Sakal Money

Long Term Investment: तुंदिल तनु तरी चपळ साजिरी...

Mutual Funds India: फ्रॅंकलिन इंडिया फ्लेक्सिकॅप फंडाचा ३१ वा वर्धापन दिन २९ ऑगस्टला साजरा होत आहे. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा फंड आकर्षक पर्याय ठरत आहे. मागील ३० वर्षांत १७.८९% वार्षिक परतावा देणाऱ्या या फंडाने सर्व कालावधीत बेंचमार्कपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे.
Long Term Investment
Long Term Investmentsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वसंत कुलकर्णी- ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार

कलिन इंडिया फ्लेक्सिकॅप फंड २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३१ वा वर्धापनदिन साजरा करत आहे. जीएसटीतील सुधारणांच्या घोषणेमुळे बाजारातील अनेक विभागांमध्ये (लार्ज कॅप, मिड कॅप) वेगाने सुधारणा झाली असली, तरी लार्जकॅप शेअरचे मूल्यांकन आजही नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षक पातळीवर आहे, म्हणूनच लार्जकॅपकडे झुकलेला आणि मागील ३० वर्षांत १७.८९ टक्के वार्षिक परतावा देणारा फ्रॅंकलिन इंडिया फ्लेक्सि कॅप फंड सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या उद्दिष्टांसाठी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम आहे.

Loading content, please wait...
money
Mutual Fund Risk Management
Investment Strategies in India
Franklin India Flexi Cap Fund
GDP Growth Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com