बिग अलर्ट! या तारखेपासून सुरू होणार Flipkart Big Billion Days सेल; iPhone वर मोठ्या डिस्काउंटची शक्यता

Big Billion Days 2026: ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही जर नवीन स्मार्टफोन किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक सामान खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर काही दिवस थांबणं फायदेशीर ठरू शकतं. कारण पुढील महिन्यात फ्लिपकार्टची Big Billion Days सेल सुरू होण्याची शक्यता आहे..फ्लिपकार्टची सेल कधी?Flipkart ची लोकप्रिय Big Billion Days Sale पुढील महिन्यात 9 ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोशल मीडिया X वर एका युजरने पोस्टर शेअर करत ही सेल 9 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या तारखेबाबत फ्लिपकार्ट कडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..कार्डवर डिस्काउंटया सेलमध्ये विविध बँकांच्या कार्डवर डिस्काउंट मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावा पोस्टरमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये Axis बँक आणि ICICI बँकच्या कार्डवर 10 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट मिळू शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.पोस्टरनुसार, सामान्य ग्राहकांसाठी सेल 9 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल, तर Flipcart Plus असणाऱ्यांसाठी 24 तास आधी म्हणजेच 8 ऑक्टोबरपासून सेलचा लाभ घेता येण्याची शक्यता आहे..मागील वर्षी सेल कधी सुरू होती?मागील वर्षी Big Billion Days Sale 23 सप्टेंबरपासून सुरू झाली होती. त्यावेळी Apple, Samsung आणि Motorola यांसारख्या ब्रँडच्या स्मार्टफोनवर विविध ऑफर्स आणि डिस्काउंट देण्यात आले होते. यंदाही स्मार्टफोनसोबत PC, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर आकर्षक ऑफर्स मिळण्याची शक्यता आहे. यातच iPhone 17 ची किंमत सध्या वाढली असून सेल मध्ये किती डिस्कऊंट भेटतो याकडे ग्राहकांचे लक्ष्य लागून आहे. .त्यामुळे सध्या तुम्ही स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आता न घेता Flipkart Big Billion Days Sale मधील ऑफर्सवर लक्ष ठेवणं फायदेशीर ठरू शकतं. मात्र, सेलची तारीख आणि ऑफर्सची अधिकृत माहिती Flipkart कडून जाहीर झाल्यानंतरच निश्चित होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.