France Gold: फ्रान्सची ‘गोल्ड गेम’ स्ट्रॅटेजी! अमेरिकेत ठेवलेल्या सोन्यातून कमावले तब्बल 1.37 लाख कोटी; काय होता प्लॅन?

France Gold Strategy: जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या फ्रान्सने अलीकडेच एक असे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे जागतिक सोनं आणि अर्थबाजारात एका नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. अहवालानुसार, फ्रान्सने अमेरिकेत ठेवलेला आपला सोन्याचा साठा स्थलांतरित केला, परंतु हे काम जहाज किंवा विमानाने करण्यात आले नाही. यामागे एक स्मार्ट आणि धोरणात्मक आर्थिक नियोजन होते, ज्यामुळे केवळ वाहतुकीतील अडचणीच दूर झाल्या नाहीत, तर अंदाजे €12.8 अब्ज म्हणजेच अंदाजे 1,37,58,000,000,000 रुपये (1.37 लाख कोटी) इतका नफाही झाला..स्थलांतर नाही तर स्मार्ट युक्ती फ्रान्सची मध्यवर्ती बँक, 'बँक द फ्रान्स'ने, पारंपरिक पद्धतीपेक्षा वेगळा दृष्टिकोन निवडला. सामान्यतः देश आपला सोन्याचा साठा प्रत्यक्षपणे स्थलांतरित करतात, ज्यामध्ये सुरक्षा, विमा आणि शुद्धीकरण यांसारख्या अनेक गुंतागुंतीच्या बाबींचा समावेश असतो. पण फ्रान्सने या सर्व गोष्टी करण्याऐवजी अमेरिकेत ठेवलेले सोने प्रत्यक्ष हलवण्याऐवजी विकले. म्हणजे जुलै 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान न्यूयॉर्कमध्ये साठवलेले सुमारे 129 टन जुने आणि कमी दर्जाचे सोन्याचे बार अमेरिकेत विकले. आणि ही विक्रीही सोन्याचा भाव ज्यावेळी उच्च स्तरावर होता त्यावेळी केली त्यामुळे त्याचा मोठा फायदा झाला. यानंतर, तेथून मिळालेल्या रकमेतून युरोपियन बाजारातून उच्च दर्जाचे सोने खरेदी करून ते पॅरिसमध्ये साठवण्यात आले..€12.8 अब्ज नफा कसा?या पद्धतीमुळे सोन्याचे शुद्धीकरण आणि एका देशातून दुसऱ्या देशात वाहतूक करण्याचा खर्च व गुंतागुंत टाळता आली. तसेच, आधुनिक आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार साठा सुधारण्याचे उद्दिष्टही साध्य झाले.या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान एकूण 26 व्यवहार झाले, ज्यातून फ्रान्सला तब्बल €12.8 अब्ज युरोचा नफा मिळाला. यामुळे बँकेच्या आर्थिक स्थितीतही मोठी सुधारणा झाली..आता संपूर्ण सोने पॅरिसमध्येया निर्णयानंतर फ्रान्सचा संपूर्ण सुमारे 2,437 टन सोन्याचा साठा आता फ्रान्समधील पॅरिसमध्येच ठेवण्यात आला आहे. यात विकले गेलेले 129 टन हे देशाच्या एकूण साठ्याच्या सुमारे 5% होते. याव्यतिरिक्त, फ्रान्सकडे अजूनही अंदाजे 134 टन जुने सोने आहे, जे 2028 पर्यंत अद्ययावत करून संपूर्ण साठा एकाच मानकावर आणण्याची योजना आहे. हे पाऊल केवळ साठवणुकीपुरते नाही, तर सोन्याच्या साठ्याचे आधुनिकीकरण आणि रोखीकरण करण्याच्या योजनेचा एक भाग आहे..हा राजकीय निर्णय?फ्रान्सच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर, फ्रान्स्वा विलेरॉय डी गलहाऊ यांनी स्पष्ट केले की हा राजकीय निर्णय नव्हता. त्यांच्या मते, हा 2005 पासून सुरू असलेल्या आधुनिकीकरण योजनेचा एक भाग आहे. ते असेही म्हणाले की, परदेशात जुन्या सोन्यावर प्रक्रिया करण्याऐवजी, थेट युरोपमध्ये नवीन मानकाचे सोने खरेदी करणे अधिक सोपे आणि किफायतशीर आहे.फ्रान्सने याला एक व्यावहारिक निर्णय म्हटले असले तरी, त्याचे जागतिक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या विषयावरील चर्चा तीव्र झाली आहे, विशेषतः जर्मनीमध्ये, जिथे अजूनही मोठ्या प्रमाणात सोने अमेरिकेत ठेवले आहे..फेडरल रिझर्व्हवर कमी विश्वास तज्ञांच्या मते, सध्याचे भू-राजकीय वातावरण आणि अमेरिकेची धोरणे पाहता, देशांना आता आपले सोने देशांतर्गत साठवणे अधिक सुरक्षित वाटत आहे. यामुळे हा प्रश्नही उपस्थित होतो की, परदेशी तिजोऱ्यांवरील, विशेषतः फेडरल रिझर्व्हवरील देशांचा विश्वास हळूहळू कमी होत आहे का?