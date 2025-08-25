Long Term Investment: तुंदिल तनु तरी चपळ साजिरी...

वसंत कुलकर्णी- ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागारकलिन इंडिया फ्लेक्सिकॅप फंड २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३१ वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. जीएसटीतील सुधारणांच्या घोषणेमुळे बाजारातील अनेक विभागांमध्ये (लार्ज कॅप, मिड कॅप) वेगाने सुधारणा झाली असली, तरी लार्जकॅप शेअरचे मूल्यांकन आजही नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षक पातळीवर आहे, म्हणूनच लार्जकॅपकडे झुकलेला आणि मागील ३० वर्षांत १७.८९ टक्के वार्षिक परतावा देणारा फ्रॅंकलिन इंडिया फ्लेक्सि कॅप फंड सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या उद्दिष्टांसाठी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम आहे. .समाधानकारक पर्जन्यमान झाल्याने देशांतर्गत मागणीचे पुनरुज्जीवन होण्याची आशा आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील ‘जीडीपी’ वाढ २९ ऑगस्ट रोजी जाहीर होईल. ही वाढ ६.८ ते ६.९ टक्के राहाण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूक करून ‘जीडीपी’ वाढीपेक्षा अधिक परताव्याची अपेक्षा हा फंड करू शकतो. फ्रँकलिन टेम्पल्टन फंड घराण्याचा सर्वाधिक व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता असलेला हा फंड आहे. याच्या मागील ३० वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेतल्यास, अलीकडील पाच वर्षांतदेखील चांगली कामगिरी नोंदवल्याचे दिसून येईल. मागील २०१५ ते २०२० या कालावधीत या फंडाची कामगिरी फारशी प्रभावी नव्हती. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत फंडाने त्याचेच मापदंड मागे टाकत सातत्यपूर्ण कामगिरी केल्याचे दिसते..कालावधी वार्षिक टक्केवारी१ वर्ष १.२९३ वर्ष १९.६५५ वर्ष २४.४९१० वर्षे १३.८८२० वर्षे १६.३७२५ वर्षे १८.६६.या कामगिरीमुळे या फंडाची गणना या फ्लेक्सिकॅप फंड गटातील आघाडीच्या फंडांमध्ये होते. वर उल्लेख केलेल्या सर्व कालावधीत फंडाचा परतावा संदर्भ मापदंड ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’पेक्षा ०.२३ ते ३.४३ टक्के जास्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत (एक जुलै २०२० ते ३० जून २०२५) तीन वर्षांच्या रोलिंग रिटर्नचा विचार केला, तर या फंडाने सरासरी २२.०३ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. तसेच, वर उल्लेख केलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत, तीन वर्षांच्या रोलिंग आधारावर, या योजनेने ‘निफ्टी ५०० टीआरआय’पेक्षा ९२.६५ टक्क्यांहून अधिक वेळा जास्त परतावा दिला आहे. या कालावधीत ७१ टक्के वेळा २० टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत फंडाचा ‘एसआयपी रिटर्न’ १९.२० टक्के, तर दहा वर्षांत १६.५३ टक्के आहे..जानकीरामन आणि राजसा काकुलावरपु हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत. जानकीरामन हे फंड घराण्याचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत. या फंडाच्या पोर्टफोलिओत लार्जकॅपला प्राधान्य असून, हे प्रमाण ६० ते ७० टक्के आहे. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्या एकूण मालमत्तेच्या २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसतात. बँका आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या नेहमीच फंडाच्या पसंतीची उद्योगक्षेत्रे आहेत. बांधकाम, दूरसंचार सेवा, ऑटोमोबाइल, सिमेंट आणि सिमेंट उत्पादने ही इतर महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. बाजार आणि उद्योगातील परिस्थितीनुसार त्यात बदल केला जातो..Mutual Fund: म्युच्युअल फंडातून करा जोखीम व्यवस्थापन!.या फंडात ‘एसआयपी’द्वारे गुंतवणूक करणे अधिक श्रेयस्कर; कारण गेल्या २० वर्षांत १५.४७ टक्के परताव्यासह ‘एसआयपी’ परताव्याच्या क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानी आहे, तर दहा वर्षांत १६.५७ टक्क्यांसह चौथ्या स्थानी आणि पाच वर्षांतील १८.७५ टक्के परताव्यासह पाचव्या स्थानी आहे. फ्लेक्सिकॅप मालमत्ता क्रमवारीत चौथ्या स्थानी असलेला हा फंड वेगाने पोर्टफोलिओ मंथन करणारा फंड आहे. म्हणून याचे वर्णन ‘तुंदिल तनु तरी चपळ साजिरी...’ असे करणे समर्पक ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.