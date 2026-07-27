अर्थबोध : ‘फायर’ एक सत्यकथा

डॉ. वीरेंद्र ताटके, गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासकथंडीचा कडाका वाढला, की ब्रिटनच्या अनेक भागांतील बहुतांश घरांमध्ये हिटर सुरू होतात. पण ॲलन आणि केटी डोनेगन यांच्या घरी मात्र वेगळंच चित्र असायचं. हिटर सुरू करण्याऐवजी ते अंगावर कपड्यांचे अनेक थर चढवायचे, गरम पाण्याच्या पिशव्या वापरायचे आणि विजेचा प्रत्येक युनिट जपून खर्च करायचे, जेणेकरून हिटरवर होणारा खर्च वाचेल. अनेकांना त्यांचा हा काटकसरीचा स्वभाव वेडेपणाच वाटायचा; पण ॲलन आणि केटी यांच्यासाठी हा केवळ खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न नव्हता; ती त्यांच्या आयुष्याची मोठी रणनीती होती. त्यांचं एकच उद्दिष्ट होतं-‘फायर’ (FIRE – Financial Independence, Retire Early) अर्थात आर्थिक स्वातंत्र्याच्या मदतीने लवकर निवृत्ती. आयुष्यात ठरावीक वयानंतर आर्थिकदृष्ट्या इतके सक्षम व्हावं, की नोकरीवर फारसं अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही आणि पारंपरिक निवृत्तीच्या वयाची वाट न पाहता स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगता येईल, अशी संकल्पना ‘फायर’ सांगते..या उद्दिष्टासाठी ॲलन आणि केटी या दोघांनी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अनेक छोटे-छोटे बदल केले. अनेक वर्षे त्यांनी बाहेरचं जेवण जवळजवळ बंद केलं. त्या काळात ते रोज ऑफिसला घरून डबा घेऊन जायचे. या एका सवयीमुळे त्यांनी दहा वर्षांत तब्बल ४० हजार पाउंड वाचवले. विजेचं बिल कमी करण्यासाठी मोबाइल चार्जिंगही ते शक्य असेल तेव्हा घराबाहेर करायचे. सुपरमार्केटमध्ये लोकांनी टाकून दिलेली सवलतीची कूपन्स शोधून त्यांचा वापर करायचे. काहीजणांच्या मते हा शुद्ध वेडेपणा होता; पण त्या दोघांच्या मते, हा वेडेपणा नसून, आर्थिक स्वातंत्र्याकडे नेणारा प्रत्येक छोटा निर्णय होता. त्यावेळी ॲलन लँडस्केप गार्डनर म्हणून काम करत होते, तर केटी एका फायनान्स कंपनीत रिस्क ॲनालिस्ट होत्या. दोघांचं वार्षिक उत्पन्न चांगलं होतं. मात्र, त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी कमाईपेक्षा बचत आणि गुंतवणुकीला प्राधान्य दिलं. खर्च कमी करून त्यांनी शक्य तितकी रक्कम सातत्याने गुंतवली..केटी म्हणतात, ‘‘आम्ही वाचवलेला आणि गुंतवलेला प्रत्येक पाउंड आम्हाला आमच्या स्वप्नातील आयुष्याच्या आणखी जवळ घेऊन जात होता.’’ वर्षांनुवर्षांच्या शिस्तबद्ध बचत आणि गुंतवणुकीनंतर त्यांनी एक धाडसी निर्णय घेतला, नोकरी सोडण्याचा. ॲलन तेव्हा अवघे ४० वर्षांचे, तर केटी अवघ्या ३५ वर्षांच्या होत्या. आज हे दाम्पत्य जगभर लोकप्रिय होत असलेल्या ‘फायर’ चळवळीचं एक प्रेरणादायी उदाहरण मानलं जातं..सत्यकथेचा बोध१ आर्थिक स्वातंत्र्य ही केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी नाही. योग्य नियोजन, खर्चावर नियंत्रण, सातत्यपूर्ण बचत आणि संयमी गुंतवणूक यांच्या जोरावर कोणतीही व्यक्ती पारंपरिक निवृत्तीची वाट न पाहता स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगण्याचं स्वप्न साकार करू शकते.२ ज्याप्रमाणे ॲलन आणि केटी यांनी आपल्या दैनंदिन जीवनातील छोट्या-छोट्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवलं, अनावश्यक खर्च टाळला आणि बचत केलेला प्रत्येक पैसा भविष्यासाठी गुंतवला, त्याचप्रमाणे आपणही ‘फायर’चा विचार करू शकतो.३ ‘फायर’ ही केवळ लवकर निवृत्तीची संकल्पना नसून, पैशावर नियंत्रण मिळवून आयुष्याला स्वतःच्या आवडीनुसार दिशा देण्याची जीवनशैली आहे. या विचारसरणीत काम पूर्णपणे सोडणं हा एकमेव उद्देश नसतो. उलट आर्थिक बंधनांपासून मुक्त होऊन आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात काम करण्याचं, कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालवण्याचं किंवा सामाजिक कार्यात योगदान देण्याचं स्वातंत्र्य मिळवणं हेच त्यामागचं खरं उद्दिष्ट असतं.४ उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच खर्चावर नियंत्रण ठेवणं, कर्ज टाळणं आणि चक्रवाढीच्या शक्तीचा योग्य उपयोग करणं या तत्त्वांमुळे दीर्घकाळात मोठी संपत्ती निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.