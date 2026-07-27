करकायदा : परदेशी मालमत्ता करा नियमित

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए भारतीय प्राप्तिकर विभागाने करप्रशासन अधिक पारदर्शक आणि माहिती-आधारित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘एईओआय’ या जागतिक कराराअंतर्गत सुमारे ९० देश एकमेकांच्या नागरिकांची परदेशातील बँक खाती, गुंतवणूक, आर्थिक मालमत्ता आणि त्यातून मिळालेले उत्पन्न या माहितीची एकमेकांशी देवाणघेवाण करतात. आतापर्यंत ही माहिती केवळ प्राप्तिकर विभागाच्या अंतर्गत वापरासाठी होती. आता ती करदात्यांच्या ‘एआयएस’मध्ये ‘एफएआय’ या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही माहिती वर्ष २०२२, २०२३ आणि २०२४ साठी उपलब्ध आहे..काय आहे योजना?या सुविधेचा उद्देश केवळ माहिती उपलब्ध करून देणे नसून, छोट्या करदात्यांना परदेशी मालमत्तेच्या प्रकटीकरण योजनेअंतर्गत पूर्वी अनवधानाने झालेल्या चुका नियमित करण्याची संधी देणे हाही आहे. ही एकदाच उपलब्ध होऊ शकणारी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना असून, अज्ञानामुळे किंवा चुकून परदेशातील उत्पन्न अथवा मालमत्तेची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात किंवा शेड्यूल ‘एफए’मध्ये नमूद करणे राहून गेलेल्या करदात्यांसाठी ती विशेष महत्त्वाची आहे..सरकारने ठरविले असते, तर सर्वांना नोटिसा बजावून दंड ठोठावला असता; मात्र, प्राप्तिकर विभागाने सामंजस्याची भूमिका घेतल्याने अशा करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. ही योजना विशेषतः परदेशात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, परदेशात नोकरी करून भारतात परतलेले कर्मचारी, परदेशी ईसॉप (ईएसओपी) किंवा आरएसयू मिळालेले कर्मचारी तसेच परदेशी बँक खाती किंवा गुंतवणुकीची माहिती जाहीर करणे राहून गेलेले करदाते यांच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. ही योजना प्राप्तिकर कायदा २०२५ च्या कलम १३० अंतर्गत समाविष्ट असल्याने ती केवळ अधिसूचित होणे आवश्यक आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ती लवकरच अधिसूचित होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले नाही, तर अपडेटेड रिटर्नचा पर्याय वापरून, आवश्यक कर व दंड भरून प्रकटीकरण करता येईल आणि शिक्षेपासून सुटका मिळू शकेल..करदात्याने काय करावे?करदात्यांनी ई-फायलिंग पोर्टलवरील माहिती डाऊनलोड करून ती स्वतःच्या नोंदींशी पडताळून पाहावी. त्यावर घाईघाईने कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नये. माहितीत काही विसंगती किंवा चूक आढळल्यास पोर्टलवरील योग्य पर्याय निवडून संबंधित ‘टीएसएन’साठी योग्य स्पष्टीकरणासह प्रतिसाद सादर करता येतो. हा प्रतिसाद जास्तीत जास्त ४०० अक्षरांचा असू शकतो आणि तो एकदा सादर केल्यानंतर बदलता येत नाही. त्यामुळे तो अत्यंत काळजीपूर्वक भरावा. मात्र, माहिती बरोबर असून ती यापूर्वी जाहीर केलेली नसेल, तर तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते..या योजनेचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अशा चुका स्वेच्छेने नियमित करण्याची संधी. योजनेअंतर्गत लागू असलेला कर, अतिरिक्त रक्कम किंवा विहित शुल्क भरून पूर्वीचे प्रकटीकरण पूर्ण करता येते. त्यामुळे काळा पैसा कायदा, २०१५ अंतर्गत होऊ शकणारा मोठा दंड, कठोर दंडात्मक कारवाई आणि फौजदारी कारवाईचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. म्हणजेच, विभागाकडून कारवाई सुरू होण्याची वाट न पाहता स्वतःहून चूक दुरुस्त करणाऱ्या करदात्यांना तुलनेने कमी आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते..‘एआयएस’मध्ये माहिती दिसत नसेल, तर शेड्यूल ‘एफए’ भरण्याची गरज नाही, असा अनेक करदात्यांचा गैरसमज असतो. परदेशी मालमत्तेचे प्रकटीकरण करण्याची जबाबदारी कायद्याने निश्चित केलेली असून, ती ‘एआयएस’मधील माहितीवर अवलंबून नाही. आजच्या माहिती-विनिमयाच्या युगात परदेशी मालमत्ता लपविणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे ज्यांची परदेशात मालमत्ता, बँक खाती किंवा गुंतवणूक आहे, त्यांनी ‘एआयएस’मधील माहिती तपासून आवश्यक असल्यास आपल्या सीएचा सल्ला घेऊन या सुविधेचा लाभ घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.