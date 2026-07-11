Premium|Income Tax Return : निवृत्तीनंतर पहिले आयटीआर भरताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?

दीपाली किणीकर - kinikardeepali@gmail.comनिवृत्तीनंतर आयुष्य शांत आणि निर्धास्त होईल, असा अनेकांचा समज असतो. मात्र, वास्तव थोडे वेगळे असते. पगार थांबल्यानंतरही कराची जबाबदारी संपत नाही; उलट नव्या उत्पन्नस्रोतांमुळे ती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. म्हणूनच निवृत्तीनंतरचे पहिले प्राप्तिकर विवरणपत्र अर्थात इन्कम टॅक्स रिटर्न हे अनेकांसाठी गोंधळाचे ठरते आणि योग्य माहिती नसल्यास ते महागातही पडू शकते. त्यावर टाकलेला हा प्रकाशझोत...वानिवृत्तीचा निरोप समारंभ नुकताच पार पडला होता. ३५ वर्षे नोकरी केलेल्या देसाईसाहेबांच्या चेहऱ्यावर समाधान होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांनी निवांत चहा घेतला. पेन्शन सुरू होणार होती, ग्रॅच्युइटी खात्यात जमा झाली होती आणि आता आयुष्य शांततेत जाईल, असे त्यांना वाटत होते; पण काही महिन्यांतच बँकेकडून व्याजातून ‘टीडीएस’ कापल्याचा संदेश आला, म्युच्युअल फंडातून काढलेल्या रकमेवर झालेला कराचा परिणाम समजला आणि नंतर प्राप्तिकर विवरणपत्राबाबत (इन्कम टॅक्स रिटर्न) विचारणा झाली. तेव्हा त्यांना जाणवले, की नोकरी संपली म्हणजे कर जबाबदाऱ्या (टॅक्स लायबिलिटी) संपल्या, असे समजणे चुकीचे आहे. अनेक निवृत्त व्यक्तींना वाटते, की निवृत्तीनंतर प्राप्तिकराबाबतचे व्यवहार आपोआप सोपे होतात. निवृत्तीनंतर प्राप्तिकराची जबाबदारी आणि गुंतागुंत कमी होईल, असा समज असतो. परंतु, हा मोठा गैरसमज आहे. खरे तर निवृत्तीनंतरचे पहिले वर्ष हेच टॅक्ससंबंधी सर्वांत गोंधळाचे असते, कारण बदललेल्या उत्पन्नाबाबत आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नसते. याच काळात पगाराचे उत्पन्न थांबते आणि पेन्शन, बँक ठेवींवरील व्याज, भाडे, म्युच्युअल फंड, शेअर, सल्लागार मानधन, परदेशी गुंतवणूक अशा विविध स्रोतांमधून उत्पन्न सुरू होते. त्यामुळे पहिल्याच वर्षी अनेकांकडून नकळत चुका होतात. तुम्ही लवकरच निवृत्त होणार असाल, तर सावधान! निवृत्तीनंतरचा पहिला टप्पा आनंदाचा असला, तरी प्राप्तिकराच्या बाबतीत तो थोडा गोंधळात टाकणारा असू शकतो. काही छोट्या चुका प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस येण्यास कारणीभूत ठरू शकतात..काही सामान्य चुका...१) निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर कर ः अनेकांना वाटते, की निवृत्तीनंतर मिळणारे सर्व पैसे (उदा. पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी) पूर्णपणे करमुक्त असतात. परंतु, हा गैरसमज आहे. वास्तवात, निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या काही रकमेवर तुम्हाला कर भरावा लागू शकतो.ग्रॅच्युइटी : खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण रक्कम करमुक्त नसते. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर कर लागू शकतो.‘ईपीएफ’वरील व्याज : नोकरी संपल्यानंतर जमा होणाऱ्या व्याजावर कर लागू शकतो.नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) : निवृत्त झाल्यानंतर ‘एनपीएस’ खात्यातील एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम काढता येते, ती करमुक्त असते; उर्वरित ४० टक्के रकमेतून मिळणारी पेन्शन (Annuity) करपात्र असते. ती तुमच्या उत्पन्नाचा भाग मानली जाते, त्यामुळे तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार त्यावर कर लागतो.२) पैसे काढताना होणाऱ्या कराच्या चुका : गुंतवणुकीतून पैसे काढताना घाई टाळा. पहिल्याच वर्षी मोठी रक्कम काढल्यास उच्च करश्रेणीत जाऊ शकता.नियोजन महत्त्वाचे : निवृत्त व्यक्तींनी प्रत्येक गुंतवणुकीचा स्वतंत्रपणे आढावा घ्यावा आणि गुंतवणुकीचे कर, जोखीम आणि तरलता लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने पैसे काढा.‘एसडब्लूपी’ वापरा : म्युच्युअल फंडातून नियमित उत्पन्नासाठी सिस्टीमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन (एसडब्लूपी) उपयुक्त ठरतो.नियमित उत्पन्नाची गरज आणि कराची बचत यामध्ये समतोल राखण्यासाठी आर्थिक सल्लागार किंवा करतज्ज्ञांचा सल्ला घेणेही उपयुक्त ठरते.म्युच्युअल फंड आणि व्याजावरील कर :ग्रोथ पर्यायात पैसे काढेपर्यंत कर लागत नाही.डिव्हिडंड पर्यायात दरवर्षी कर लागू होतो.व्याजावरील ‘टीडीएस’ : बँका ठेवींवरील व्याजातून दरवर्षी ‘टीडीएस’ करतात, रक्कम काढली नसली तरी..३) फॉर्म १२१ भरायला विसरू नका : तुमचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर फॉर्म १२१ भरल्याने बँक ‘टीडीएस’ कापत नाही. हा फॉर्म (एप्रिलमध्ये) बँकेत किंवा ऑनलाइन सादर करा.४) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलती : वय ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला काही विशेष करसवलती मिळतात, ज्यांचा वापर करणे फायदेशीर ठरते. या दोन्ही सवलती जुन्या कर प्रणालीत लागू आहेत.कलम ८० डी : आरोग्य विम्यावर ५०,००० रुपयांपर्यंत वजावटकलम ८० टीटीबी : व्याज उत्पन्नावर ५०,००० रुपयांपर्यंत सूटज्येष्ठ नागरिकांना व्यवसाय नसल्यास आगाऊ कर (ॲडव्हान्स टॅक्स) भरावा लागत नाही.५) पेन्शनवरील स्टँडर्ड डिडक्शनःनवी करप्रणाली : रु. ७५,०००जुनी करप्रणाली : रु. ५०,०००फॅमिली पद्धत : रु. २५,००० किंवा एकतृतीयांश (जे कमी असेल ते)६) प्राप्तिकर विवरणपत्र न भरण्याची चूक : ‘टीडीएस’ झाला असल्यास परतावा (रिफंड) मिळविण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरणे आवश्यक आहे, उत्पन्न करकक्षेत येत नसले तरीही; तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकूण वार्षिक उत्पन्न सवलतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर करविवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे.करमुक्त मर्यादा (करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७) : तुमच्या वयानुसार आणि निवडलेल्या कर प्रणालीनुसार प्राप्तिकरात मिळणारी मूलभूत सूट पुढीलप्रमाणे आहे.जुनी प्रणाली :वय ६० ते ७९ वर्षे : रु. ३,००,००० पर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.वय ८० पेक्षा अधिक वर्षे : रु. ५,००,००० पर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.नवी प्रणाली :रु. ४,००,००० मूलभूत सूट मर्यादा लागू आहे.उशिरा विवरणपत्र भरल्यास दंड आकारला जातो. पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास, ५००० रुपये आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्यास १००० रुपये दंड आकारला जातो. विवरणपत्र उशिरा भरल्यास फक्त दंडच नाही, तर व्याज आणि पुढील अडचणींचाही सामना करावा लागू शकतो..७) ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी सवलत (कलम १९४ पी): पुढील अटी पूर्ण असल्यास विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही.वय ७५ वर्षे किंवा अधिकउत्पन्न फक्त पेन्शन आणि त्याच बँकेतील व्याजसर्व व्यवहार एकाच बँकेतबँकेत डिक्लरेशन सादर केलेले असल्यास८) सर्व उत्पन्न जाहीर करणे आवश्यक आहे ः निवृत्तीनंतर नियमित पगार मिळणे बंद झाले, तरी इतर अनेक मार्गांनी पैसे येत असतात. अनेकदा आपण हे छोटे उत्पन्न आहे, असे समजून ते विवरणपत्रात दाखवायला विसरतो; पण ही चूक महागात पडू शकते.फ्री-लान्स/कन्सल्टन्सीचे उत्पन्नबँक ठेवींवरील व्याज आणि घरभाडेपरदेशी बँक खाती (शून्य शिल्लक असली तरी)अशा प्रकारे मिळणारे सर्व उत्पन्न दाखविणे गरजेचे आहे.एकूणच, निवृत्ती म्हणजे नोकरीचा शेवट असला तरी ती आर्थिक जबाबदाऱ्यांची नवी सुरुवात आहे. पहिल्याच वर्षी योग्य कर-नियोजन केल्यास पुढील आयुष्य अधिक निर्धास्त आणि सुखकर होऊ शकते. थोडी जागरूकता, वेळेवर कृती आणि योग्य सल्ला हेच निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्याचे, शांततेचे खरे सूत्र आहे.(लेखिका चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ९३०७९७७३६२).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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