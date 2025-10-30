Premium|Fixed Deposit: मुदतठेवी अधिक फायद्याच्या का ठरतात?

Sakal Money

Lokmanya Society : आर्थिक अडचणींच्या वेळी तुमच्या मदतीला धावून येणारा गुंतवणूक पर्याय म्हणजे मुदतठेवी अर्थात फिक्स्ड डिपॉझिट.
Fixed Deposit: The Most Trusted and Safe Investment Option

Cooperative Banks and Societies: Secure FD Returns You Can Rely On

सुशील जाधव, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.चे पुणे विभागीय प्रमुख

sushil@lokmanyasociety.org

गुंतवणूकदाराला आपण मेहनतीने कमावलेल्या पैशावर नेहमीच चांगला व खात्रीशीर परतावा हवा असतो. त्यादृष्टीने तो सुरक्षित आणि विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्यायांच्या शोध घेत असतो. अशा स्थितीत इतर गुंतवणूक पर्याय व साधनांसोबत सहकारी बँका व सहकारी मल्टिपर्पज व मल्टिस्टेट सोसायटीतील मुदतठेव एक प्रभावी आणि फायदेशीर पर्याय ठरू शकतो. सहकारी बँका आणि सोसायटीमध्ये मुदतठेव योजनेत गुंतवणूक केल्यास त्याचे महत्त्व, फायदे आणि असे करण्यामागील सुरक्षेची कारणे…

