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बिग अलर्ट! या तारखेपासून सुरू होणार Flipkart Big Billion Days सेल; iPhone वर मोठ्या डिस्काउंटची शक्यता

Flipkart Big Billion Days Sale: Flipkart Big Billion Days 2026 सेल बाबत एक अपडेट आली आहे. या सेलमध्ये iPhone मॉडेल्सवर आकर्षक डिस्काउंट आणि बँक ऑफर्स मिळण्याची शक्यता असल्याने खरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे.
Big Billion Days 2026

Flipkart Big Billion Days Sale 2026: Sale Date Revealed! iPhone Deals Could Be Huge

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Big Billion Days 2026: ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही जर नवीन स्मार्टफोन किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक सामान खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर काही दिवस थांबणं फायदेशीर ठरू शकतं. कारण पुढील महिन्यात फ्लिपकार्टची Big Billion Days सेल सुरू होण्याची शक्यता आहे.

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