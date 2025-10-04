Premium|Fixed deposit : मुदत ठेव ठेवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या?

विनायक ढवळेvddhavale@yahoo.comमुदत ठेव हा जोखीम नसलेला गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून प्रसिद्ध आहे; मात्र एकदम मोठी रक्कम हातात आली, तर ती सगळी रक्कम एकाच मुदत ठेवीत गुंतवणं योग्य ठरतं का?... मुदत ठेव ठेवताना नेमका काय आणि कसा विचार करणं फायद्याचं ठरतं, याविषयीचा हा माहितीपूर्ण संवाद...‘‘प्रतापराव, थोडा वेळ आहे का? माझ्या एका मित्राला जरा माहिती हवीय. तुमचीच भेट हवी आहे.’’ धनंजयरावांनी विचारले.‘‘काका, तुम्हाला मी नाही म्हणू शकत नाही. तुम्ही मित्राला घेऊन येऊ शकता.’’ प्रतापरावांनी मोकळ्या मनाने होकार दिला आणि तिकडे धनंजयकाकांच्या मित्राला खूप आनंद झाला. थोड्याच वेळात दोघेही प्रतापरावांच्या घरी पोहोचले. ‘‘प्रतापराव, हे माझे मित्र धनाजीराव. हे मागच्याच महिन्यात सेवानिवृत्त झाले. यांना बऱ्यापैकी रक्कम मिळाली आहे. त्यांना ही रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवायची आहे. ती ठेवण्यापूर्वी तुमचा बहुमूल्य सल्ला त्यांना हवाय. आता पुढचं तेच तुमच्याशी बोलतील.’’ ‘‘बोला धनाजीराव...’’ ‘‘प्रतापराव, मला निवृत्तीनंतर जी रक्कम मिळाली आहे, त्या रकमेची एकच मुदत ठेव करून बँकेत दीर्घ मुदतीसाठी ठेवायची असा विचार आहे. बाकी काही नाही.’’.‘‘धनाजीराव, तुम्हाला देणी वगैरे काही आहेत?’’ ‘‘अजिबात नाहीत. एक पैशाचंसुद्धा कर्ज नाही!’’ ‘‘तुम्ही सर्व रक्कम एकाच मुदत ठेवीत आणि दीर्घ मुदतीसाठी का ठेवू इच्छिता?’’‘‘अहो, एकदा सर्व रक्कम गुंतवून टाकली की परत-परत बँकेत जायला नको आणि सध्या व्याजाचा दरही चांगला आहे म्हणून विचार केला, एवढंच.’’ .Premium|Inflation India: जग अस्थिर पण भारत खंबीर, रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर असं का म्हणाले?.‘‘धनाजीराव, तुम्ही म्हणता सध्या व्याजाचा दर सध्या चांगला आहे. अगदी बरोबर आहे; पण भविष्यात तो अजून वाढणार नाही याची खात्री देता येत नाही. तुम्ही सगळे पैसे आजच दीर्घकाळासाठी गुंतवलेत आणि भविष्यात व्याजाचे दर वाढले तर त्याचा फायदा तुम्ही घेऊ शकणार नाही. याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत तुम्हाला पैशांची गरज लागली, तर तुम्हाला मुदत ठेव मोडून पैसे घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. असं करताना गुंतवलेल्या सर्व रकमेवरच्या व्याजाचं नुकसान होऊ शकतं.’’‘‘प्रतापराव, अगदी बरोबर सांगता आहात. ही गोष्ट माझ्या लक्षातच आली नाही...’’ धनाजीराव म्हणाले.‘‘याखेरीज एकाच रकमेची दीर्घकाळासाठीची मुदत ठेव करण्याऐवजी वेगवेगळ्या मुदतीच्या पाच-सहा मुदत ठेवी ठेवणं हे जास्त फायद्याचं ठरतं...’’ प्रतापरावांनी सांगितलं..‘‘ते कसं काय?’’ ‘‘पहिली गोष्ट म्हणजे, गरजेच्या वेळी, अगदी जरूर भासल्यास ती मुदत ठेव मोडून आपण पैसे घेऊ शकतो. भविष्यात व्याजाचे दर वाढल्यास ज्या मुदत ठेवीची मुदत संपली आहे, तिचं नूतनीकरण करून वाढीव व्याजदराचा फायदा घेता येऊ शकतो. या पाच-सहा मुदत ठेवींपैकी गरजेनुसार एक वा दोन मुदत ठेवी आवर्ती मुदत ठेव योजनेअंतर्गत ठेवून मुद्दल आणि व्याज असे दोन्ही मुदत संपल्यावर तुम्ही घेऊ शकता. भविष्यातील चलनवाढीचा दर विचारात घेता सध्याच्या उत्पन्नात भविष्यातील खर्च झेपू शकेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे मुदत ठेवीवरील व्याज न घेतल्याने, ती एक प्रकारची भविष्यासाठीची बचतच म्हणता येईल. याच्या बरोबरीने महिन्याच्या खर्चासाठी म्हणून काही रकमेची मुदत ठेव मासिक व्याज मिळणाऱ्या योजनेत ठेवावी हे उत्तम.’’ .Premium| H-1B Visa fee hike: अमेरिकेत व्हिसा शुल्क वाढले; भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात. पर्याय म्हणून कॅनडा-यूकेकडे वाढता ओढा.‘‘प्रतापराव, तुम्ही सांगितलेले मुद्दे माझ्या लक्षातच आले नव्हते. बरं झालं मी तुमच्याकडे आलो. आता मला मुदत ठेवींविषयी आणखी काही माहिती असल्यास सांगितली तर बरं होईल...’’ धनाजीराव म्हणाले.‘‘मुदत ठेवींचा सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तुम्ही ठेवलेली मुदत ठेव तुम्हाला कधीही परत मिळू शकते. उदाहरण द्यायचं झालं, तर आज तुम्ही बँकेत पाच वर्षांसाठी म्हणून मुदत ठेव ठेवली आणि समजा एक-दोन महिन्यांतच तुम्हाला सर्व पैशांची गरज लागली तर बँक सर्व रक्कम ताबडतोब परत करते.’’‘‘पण माझी गरज काही काळापुरतीच आहे आणि मला मुदत ठेव म्हणून ठेवलेल्या रकमेपैकी काही ठरावीक रकमेचीच गरज आहे, जी मी परत करू शकेन, तर मी काय करावं?’’‘‘अशा परिस्थितीत बँक तुम्हाला तुमच्या मुदत ठेवींवर कर्ज देते. ते मूळ मुदत ठेवीची रक्कम अधिक जमा झालेले व्याज याच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत असू शकतं. काही बँका मूळ ठेवीच्या ९० टक्क्यांपर्यंतही कर्ज काही अटींवर देतात. ही बाब प्रत्येक बँकेचे नियम आणि अटींवर अवलंबून असते. या कर्जावर बँका व्याज आकारतात. त्याचा दर बँकेच्या नियमानुसार मुदत ठेवीवरील व्याजापेक्षा एक-दोन टक्के जास्त असतो. तुम्ही ठेवीची मुदत संपण्यापूर्वी त्यावरील कर्जाची रक्कम व्याजासह भरण्यास असमर्थ ठरलात, तर ठेवीच्या रकमेतून कर्जाची रक्कम वळती करून बँक तुमची राहिलेली रक्कम तुम्हाला देते.’’‘‘प्रतापराव, खरंच सांगतो, मला या सर्व गोष्टींची कल्पनाच नव्हती. मी असं ऐकलंय, की काही कंपन्या बँकेतील मुदत ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा जास्त दराने ठेवी स्वीकारतात...’’ धनाजीराव म्हणाले.‘‘हे काही प्रमाणात खरं आहे; मात्र सर्वच कंपन्या ठेवीवर बँकेपेक्षा जास्त दराने व्याज देत नाहीत. बँक ठेवींचा सर्वांत महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मुदत ठेव कधीही म्हणजे मुदतीपूर्वीही परत मिळू शकते. अशी सोय कंपनी ठेवीवर उपलब्ध नाही. बँकेतील ठेवी तरल असतात. बँकेतील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण आहे. असं कवच कंपनी ठेवींना नसतं. या बाबतीत त्या असुरक्षित म्हणता येतील.’’.‘‘या व्यतिरिक्त बँकेत ठेवी ठेवताना काय खबरदारी घ्यावी, हेसुद्धा सांगा ना!’’‘‘मुदत ठेव शक्यतो पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावानेच ठेवावी. याबरोबरच प्रत्येक मुदत ठेवीसाठी नामनिर्देशन (नॉमिनेशन) न विसरता करावं, म्हणजे भविष्यात काही आकस्मिक प्रसंग उद्भवल्यास ठेवीचे पैसे मिळण्यास अडचण होत नाही. आपण मुदत ठेव ठेवताना तिची मुदत संपल्यानंतर काय करावं याच्या सूचना बँकेला स्पष्टपणे देणं गरजेचं आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सूचना असू शकतात. उदा. मुदत संपल्यावर ठेवीचे पैसे ठेवीदारांच्या बचत खात्यात जमा करावेत किंवा ठेवीची मुदत पुढे एक वर्षासाठी वाढवावी. ठेवीची मुदत एक वर्षासाठी वाढवण्याची सूचना देण्यात फायदा असा, की मुदतीनंतर ग्राहकाला बँकेत जाऊन परत सूचना देण्याची गरज नसते. याबरोबरच तोटा असा, की एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीसाठी व्याजाचा दर जास्त असेल, तर नुकसान होऊ शकतं किंवा ठेव मोडून परत जास्त मुदतीसाठी ठेवावी लागते; पण यामध्ये थोडीशी अनिश्चितता असते, हे मात्र खरं आहे.’’.Premium| ₹5 Lakh Emergency Fund: आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ₹५ लाखांचा इमर्जन्सी फंड कसा तयार कराल?.‘‘मी आता मुदत ठेव ठेवताना ती कुठल्या बँकेत ठेवावी? काही सहकारी बँका सरकारी बँकेपेक्षा एक-दीड टक्का जास्त व्याज देतात, असं मी वाचलं आहे.’’‘‘धनाजीराव, मुदत ठेवीच्या बाबतीत आपल्या भांडवलाची सुरक्षितता सर्वांत महत्त्वाची. त्याबाबत कोणताही धोका पत्करू नये. थोड्या जास्त व्याजाच्या आमिषाने सर्व भांडवल पणाला लावू नये. असा विचार करता सरकारी बँकेत मुदत ठेव ठेवणं सर्वांत उत्तम. बँकेची मालकी सरकारकडे असल्याने कुठलाही धोका संभवत नाही.‘‘या बँक ठेवीवरील व्याजावर प्राप्तिकर द्यावा लागतो का?’’‘‘सर्व बँक ठेवींवरील व्याज प्राप्तिकराच्या कक्षेत येतं. तुमच्या एकूण व्याजावरील उत्पन्नाप्रमाणे तुम्हाला प्राप्तिकर द्यावा लागतो. या व्याजाच्या काही ठरावीक रकमेवर बँक टीडीएस वजा करते. तुमचं उत्पन्न प्राप्तिकराच्या कक्षेत येत नसेल, तर तुम्ही फॉर्म क्रमांक १५ जी/१५एच बँकेला आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच देऊन टीडीएसमधून सुटका करून घेऊ शकता. या वर्षीच्या म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पगार, निवृत्तिवेतन आणि ठेवींवरील व्याज याद्वारे मिळालेलं एकत्रित बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलेलं आहे.’’‘‘प्रतापराव तुम्हाला भेटल्यामुळे माझा मुदत ठेवींचा निर्णय फार विचारपूर्वक घेतलेला ठरेल यात शंकाच नाही. तुम्ही मला ही माहिती दिली नसती, तर माझा निर्णय नक्कीच चुकीचा ठरला असता. यासाठी तुमचे मानावे तितके आभार कमीच आहेत.’’(लेखक गुंतवणूक विषयाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.