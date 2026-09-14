करकायदा : परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए भारतीय प्राप्तिकर विभागाने करप्रशासन अधिक पारदर्शक, सुलभ व माहितीच्या आधारे प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने छोट्या करदात्यांसाठी परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत करदात्यांना त्यांच्या परदेशातील आर्थिक मालमत्ता व गुंतवणुकीशी संबंधित उपलब्ध तपशील वार्षिक माहिती विवरणपत्रात पाहता येणार आहे, जी यापूर्वी प्राप्तिकर विभागाच्या अंतर्गत वापरासाठी उपलब्ध होती..काय आहे योजना?प्राप्तिकर विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून ही योजना आणली असून, ती १६ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या मर्यादित कालावधीसाठी कार्यान्वित झाली आहे. अज्ञानामुळे, गैरसमजामुळे किंवा अनवधानाने परदेशातील एक कोटी रुपये उत्पन्न किंवा पाच कोटी रुपयांपर्यंत मालमत्तेची माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्रात किंवा शेड्यूल एफएमध्ये नमूद करणे राहून गेलेल्या छोट्या करदात्यांसाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे. अर्थ अधिनियम २०२६ च्या कलम १३० ते १४४ अंतर्गत लागू करण्यात आलेली एकवेळची स्वेच्छा प्रकटीकरण योजना आहे. यात पात्र करदात्यांना त्यांच्या ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या न दाखवलेल्या परदेशी मालमत्ता, न दाखवलेले परदेशी उत्पन्न, किंवा विवरणपत्रात नमूद न केलेल्या परदेशी मालमत्ता ठराविक कर/शुल्क भरून नियमित करून घेण्याची प्रकटीकरण करण्याची संधी देते. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे..ही योजना का निवडावी?काळा पैसा कायदा २०१५ अंतर्गत ३०० टक्के दंड, तर सहा महिने ते १० वर्षापर्यंत याप्रकारच्या विविध चुकांसाठी फौजदारी कारवाई आणि व्याजाच्या तरतुदी अत्यंत कठोर आहेत. अशा परिस्थितीत, ज्या करदात्यांकडे परदेशात लहान प्रमाणात न दाखवलेली मालमत्ता किंवा उत्पन्न असेल, त्यांच्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते. या योजनेत प्रकटीकरण केल्यास मर्यादित आर्थिक भार उचलावा लागेल आणि तुलनेत अभय योजना वाजवी दराने कर/शुल्क भरून प्रकरण निकाली काढता येईल. यामुळे भविष्यात होणारी तपासणी, नोटीस किंवा फौजदारी खटल्यांच्या जोखमीपासून सुटका होऊ शकेल, तर विभागाकडून प्रकरण उघडकीस येण्याआधी स्वतःहून घोषणा केल्यास कायदेशीर दृष्टिकोनातून अनुकूल स्थिती मानली जाईल..आर्थिक मर्यादाकलम १३३(१) अंतर्गत न दाखवलेली परदेशी मालमत्ता आणि न दाखवलेले परदेशी उत्पन्न, जे कधीही करपात्र म्हणून दाखवले नव्हते व कमाल मर्यादा ३१ मार्च २०२६ च्या मूल्यानुसार एक कोटी रुपयांपर्यंत असल्यास मूल्याच्या ३० टक्के कर आणि तेवढ्याच रकमेचा दंड म्हणजे ६० टक्के रक्कम भरावी लागेल. कलम १३३(२) अंतर्गत अशी मालमत्ता, जी आधीच करपात्र दाखवली होती किंवा अनिवासी असताना संपादित केली होती; पण विवरणपत्रात नमूद केली नव्हती अशी रक्कम पाच कोटी रुपयांपर्यंत असल्यास एक लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. समजा, परदेशी बँक खात्यात ६० लाख रुपये व परदेशी उत्पन्न २० लाख रुपये असे एकूण ८० लाख रुपये उत्पन्न असेल, तर त्यावर कर व दंड मिळून ६० टक्के याप्रमाणे एकूण ४८ लाख रुपये रक्कम देय असेल. मालमत्तेचे मूल्य विहित मर्यादेपेक्षा (एक कोटी किंवा पाच कोटी रुपयांपेक्षा) जास्त असेल, तर संबंधित व्यक्ती त्या घोषणेसाठी अपात्र ठरते. काळा पैसा कायदा २०१५ च्या कलम ४१ अंतर्गत दंड हा कराच्या ३०० टक्के असतो म्हणजे एकूण दंड ७२ लाख तर रुपये आणि एकूण देय रक्कम ९६ लाख रुपये होईल. याशिवाय फौजदारी कारवाई होईल; तसेच विवरणपत्रात योग्य माहिती न भरल्यास किमान १० लाख रुपये दंडही लागू शकतो..कोण अर्ज करू शकतो?जी व्यक्ती संबंधित मागील वर्षात भारतात निवासी आहे; किंवा जो करदाता सध्या अनिवासी किंवा निवासी; पण सामान्यतः निवासी नसलेला आहे. परंतु, काळा पैसा कायद्याअंतर्गत ज्या वर्षाशी उत्पन्न संबंधित आहे, त्या वर्षी भारतात निवासी होता किंवा ज्या वर्षी परदेशी मालमत्ता संपादित केली, त्या वर्षी भारतात निवासी होता अशा व्यक्ती या योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.