Premium|Fixed Deposit: मुदतठेवी अधिक फायद्याच्या का ठरतात?

Cooperative Banks and Societies: Secure FD Returns You Can Rely Onसुशील जाधव, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि.चे पुणे विभागीय प्रमुखsushil@lokmanyasociety.orgगुंतवणूकदाराला आपण मेहनतीने कमावलेल्या पैशावर नेहमीच चांगला व खात्रीशीर परतावा हवा असतो. त्यादृष्टीने तो सुरक्षित आणि विश्वासार्ह गुंतवणूक पर्यायांच्या शोध घेत असतो. अशा स्थितीत इतर गुंतवणूक पर्याय व साधनांसोबत सहकारी बँका व सहकारी मल्टिपर्पज व मल्टिस्टेट सोसायटीतील मुदतठेव एक प्रभावी आणि फायदेशीर पर्याय ठरू शकतो. सहकारी बँका आणि सोसायटीमध्ये मुदतठेव योजनेत गुंतवणूक केल्यास त्याचे महत्त्व, फायदे आणि असे करण्यामागील सुरक्षेची कारणे….आपल्या सर्वांना गुंतवणुकीसाठी विश्वासार्ह व परिचित असेलला एक पारंपरिक प्रकार म्हणजे मुदतठेवी (एफडी). निश्चित कालावधीत चांगला व खात्रीशीर परतावा मिळवण्याचे हे एक पारंपरिक आर्थिक साधन आहे, जे तुमच्या संपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करते. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षिततेसाठी विविध उपाय शोधणे महत्त्वाचे आहे. मुदतठेवी तुमच्या आर्थिक अडचणींच्या वेळी तुमच्या मदतीला धावून येते. .Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.मुदतठेवी म्हणजे काय?बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सादर करण्यात आलेला गुंतवणुकीचा एक प्रकार, जिथे तुम्ही निश्चित कालावधीसाठी एकरकमी रक्कम जमा करता येते. मुदतठेव योजनेमध्ये तुम्हाला ठराविक व्याजदर मिळतो, जो बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून वा त्याच्याशी निगडित नसतो. त्यामुळे मुदतठेव हा विश्वासार्ह, पारंपरिक व एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय म्हणून चालत आलेला आहे. .अडचणीच्या वेळी महत्त्व१. मुदतठेव तुम्हाला स्थिर व खात्रीशीर उत्पन्न देऊ शकते. आव्हानात्मक परिस्थिती वा अनपेक्षित खर्चाला सामोरे जावेच लागले तर अशा वेळी किंवा नियोजनपूर्वक होणाऱ्या कामांमध्ये (जसे, की शैक्षणिक शुल्क, कौटुंबिक लग्न समारंभ वा घरखरेदी) मुदतठेव मदतीची ठरते. २. मुदतठेव निधीचा तुम्ही आपत्कालीन निधी म्हणून वापरू शकता. ३. मुदतठेवीच्या खात्रीशीर परताव्यामुळे तुम्ही भांडवली बाजारातील चढ-उतार, जोखीम व अस्थिरतेपासून सुरक्षित राहू शकतो.४. अनेक गुंतवणूक योजनांमध्ये तुम्हाला अडचणीच्या वेळी किंवा मुदतठेवीचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्याचा लाभदेखील तुम्हाला घेता येतो. ५. मुदतठेवीमुळे तुम्हाला आलेला मेहनतीचा पैसा योग्य प्रकारे एका आर्थिक शिस्तीद्वारे गुंतवणूक करण्यास पूरक ठरतो. .मुदतठेवींचे लोकमान्य फायदे१. मुदतठेवीमध्ये गुंतवणूक केल्यास, तुम्हाला तुमच्या परताव्याची निश्चित खात्री असते. २. मुदतठेवीतील गुंतवणूक जोखीममुक्त असते. पर्यायाने खात्रीशीर व्याजासह तुमची ठेव सुरक्षित असते. ३. मुदतठेव विविध वित्तीय संस्थांच्या योजना अटी व नियमांसह विविध कालावधीसाठी उपलब्ध असतात. यामुळे तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक व आर्थिक गरजांनुसार योग्य पर्याय निवडू शकता.४. आता नव्या तंत्रज्ञानाच्या युगात तुम्हाला बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका वा सहकारी सोसायटी मुदतठेव गुंतवणुकीसाठी ऑनलाईन सुविधा देतात, ज्यामुळे तुम्ही घरबसल्या मुदतठेव पावती करू शकता आणि त्यांचे व्यवस्थापन करू शकता. आमच्यासारख्या (लोकमान्य सोसायटी) काही सहकारी सोसायटी तर ज्येष्ठांसाठी अशा मुदतठेवींच्या प्रक्रियेसाठी घरपोच सुविधादेखील उपलब्ध करून देतात. .Premium| Investment Plan : कुटुंबासाठी गुंतवणुकीचे स्मार्ट पर्याय!.५. काही वेळा तातडीने लागणाऱ्या निधीसाठी मुदतठेव पावतीवर विहित नियम व अटींसह कर्जदेखील घेता येते.६. मुदतठेव करताना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेकविध फायदे आहेत. अनेक सहकारी बँका व सोसायटी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिकचा परतावा मिळावा या उद्देशाने अधिकचे व्याज देताना दिसतात. विशेष म्हणजे या सर्व गोष्टी सहकारी बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या, तर को-आॅप. सोसायटी सहकार विभागाच्या अधीन राहून केल्या जातात.७. चांगल्या परताव्यासोबत ‘लोकमान्य’तर्फे सभासदांना विविध योजना व सुविधांतर्गत असंख्य सवलतींचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातो. ज्यामध्ये दंतचिकित्सा, नेत्रतपासणी, हाडांची ठिसुळता तपासणी, विविध रोगनिदान चाचण्या, दर्जेदार मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांच्या तिकीट शुल्कावर सवलत; तसेच ज्येष्ठांसाठी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन आदी उपक्रमांचा समावेश आहे..विश्वासार्हतेचा ठसासहकारी बँका व सहकारी सोसायटी या प्रामुख्याने स्थानिक आणि क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत असतात. ते चालवणारी मंडळी ही स्थानिक व रोजच्या परिचयाची असतात. हजारो छोटे आणि मोठे स्थानिक व्यावसायिक व ग्राहक-सभासद हा त्या वित्तीय संस्थेचा मोठा आधार असतात; ज्यामुळे सहकारी बँक व सोसायटीला स्थानिक व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधिक राखणे अपरिहार्य असते. या अनुषंगाने सहकारी बँका आणि मल्टिपर्पज सोसायटीमध्ये मुदतठेव गुंतवून आपल्याला एक निश्चित व्याजासह चांगला परतावा मिळवता येतो, ज्यामुळे शेअर बाजाराच्या चढ-उतारापासून संरक्षण मिळू शकते. या गुंतवणुकीचा मुख्य फायदा म्हणजे आपला पैसा एक निश्चित कालावधीसाठी बँक वा सोसायटीकडे सुरक्षित राहतो आणि आपल्याला तो इतर गुंतवणूक परताव्यापेक्षा अधिक सुरक्षितपणे मिळतो. सहकारी बँका व सोसायटी या खासगी व सरकारी बँकांपेक्षा सामान्यत: अधिक व्याजदर व खात्रीशीर परतावा देतात, त्यामुळे मुदतठेव अधिक फायद्याची ठरू शकते. मुदतठेव गुंतवणुकीचे एक मोठे आकर्षण म्हणजे त्यामध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर मिळणारे व्याज निश्चित कालावधीसाठी ‘लॉक’ होत असते. यामुळे बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळते. यामुळे आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षा मिळवणारी व्यक्ती या गटांत जास्त गुंतवणूक करत असतात..लोकमान्य - सभासदहिताला प्राधान्य‘लोकमान्य सोसायटी’ने पारदर्शक व्यवहाराच्या बळावर सभासद, ग्राहकांचा सार्थ विश्वास मिळविला आहे. सोसायटीकडून संशोधन, अभ्यास आणि अनुभवाच्या आधारे ग्राहक, सभासदांच्या पैशांची गुंतवणूक योग्य त्या क्षेत्रात केली जाते. विशेष म्हणजे ही गुंतवणूक वित्तीय क्षेत्र व सर्व संबंधित सरकारी संस्थांनी घालून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहून केली जाते. याच आधारावर ‘लोकमान्य सोसायटी’ मागील ३० वर्षांपासून ग्राहक, सभासदांना सातत्याने भरघोस लाभांश व गुंतवणुकीवर सर्वोत्तम असा परतावा देत आलेली आहे. या बळावर ‘लोकमान्य सोसायटी’ने एकूण दहा हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींचा, तर एकट्या पुणे विभागाने तीन हजार कोटींहून अधिकच्या ठेवी मिळविण्यात यश मिळवले आहे. तेव्हा प्रत्येक गुंतवणूकदारास आपली गुंतवणूक धोरणे आणि गरजांनुसार चांगल्या परताव्याचा खात्रीशीर मार्ग असलेल्या सहकारी बँका आणि सोसायटीत मुदत ठेव ठेवण्याच्या विचाराला प्राधान्य द्यावे, असे सांगता येईल.(शब्दांकन - नरेंद्र जोशी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 