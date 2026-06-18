Premiun|Foreign Institutional Investors : भारतीय शेअर बाजारात एफआयआयचा वाढता प्रभाव; विक्रीच्या लाटेनंतरही परत येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीचे संकेत

अथर्व जोशी - ajoshi0448@gmail.comसर्वसाधारणपणे शेअर बाजाराचा अभ्यास करताना, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (डीआयआय) आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) हे दोन शब्द सतत कानावर येतात. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा मोठा बोलबाला असल्याचे अनेकदा दिसून येते. ते बाजारात येत असल्याचे दिसताच एका नवा उत्साह येतो. त्यांनी केलेली खरेदी-विक्री याचा शेअर बाजारावर मोठा परिणाम होतो. ‘एफआयआय’चे नेमके महत्त्व काय, सध्याची त्यांची भूमिका काय, याचा घेतलेला वेध...परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थात ‘एफआयआय’ म्हणजे परदेशातील अशा मोठ्या आर्थिक संस्था, ज्या भारतातील शेअर, बाँड किंवा इतर सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक करतात. या संस्था थेट उद्योग चालवत नाहीत, तर आर्थिक परतावा मिळवण्यासाठी बाजारात पैसे गुंतवतात..यामध्ये पुढील संस्थांचा समावेश होतो १. परदेशी म्युच्युअल फंड२. पेन्शन फंड३. इन्शुरन्स कंपन्या४. इन्व्हेस्टमेंट बँका५. हेज फंडया सर्व मोठ्या गुंतवणूकदारांचा भारतीय शेअर बाजारावर मोठा प्रभाव असतो. त्यांनी केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचा किंवा त्यांनी विकून टाकलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचे पडसाद मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारावर उमटतात..भारतीय शेअर बाजारावरील प्रभाव१. शेअर बाजाराची दिशा : जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवतात तेव्हा बाजारात तेजी येऊ शकते आणि ते पैसे बाहेर काढू लागले, तर बाजारात घसरण होऊ शकते.२. रुपया-डॉलर दर : परदेशी गुंतवणूक भारतात आली, तर डॉलर भारतात येतो आणि रुपयाला आधार मिळतो. मोठ्या प्रमाणावर पैसे बाहेर गेले, तर रुपयावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.३. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास : ‘एफआयआय’ची खरेदी वाढली, की अनेकदा स्थानिक गुंतवणूकदारांमध्येही सकारात्मक वातावरण तयार होते.‘एफआयआय’ हे जेव्हा जेव्हा गुंतवणुकीसाठी येतात, त्यावेळेस ते बऱ्यापैकी गुंतवणूक ही लार्ज कॅप शेअरमध्ये करतात. योग्य मूल्यांकन, योग्य वाढ दिसते, तेव्हाच ते गुंतवणूक करतात. भारतीय शेअर बाजारांमध्ये जुलै २०२५ पासून ‘एफआयआय’नी विक्री सुरू केली असून, ती सातत्याने सुरूच आहे. संपूर्ण २०२५ वर्षात त्यांनी १.६० लाख कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. याची प्रमुख दोन कारणे म्हणजे अमेरिकेतील बॉँडचा परतावा वाढणे आणि डॉलर मजबूत होणे. जागतिक अनिश्चितता, युद्धजन्य परिस्थिती, कोरिया, तैवान या देशांकडे वळणारा पैसा आणि जुलै २०२४ पासून महाग झालेले शेअर मूल्यांकन यामुळे ‘एफआयआय’नी भारतीय शेअर बाजाराकडे पाठ वळवली आहे. मात्र, या परिस्थितीत देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) गुंतवणूक केल्याने निर्देशांकांना आधार मिळाला आहे.शेअरचे भाव फक्त ‘एफआयआय’ खरेदी करतात म्हणून वाढत नाहीत. कारण ते सहसा ट्रेंड निर्माण करत नाहीत. भारतातून ‘एफआयआय’नी काढलेला पैसा अमेरिकेतील बॉँड, टेक कंपन्यांसह चिनी तंत्रज्ञान आणि वीज क्षेत्रात आणि तैवान आणि दक्षिण कोरियातील सेमीकंडक्टर, एआय पुरवठा साखळी कंपन्यांमध्ये; तसेच सोन्यात गुंतवला..परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारताकडे...‘एफआयआय’ पुन्हा भारताकडे वळत असल्याचे दिसत आहे, कारण सध्या मूल्यांकन अधिक वाजवी दिसत आहे. काही क्षेत्रांमध्ये तर शेअर स्वस्त आहेत, विशेषतः मोठ्या, उच्च-गुणवत्तेच्या कंपन्या. महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय रुपया अनेक वर्षांतील सर्वांत नीचांकी स्तराजवळ आहे. भारताच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक्स ताणतणावांपैकी अनेक आता त्यांच्या उच्चांकाजवळ दिसत आहेत. म्हणजेच ते दुर्लक्षित होण्यापेक्षा बाजारात आधीच किंमतीत समाविष्ट झाले असण्याची शक्यता जास्त आहे. इतिहास पाहता, भारतात सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक तेव्हाच आली, जेव्हा मूल्यांकन स्वस्त किंवा किमान वाजवी होते. बाजारात आशावाद दिसत होता, तेव्हा ‘एफआयआय’नी गुंतवणूक केलेली नाही. कोविड महासाथीनंतर ‘एफआयआय’ आणि ‘डीआयआय’ची गुंतवणूक वाढली होती, तशी स्थिती आता पुन्हा निर्माण होऊ शकते आणि गुंतवणूक त्यावेळच्या स्तराच्या आसपास असू शकते. सध्या बाजारातील संकेत पाहता, २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला परत मजबूत परदेशी निधी प्रवाह दिसू शकतात, असे अनेक विश्लेषक मानत आहेत; पण ते काही अटींवर अवलंबून आहे.काही सकारात्मक बाबी१. भारतीय बाजारात सुधारणा झाल्यामुळे मूल्यांकन अधिक योग्य झाले आहेत.२. काही मोठ्या बाजारमूल्याच्या कंपन्या परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटू लागल्या आहेत.३. भारताचा दीर्घकालीन वाढीचा वेग अजूनही मजबूत मानला जातो.४. सरकार आणि ‘सेबी’ परदेशी गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी नियम शिथिल करत आहेत.‘एफआयआय’ मोठ्या प्रमाणात परत येण्यासाठी काही ‘ट्रिगर’ हे आपण आधार म्हणून मांडू शकतो. यातील मुख्य म्हणजे डॉलर कमजोर होणे आणि रुपया स्थिर होणे ही गोष्ट भारतीय शेअर बाजारासाठी योग्य मानली जाते. भारतातील कंपन्यांची कमाई अजून सुधारली तर त्याचाही फायदा होईल. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होणे आणि अमेरिकेतील व्याजदर कमी होणे यामुळेही मोठा फरक पडतो.आपण इतिहास पाहिला, तर ‘एफआयआय’ सहसा बाजार स्वस्त असताना परत येतात, बाजार सर्वाधिक उत्साहात असताना नाही, हे लक्षात येईल. वर्ष २००८ नंतरदेखील लगेचच ‘एफआयआय’ आले आणि २००९-१० मध्ये जोरात तेजी आली. कोविड महासाथीनंतर मार्च २०२० मध्ये विक्रम विक्री झाल्यानंतर ‘एफआयआय’ परत आले आणि लगेच पुढच्याच वर्षी विक्रमी गुंतवणूक आली. आताही विश्लेषकांना अशीच चिन्हे दिसत आहेत. पूर्वी भारतीय बाजार ‘एफआयआय’वर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होता; पण आता तसे होत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘एसआयपी’मध्ये झालेली वाढ, म्युच्युअल फंड कंपन्यांचा वाढता सहभाग, छोट्या गुंतवणूकदारांचे वाढते प्रमाण आणि इन्शुरन्स आणि पेन्शन फंड यांनी घेतलेली भूमिका यामुळे ‘एफआयआय’नी विक्री केली, तरी शेअर बाजार सहसा लगेच पडत नाही. अनेकदा ‘एफआयआय’ विक्री करतात आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदार जास्त प्रमाणात खरेदी करतात, असे चित्र दिसते.सध्या भारतीय बाजारात काही क्षेत्रातील शेअरचे मूल्यांकन स्वस्त आहे, त्यामुळे पुढील काही काळात ‘एफआयआय’ परत येताना दिसतील, यात शंका नाही.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९०४९३९९६४३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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