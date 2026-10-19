Foreign Investors India: परदेशी गुंतवणूकदारांची भारताकडे पाठ का?

-गौरव बोरा, शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारातील परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून होणारी शेअरविक्री ही केवळ बाजारातील अस्थिरतेची बाब नसून, जागतिक भांडवल कोणत्या देशात अधिक परतावा आणि वेगवान नफावाढ पाहत आहे, याचे प्रतिबिंब आहे. भारताच्या तुलनेत तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेतील काही कंपन्यांनी अधिक आकर्षक वाढीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांनी आपले भांडवल त्या बाजारांकडे वळवले आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...निर्देशांकातील भारताचे घटते महत्त्व‘एमएससीआय’ उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकातील भारताचे वजन (वेटेज) पूर्वी सुमारे १८ ते १९ टक्के होते, ते आता जवळपास ११ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. याउलट, दक्षिण कोरिया आणि तैवान यांचे एकत्रित वजन (वेटेज) सुमारे ५० टक्के झाले आहे. विशेष म्हणजे, टीएसएमसी, सॅमसंग आणि एसके हायनिक्स या तीन कंपन्यांचा निर्देशांकातील एकत्रित वाटा जवळपास ३० टक्के आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे सेमीकंडक्टर आणि ‘एआय’ क्षेत्रातील अपेक्षित नफावाढ. जागतिक गुंतवणूकदार सध्या देशापेक्षा अधिक वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य देत आहेत..भारतीय बाजारातील परताव्याचे आव्हानगेल्या काही वर्षांत भारतीय बाजाराने काही जागतिक बाजारांच्या तुलनेत कमी कामगिरी केली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य घसरल्यास परदेशी गुंतवणूकदारांचा डॉलरमधील परतावाही कमी होतो. याशिवाय, शेअर बाजारातील कररचनेचा परिणाम आणि कंपन्यांच्या नफावाढीबाबतच्या अपेक्षा यांमुळे भारतीय बाजाराचे आकर्षण काही प्रमाणात कमी झाले आहे. त्यामुळे केवळ भारताची आर्थिक वाढ चांगली आहे, या आधारावर परदेशी भांडवल भारतात येईलच असे नाही..‘एआय’मधील तेजी किती काळ टिकणार?अमेरिकेतील शेअर बाजारातील तेजी मोठ्या प्रमाणावर मोजक्या ‘एआय’ कंपन्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे संपूर्ण बाजाराची कामगिरी आणि सर्वसाधारण कंपन्यांची वाढ यामध्ये अंतर दिसू शकते. एआय क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या त्यांच्या भांडवली खर्चासाठी कर्जउभारणीही करत आहेत. व्याजदर वाढले, तर वित्तपुरवठा महाग होऊ शकतो आणि काही प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, हा संभाव्य धोका आहे; ‘एआय’ क्षेत्रातील तेजी संपणारच, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही..भारतासाठी पुनरागमनाची संधीभारतातील कंपन्यांची नफावाढ सुधारली, मूल्यांकन अधिक आकर्षक झाले आणि रुपयातील अस्थिरता कमी झाली, तर परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारताकडे वळू शकतात. जागतिक बाजारातील ‘एआय’ क्षेत्राला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्यास भांडवलाचे ‘रिॲलोकेशन’ होण्याची शक्यताही वाढू शकते..बाजारातील निराशाच ठरू शकते गुंतवणुकीची संधी!गेल्या दोन वर्षांपासून शेअर बाजारात अपेक्षित परतावा मिळत नसल्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार निराश झाले आहेत. अनेक चांगल्या कंपन्यांचे शेअर त्यांच्या आधीच्या उच्च स्तरावरून खाली आले आहेत. यामुळे बाजारात निराशेचे वातावरण आहे. मात्र, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हाच काळ संधीचा ठरू शकतो. ‘निफ्टी’तील सुमारे ४० टक्के शेअरचे मूल्यांकन ‘निफ्टी’च्या २२,००० अंशांच्या पातळीवर नव्हे, तर १८,००० अंशांच्या पातळीवर असतील, असे आहेत. आगामी तिमाहींमध्ये कंपन्यांची नफावाढ मध्यम ते उच्च दुहेरी अंकांत टिकली, तर देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा वाढू शकतो..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारत सोडला, याचा अर्थ भारताची दीर्घकालीन क्षमता संपली असा नाही. सध्या जागतिक भांडवल वेगवान वाढ आणि आकर्षक मूल्यांकनाच्या शोधात आहे. भारतासाठी खरी कसोटी म्हणजे आर्थिक वाढीचे रूपांतर कंपन्यांच्या नफ्यात करणे. कारण जागतिक गुंतवणूकदार केवळ आश्वासनांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष वाढ, नफाक्षमता आणि भविष्यातील परताव्याच्या संधींवर निर्णय घेतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.