते. यशस्वी गुंतवणूकदाराकडेसुद्धा हे गुण असणं आवश्यक असतं. आर्थिक जगात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे मन विचलित होऊ न देता आपण कायम प्रसन्न मनाने लक्ष्याच्या दिशेने वाटचाल करायला पाहिजे. गुंतवणुकीत यशस्वी होण्यासाठी मनाची शांतता आणि प्रसन्नता खूप आवश्यक असते. निराश मनाने आणि नकारात्मक भावनेने केलेली गुंतवणूक अयशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते हे आपण सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवं..शिक्षक : क्या बात है! तुम्ही सर्वांनी तर मला आश्चर्याचा धक्काच दिला आहे. बरं, मला आता सांगा, की आज तुम्ही काय काम काढलं आहे माझ्याकडे?अनिकेत : सर, तुम्ही गेल्या वर्षी सांगितलं होतं, की आपल्या आजूबाजूला असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांच्या व्यवसायाला मदत होईल असं नियोजन गणेश मंडळांनी करायला हवं. त्या दृष्टिकोनातून या वर्षी आम्ही काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी या वर्षीच्या उत्सवात करायचं आम्ही ठरवत आहे. त्याविषयी आम्ही तुमचा सल्ला घ्यायला आलो आहोत.शिक्षक : फारच चांगली कल्पना आहे तुमची! मला सांगा, काय ठरवलं आहे तुम्ही?.पहिला मित्र : सर, आम्ही ठरवलं आहे, की या वर्षीपासून जवळच्या कुंभारवाड्यातून कुंभारदादांकडून शाडूच्या मातीची गणपतीची मूर्ती करून घ्यायची.शिक्षक : एक नंबर आयडिया आहे तुमची. यामुळे त्या कुंभारदादांना मदत होईलच; शिवाय शाडूच्या मातीची मूर्ती केल्याने विसर्जनानंतर पाण्याचं प्रदूषणसुद्धा कमी होईल.अनिकेत : सर, आम्ही आणखी एक उपक्रम हाती घ्यायचं ठरवत आहोत. तो म्हणजे चिनी बनावटीच्या लाइटच्या माळांच्या ऐवजी आम्ही स्थानिक व्यक्तीकडून लाइटच्या माळा करून घ्यायचं ठरवलं आहे.शिक्षक : असं करण्यामागचं लॉजिक काय आहे?.अनिकेत : एक तर यामुळे स्थानिक व्यक्तीला व्यवसाय मिळेल. शिवाय चिनी बनावटीच्या माळा एका वर्षातच खराब होतात. स्थानिक व्यक्तीने केलेल्या माळा अनेक वर्षं टिकतील. शिवाय काही बिघाड झाला तर त्याच्याकडून लगेच दुरुस्त करून घेता येतील. यामुळे आमच्या मंडळाचे पैसे वाचतील.शिक्षक : वा! तुम्ही सर्वांनी खूपच खोलात जाऊन विचार केलेला दिसतो आहे.अनिकेत : हो सर, आणखी एक बदल म्हणजे मंडळाच्या शेजारीच राहणाऱ्या एका गरीब मावशींना आम्ही गणेशोत्सवातील सर्व दिवस खिरापतीची आणि मूर्तीसाठी फुलांची व हाराची ऑर्डर देणार आहोत. यामुळे त्यांना आर्थिक मदत होईल. शिवाय घरगुती पद्धतीने केलेल्या खिरापतीचा सर्वांना आस्वाद घेता येईल.शिक्षक : कमाल आहे तुम्हा मुलांची. किती विचार केला आहे तुम्ही!.पहिला मित्र : थँक्स सर! आम्ही आणखी एक गोष्ट करायची ठरवली आहे. गणपती उत्सवात दहा दिवस सकाळ-संध्याकाळ आरती, पूजा आणि इतर धार्मिक विधी करणाऱ्या गुरुजींना आम्ही जी दक्षिणा देणार आहोत, ती रोख स्वरूपात न देता त्यांच्या बँक खात्यात जमा करून त्यातून त्यांना त्या रकमेची मुदत ठेव पावती करून देणार आहोत. अर्थात त्यांची पूर्वपरवानगी घेऊनच!शिक्षक : हे तर खूपच चांगलं होईल. रोख रक्कम दिली, तर खर्च होऊन जाते. त्याऐवजी मुदत ठेव केली, तर ती रक्कम सुरक्षित राहते आणि त्यावर व्याजसुद्धा मिळतं.दुसरा मित्र : सर, कसं वाटलं तुम्हाला आमचं प्लॅनिंग? आणि हो, काही सजेशन असेल तर प्लीज सांगा..शिक्षक : सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन. तुमचे सर्वच प्लॅन अगदी सुंदर आहेत. यातून अर्थ-जागरूकता नक्कीच होईल. मला वाटतं, या जोडीला तुम्ही आणखी काही उपक्रम करू शकता. जसं की, गणरायाच्या मंडपात तुम्ही आर्थिक जागरूकतेची आणि बचतीची घोषवाक्यं लावावीत, जेणेकरून पूरक वातावरण तयार होईल. शिवाय तुम्ही हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहितीसुद्धा मंडपात मोठ्या बोर्डवर अवश्य लिहून घ्या. शक्य असल्यास आर्थिक जागरूकतेची छोटीछोटी हलकीफुलकी भाषणं वेगवेगळ्या दिवशी तुम्ही आयोजित करा.अनिकेत : सर, खूप खूप धन्यवाद. हे सर्व उपक्रम आम्ही नक्कीच करू. यामुळे आमचा गणेशोत्सव नक्कीच अर्थपूर्ण होईल.शिक्षक (हसत) : नक्कीच अर्थपूर्ण होईल. तुमच्या मंडळाचं या वर्षीचं घोषवाक्यच 'अर्थपूर्ण गणेशोत्सव' असं ठेवा.अनिकेत आणि त्याचे मित्र (एकसुरात) : नक्की सर!(लेखक गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक आहेत.) 